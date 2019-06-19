研華搶進馬國在地工業4.0、智慧工廠市場商機

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 17 日在馬來西亞舉辦物聯網共創論壇，邀請包括馬來西亞國際貿易與工業局 (MITI) 、馬來西亞數位經濟發展局 (MDEC) 、馬來亞大學 (University of Malaya) 、拉曼大學 (UTARC) 、富士通等重要夥伴共襄盛舉，盼搶進在地工業 4.0 、智慧工廠市場。

研華馬來西亞總經理 Elvin Ng 表示，馬國 2017 年受惠全球經濟復甦，加上製造業出口強勁，促使製造業成長 6% ，馬國經濟結構也不如過去高度依賴石油與天然氣產業，漸以製造業主導。

研華從 2016 年底起，逐步展開工業 4.0 應用落地，與多家夥伴共創物聯網解決方案，如與 Multitrade Asiapac 以研華 SRP (Solution Ready Package) 為基礎，搭建工業 4.0 OEE 解決方案、於馬來西亞檳城職能發展中心 (PSDC) 導入研華工業 4.0 解決方案，成實境展示場域。

Elvin Ng 指出，在馬來西亞展開物聯網共創論壇，顯示研華挺進工業物聯網第二階段，將以 WISE-PaaS 為核心，把當地生態體系與價值鏈拉在一起的決心，同時也是繼 2016 年工業 4.0 論壇後，再次展現在地工業物聯網的實際成果。

研華表示今年起在馬來西亞的發展策略，不僅聚焦任何有工業 4.0 需求的產業，鎖定智慧工廠行業，並積極找尋一同共創的行業專家夥伴 (DFSI)。

此次論壇上，研華也因而與兩家智慧工廠行業專家 Multitrade Asiapac 以及 BioEnergy Projects 正式簽約，成為研華在地共創夥伴，另外還有 3 家 WISE-PaaS VIP 會員 (Diginet International 、 BioEnergy Projects 、 Globalmation) ；未來將共創智慧工廠相關解決方案，並一同搶進馬國工業 4.0 市場。

展望未來，研華全球 VIP 會員總數目前已達 150 家，將以每個月平均新增 10 家的指數型速度持續增長。接下來，中國昆山、日本名古屋、新加坡、澳洲墨爾本、北美路易維爾、波士頓、韓國首爾、土耳其伊斯坦堡、西班牙巴塞隆納等地，將陸續展開共創夥伴論壇。