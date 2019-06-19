〈每日外資外匯觀點〉德拉吉連鎖效應 小心聯準會意外降息

歐洲央行行長德拉吉周二意外釋出降息信號，歐元進一步走弱；市場對本周美國聯準會的貨幣政策決議降息的猜測又開始升溫，倘若聯準會意外宣布降息，或對下月降息傳遞明確信號，預期將引發市場劇烈波動，美元可能遭受打擊。

德拉吉表示，如果經濟前景不改善，將會需要額外的刺激措施，「進一步降息仍然我們的工具之一」，歐元受此衝擊，跌破 1.12；美元則應聲上漲，一度漲 97.7。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德意志銀行指出，德拉吉此番談話反映出歐洲央行鴿派立場已經較 6 月利率決策會議時明顯轉變，市場確認將歐洲央行採取更加鴿派的立場。

Forexlive 網站表示，市場早已料到歐洲央行更加鴿派，只等德拉基親口承認，預期歐洲央行將會在降息問題上，釋出更偏鴿派的前瞻性指引。

德拉吉此番談話後，荷蘭銀行預期歐洲央行今年底前將重啟量化寬鬆，並認為下調存款利率的可能性較高。

本周的聯準會利率決議備受市場關注，財經網站 Marketwatch 分析師表示，聯準會本周意外降息可能是其最好的決定。但倘若周三利率維持不變，則須關注是否釋出七月降息的信號。

美銀美林首席日本外匯及股票策略師 Shusuke Yamada 認為，聯準會暗示放鬆政策的不同，將直接牽動美元走勢的強弱。

摩根大通表示，考量美國經濟數據依然穩健，預期聯準會此次 FOMC 會議不會意外降息，但可能釋出對 7 月降息的開放態度。