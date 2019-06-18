〈每日外資外匯觀點〉由升息到降息的鐘擺擺幅太大 市場還需要消化

市場靜待本周「超級央行日」的到來，外匯市場周二亞洲盤表現平穩，除了各國央行利率決議備受矚目外，投資人關注今晚歐洲央行行長德拉吉、英國央行行長卡尼的談話，以獲取兩大央行最新利率政策的動向。

上周五公布美國零售銷售數據後，期貨市場對聯準會即將降息的預期降溫，據 CME Group 的 FedWatch Tool 顯示，市場預期聯準會 6 月 18-19 日決策會議降息的機率由 28.3% 降至 21.7%，但預期 7 月會議降息的機率仍為 85%。

宏利資產管理投資組合經理 Charles Tomes 表示，有理由相信市場需要消化降息的因素，由升息到降息預期之間的鐘擺短期內擺幅太大、擺速太快，投資人反應降息走過了頭，但最終會採取更多觀望態度。

儘管外界普遍預期聯準會本周利率決策會議不會降息，但並未全然排除降息的可能，資產管理公司領航集團 (Vanguard) 分析師認為，聯準會最快將在本周採取大膽行動，進行「保險降息」。

FXTM 富拓分析師指出，如果市場察覺到聯準會傾向「預防性」降息，美元指數將回落至 100 日均線 97.00 附近，下檔強勁支撐位於 200 日均線 96.59。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周二英國保黨黨魁展開第二輪投票，在英國政局仍然存有很大不確定性下，英鎊走勢困頓，FXTechstrategy 外匯分析師表示，從周 K 線圖來看， RSI 指標走低，預示英鎊還有進一步下跌空間。

大華銀行分析師表示，維持看跌英鎊兌美元，但近期跌破 1.25 的機率不大。