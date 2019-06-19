風險變成現實 德拉吉認為都是長期不確定性惹的禍

歐洲央行總裁德拉吉表示，長期的經濟不確定性意味著歐元區經濟面臨的風險已經固化，這就是為什麼歐洲央行幾乎準備增加刺激措施。

對於他早前提到的決策者將在經濟前景「沒有改善的情況下」採取行動，德拉吉強調這是有意改變不到兩周前的表態。然後，歐洲央行管理委員會表示將「在發生不利意外情況時作出回應」。

歐洲五大央行目前利率皆落在負利率水平 圖片：Bloomberg

「這是因為這種揮之不去的不確定性，本身就是風險，」德拉吉在葡萄牙的一次小組討論中說。「鑒於情況如此，所以在今天的演講中我說管理委員會隨時準備採取行動。」

德拉吉早間在歐洲央行年度論壇上發表講話後，歐元下跌。這引發美國總統川普發布推特，稱這種刺激措施的暗示使得歐洲企業能夠「不公平地更輕鬆」與美國競爭。

德拉吉在小組討論中表示，「我們不以匯率為目標，請牢記這一點。」

最近退休的前歐洲央行首席經濟學家 Peter Praet 也有此意，在接受彭博電視採訪時表示，面對全球貿易爭端的經濟後果，歐洲央行採取政策響應，不應受到指責。

「外部存在很多不確定性，所以當國際環境惡化時，你不應該把責任歸咎於歐洲央行的政策，也與貿易的不確定性有關，」Praet 在葡萄牙辛特拉接受彭博電視記者 Matt Miller 採訪時表示。「我認為穩定國際商業環境將非常有利。」

政策制定者正在應對持續疲軟的通貨膨脹和經濟成長的放緩，歐洲最大的經濟體德國尤其受到全球保護主義抬頭的影響。

「我認為我們不應誇大今天的溝通對匯率的影響，」Praet 說。「匯率問題實際上是二階問題 (second-order)。」