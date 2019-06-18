ECB警告：銀行不良貸款太高了

歐洲央行 (ECB) 銀行監管委員會主席 Andrea Enria 在一場法蘭克福的研討會中，對歐洲銀行的不良貸款發出警告，認為歐元區銀行仍存在大麻煩。

Andrea Enria 提到，上一次金融海嘯遺留的不良貸款問題仍在，儘管整體上比 3 年前歐債危機時有所改善，但歐洲銀行的體質水準仍令人擔憂，新的不良貸款持續產生，違約率仍在上升當中。

此外，這些不良貸款也「過久」了。以擁有高比例的不良貸款銀行為例，超過一半以上的不良貸款都超過 2 年，其中有 4 分之 1 更超過 5 年。

另一個問題是「不均」。歐盟各國家的銀行體質差異很大，德國、芬蘭等國家不良貸款比例在 2 % 左右，義大利在 9.5 %。被點名體質最差的國家包括：希臘、賽普勒斯、葡萄牙，仍有 11% 至 43%。而這比例在美國是 1.6%。

「衍生性商品」也可能是問題。不良貸款證券化商品，在國家做擔保之下，近年來規模擴大，例如義大利在 2016 年與 2017 年就賣出 840 億歐元不良貸款，買家則多為美國對沖基金。若經濟出現意外的下行，那麼受害的將是毫無防備的納稅人，而非投資銀行。

這些問題顯示，這些年政策的支持，與經濟成長的增長，對於不良貸款本身改善的力道似乎還不足夠。

Andrea Enria 認為，不良貸款續增將影響銀行體質，進而動搖金融體系的活動與穩定。考量歐洲現處的商業周期階段，銀行應該重新設定其貸款標準，同時積極處理不良壞帳。

「在下一次暴風雨來臨之時，若銀行帳上仍有過多不良貸款，屆時銀行不僅無法全身而退，恐將很難走出風暴了。」Andrea Enria 警告。