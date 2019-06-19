JDI聲明：與宸鴻間LCD合作關係尚未解除、將繼續協商

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在週三 (19 日) 發出新聞稿表示，預定向該公司出資 800 億日圓的台中企業聯盟 SUWA，其成員之一的台灣觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)，雖已於日前自出資名單中脫離，但是 JDI 與 TPK 在 2019 年 4 月 12 日所簽訂的 LCD 業務合作基本契約 (LCD Business Alliance Basic Agreement)，在截至目前尚未解除仍屬有效。

(圖片：Investing.com)

JDI 在 19 日的新聞稿中表示，今後將與 TPK 就該當契約進行協商，就今後該何去何從作出進一步討論。

此外，JDI 與中國嘉實科技投資管理有限公司 (Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.) 間，在蒸鍍方式 OLED 面板量產計畫的合作關係方面，今後將基於 MOU，繼續與嘉實科技進行協商。

另外在 JDI 於 2019 年 6 月 17 日所發布的新聞稿中，曾提到香港的私募股權基金管理公司「Oasis Management Company Ltd.」，有意向 JDI 提供資金。而 JDI 在 19 日的新聞稿中提到，該私募股權基金管理公司表示，僅將透過旗下基金，在資金方面挹注約 160 億日圓，但是並不會與 JDI 進行直接的業務合作，也沒有這樣的打算。

截至目前為止，在原本台中聯盟的成員當中，JDI 已經收到 TPK 脫離該聯盟的通知，並繼續就合作問題與 TPK 進行協議。而原訂 6 月 14 日要在出資問題上作出決定的富邦蔡家 CGL 集團，也仍然沒有表態。

而目前有意出資的香港 Oasis 及中國嘉實科技，則是預定在 6 月 27 日前，將作出最終決定。