中移動5G招標通通有獎 華為量最大

自 6 月 6 日中國工信部向中移動、中電信、中聯通和中國廣電發出 5G 商用執照後，中國在 5G 基建的建置正在全面加速。



中國三大電信營運商中，行動業務市占最高的中移動，近期動作頻頻，在取得 5G 執照後已進行三次 5G 標案，包括核心網路升級 5G、5G 終端（測試版）及 5G 第一期無線工程。



值得關注的是，在設備方面中國移動採購 5G NSA 組網的 1131 套設備和 1.71 萬台 5G 終端設備中，華為的產品比重都是最高。

以核心網路 5G 訂單來看，在一套人民幣 15 萬的 MME 設備招標上，華為、中興、愛立信和諾基亞的數量分別為 219、22、153 和 56 套。

表: 鉅亨網製表

而在一套人民幣 20 萬的 SAE-GW 設備上，華為、中興、愛立信和諾基亞的數量分別為 369、21、231 和 60 套。

表: 鉅亨網製表

針對這波採購案中國方面特別強調，即使華為作為全球 5G 標準的主導者之一，但以中國移動為代表的國營企業對國內外企業表現出一視同仁，公平公正的態度，標案不會獨厚或排除「特定國家」企業。

5G NSA 指的是非獨立組網，意思是在 4G 核心網路基礎上進行升級，與 5G SA（獨立組網）相比資本支出相對少。

至於為何會先採用 5G NSA，業內人士指出，由於高通驍龍 845 晶片還不支援 SA，因此目前中國的 5G 網路建置都將以 NSA 為主。

此外，中國移動也將對 5G 無線工程進行招標，其中，預估工程費 1（設計費計價基數）達人民幣 192.58 億元。該金額已超過今年中移動在股東大會上宣布今年 5G 資本投入不超過人民幣 172 億元的預期。