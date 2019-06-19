第一條中國自製8.5代玻璃基板最快9月量產

昨 (18) 日，中建材旗下蚌埠玻璃工業設計研究院表示，中國第一條國產 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生產線在安徽蚌埠成功點火，只要生產過程順利，產品預估最快將於 9 月量產。

TFT-LCD 玻璃基板是面板產業的關鍵零組件之一，目前中國大尺吋液晶電視所需的 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板完全依賴美、日等國的技術和產品，尚無法實現自主生產。

而在中國政府重點計劃項目支持下，蚌埠玻璃工業設計研究院歷經 3 年的自主研發，成功突破中國高世代液晶玻璃基板「零」產出的限制。

根據中國光學光電子產業協會資料顯示，2018 年，中國對玻璃基板的需求量約為 2.6 億平方公尺，其中 8.5 代玻璃基板的需求量為 2.33 億平方公尺，而中國本土 TFT-LCD 玻璃基板年供給量不足 4000 萬平方公尺，且均為 6 代線及以下。

到 2020 年中國 8.5 代及以上 TFT-LCD 玻璃基板市場需求將超過 3 億平方公尺，占全球總需求量的 49.6%，因此具有很大市場發展空間及潛力。

相形之下，液晶面板的市況仍持續著供給大於需求的情況，不過好消息是差距正縮小中。根據 Vitsview 的數據顯示，2017 年面板的過剩率為 3.5%，2018 年則降至 2%，預估今年第三季或第四季液晶面板過剩率能進一步下滑至 1% 以內。

資料來源: vitsview；圖: 平安證券

此外，Vitsview 預估今年第三季面板價格能止跌回穩，但考量到面板整體供需結構並沒有明顯變化，因此面板價格反彈幅度不大。

而 32 吋面板價格預計在 Q3 能上漲 7 美元，達 49 美元；43 吋則上漲 7 美元，達 92 美元；55 吋則上漲 10 美元，達 143 美元。