外媒：浙江省政府伸援手 助JDI建OLED面板工廠

根據外媒報導，計畫向日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 伸出援手的台中聯盟，其發言人今 (18) 日表示，在總工程經費達 60 億美元的 OLED 面板工廠的資金調度上，中國浙江省當局已明確表達支援意願。

(圖片：Investing.com)

根據路透社報導，該發言人表示「JDI 擁有全球最先進的 OLED 技術」。「今後在 OLED 面板市場上，將會是領頭羊般的存在，相信在收益率上會有大幅度的改善」聯盟發言人補充說道。

在有關 JDI 的經營重建問題上，台灣的觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)，在昨 (17) 日才剛發布重大訊息，宣布退出與富邦蔡家及中國嘉實基金合組的台中聯盟 SUWA。

在 2019 年 4 月 12 日，日本 JDI 發布新聞稿表示，台中聯盟將對該公司出資 800 億日圓後，由於 JDI 的經營惡化，事情也一波三折經歷了多次延後。聯盟成員原本在 6 月 14 日要向 JDI 方面傳達最後的投資意願，但是到了預定日當天，JDI 卻沒有收到任何一家企業的答覆。

目前 TPK 已正式表明收手不玩，而在今 (18) 日也有多家媒體報導，富邦蔡家也將跳船。

不過根據日本經濟新聞在 18 日的報導，中國嘉實基金等聯盟成員，將會在本月 27 日前，作出最後的投資決定。

而 JDI 也正與新加坡的投資基金「Effissimo Capital Management Pte Ltd」等單位接觸中，今後的動向也仍舊撲朔迷離。