在過去的 2018 年度，日本上市企業在設備投資及併購方面的花費，共投入約 52 兆日圓，創下歷史新高。此外，為了解決嚴重的人手不足問題，日本的零售業等行業，也增加了投資金額。即使中國的景氣放緩，日本企業為了將來的成長，紛紛將投資作為首要選項，而在股東配息方面也趨於積極。日本企業的財務戰略，在資金的運用上，一改過去「守成」的作風，已逐漸的轉換為「敢於使用」手頭上的資金。

日本經濟新聞社，針對日本約 3600 家上市公司 (不含金融及日本郵政) 的現金流量及資產、負債作出調查。反應企業在工廠及機械的取得、處分，以及併購動向的投資現金流量方面，年增 3% 至 51.6 兆日圓，連續三年創下新高。而這個趨勢，更在短短五年增加了 2 成水準。

日企轉守為攻、積極進行投資與股東回饋。(圖為武田藥品工業社長 Christophe Weber) (圖片：AFP)

雖然製造業的電機、汽車，以及機械等，在投資現金流量的減少明顯，但是非製造業則呈現了成長的趨勢。舉凡醫藥、化學、纖維、零售、建設，以及服務業都出現了歷史新高。

例如武田藥品工業 (4502-JP) 併購了愛爾蘭製藥大廠 Shire，還有三菱化學控股 (4188-JP) 旗下的大陽日酸，買下美國普萊克斯的部分歐洲業務。

而非製造業在效率化方面的投資也非常活躍。大成建設 (1801-JP) 就在利用機器人進行工程施作方面，加強了 IT 領域的投資，軟體方面的無形資產，較五年前增加了 2.6 倍。

零售業巨擘的永旺 (8267-JP)，導入了簡化作業流程的觸控式收銀機台，並增加在中國及東南亞的購物中心數量。其投資現金流量達 6600 億日圓，較上個年度增加了 1.5 倍之多。

此外，特別值得留意的是，由於中國景氣放緩的影響，日企在 2018 年度的營業現金流量減少了 7% 至 59.5 兆日圓。雖然如此，日企仍積極參與投資與併購，在營業現金流量的使用上高達 86%，較五年前上揚了 5%。

而在股利的發放上，也增加 2% 達 11.4 兆日圓。另外在公司庫存股的收購方面，更增加了 7 成，來到 5.4 兆日圓。在投資及股東回饋的支出，共高達 68.4 兆日圓，寫下歷史新高。這個金額超出營業現金流量約 9 兆日圓之譜，可說是採取攻勢的財務操作。

日本野村證券的首席經濟學家美和卓表示，受到企業統治改革浪潮的影響「資金不再作非效率的儲蓄，在經營上已走向擴大投資及股東的回饋」。依比例上來看，每兩家公司當中就有一家 (約 1630 家企業)，會在投資及股東回饋措施上，超越公司的營業現金流量。

所造成的結果，是企業在有息負債上增加近 4%，來到 251 兆日圓。而手中所持有的資金，則只增加了 1%，為 122 兆日圓。

根據日經的調查數據，2019 年度日企的設備投資額，預估增加 10%。然而「在美中貿易摩擦等不確定因素的影響下，也造成了容易萎縮的投資環境」，瑞穗總合研究所的主任經濟學家酒井才介，作出了以上表示。企業如何有效的運用手上的資金，將是影響今後收益性的最大主因。