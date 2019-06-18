穆迪：美中貿易若持續緊張 日韓台受打擊最重

穆迪 (Moody's Analytics) 經濟學家週二 (18 日) 表示，由於美中之間的貿易緊張關係，將拖累全球的貿易量，日本、南韓及台灣 3 個依賴出口的經濟體，所受到的打擊可能最為嚴重。

據《CNBC》報導，穆迪首席亞太經濟學家 Steve Cochrane 表示，日本、南韓及台灣對中國經濟均為「高度暴露」，除了提供中國國內需求產品之外，還供應中國工廠零組件，以組裝銷往美國等市場。

美中在過去 1 年多來進入關稅爭戰，上個月之後，戰場更擴大到貿易以外，進入科技及安全等領域。特別是，美國以國家安全為由，將華為列入黑名單，限制美國企業和華為做生意。

影響所及，日本、南韓及台灣股市，這段期間的表現不佳，除了原本就是中國科技的重要供應鏈之外，不少公司都是華為的供應商。

分析師稱，這 3 個市場任何復甦，將取決於美中的貿易磨擦出現何種變化。目前最值得關注的發展，除了川普對加課關稅的決定之外，就是月底 G20 峰會上，兩名大國領袖可能的會晤及結果。

主要證券交易所的數據顯示，自 5 月份以來，日本、南韓及台灣股市的外資一直是賣超。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 亞太區投資長 John Woods 上週也表示，未來 2-3 個月，會出現一個好或壞的結果，如果出現貿易爭端的積極解決方案，這些市場有望在短時間內大幅反彈。

不過 Woods 也強調，要是情況相反，那麼就要避開這 3 個市場。