日本對中出口年減9.7%、與歐盟貿易創史上最大逆差

日本財務省在週三 (19 日) 公布了最新調查數據，2019 年 5 月日本的貿易收支為逆差 9671 億日圓，這是日本在近四個月首度於貿易上呈現逆差。

日本對中出口年減 9.7%、與歐盟貿易出現史上最大逆差。(圖片：AFP)

根據日本財務省在 19 日公布的貿易統計快報，上月日本的出口表現方面年減 7.8% 至 5 兆 8351 億日圓。當中，在出口到中國的表現，年減 9.7% 至 1 兆 1485 億日圓；而在出口到美國的部分，則為年增 3.3% 至 1 兆 1878 億日圓；歐盟方面則年減 7.1% 至 6475 億日圓；亞洲方面年減 12.1% 至 3 兆 1207 億日圓。

從整體的出口表現來看，增加最多的是船舶的年增 47.3%，以及汽車的年增 3.5%。而在減少的項目方面，半導體等製造裝置年減 30.4%，最為顯著。再來是汽車零件的年減 11.8%，及鋼鐵的年減 8.7%。

根據觀察，銷往中、韓的半導體等製造裝置，在出口上之所以會出現大幅衰退，也是肇因於美中兩國的貿易摩擦，還有中國經濟放緩之故。

而日本在全球整體市場的出口額方面，則是連續 6 個月出現減少的態勢。

另外在進口方面，金額年減 1.5% 至 6 兆 8022 億日圓。日本自阿拉伯聯合大公國 (UAE) 所進口的液化天然氣等方面，出現了減少。

而在與美國之間的貿易，為 3950 億日圓的逆差，金額增加了 14.8%。汽車與半導體等製造裝置出口增長，連續三個月出現增加。

在與歐盟間的貿易收支方面，則是出現了史上最大的逆差，當月貿易逆差高達 2515 億日圓，主因從法國進口的航空器數量增加，而出口到英國的藥品數量出現了減少。