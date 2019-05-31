漢翔看好航空市場成長 將聚焦發展三大要務

航太大廠漢翔 (2634-TW) 今 (31) 日召開股東會，通過去年財報與盈餘分配，每股將發現金股利 1.34 元，展望後市，漢翔表示，全球民用客機和發動機市場需求強，在民用市場外將持續聚焦「國機國造」、「智慧製造」和「整合供應鏈」三大要務。

漢翔指出，計劃開發的新業務有三大項，國防業務方面，將開發新式初教機、下一代戰機，及擴展機隊的整體維修釋商、軍工廠委託民間經營等業務。

民用航空業務方面，則計畫發展新民用飛機及引擎風險分攤計畫的零組件、拓展大型發動機機匣和發動機整體維修業務。

工業技術服務業務上，則計畫開發綠能工程的中大型科技服務專案，並朝開發工程技術、系統整合等重要領域發展。

漢翔表示，據空中巴士和波音公司新發布的全球民用客機市場預測報告，未來 20 年 (2018-2037 年) 新機需求約 37400-42700 架，總產值達 5.8-6.3 兆美元，航空旅客周轉量平均年成長率為 4.4-4.7%，顯示航空運輸業發展穩定。

整體來看，漢翔看好全球民用客機及發動機市場需求強勁，正進行機匣模組製造 中心籌建，強化人才技術，並推出自研飛機座椅，而除了現階段持續拓展民機業務之外，正積極如期如質達成 F-16A/B 升級案目標，並持續聚焦在國機國造。

另外，漢翔在今日股東會中進行補選獨立董事 1 人，新任者為執業律師連立堅。