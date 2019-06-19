〈中鋼股東會〉Q3鋼市仍處低檔 Q4旺季轉單、內需升溫 估將出現轉機

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長翁朝棟指出，貿易戰是危機也是轉機，雖然第 3 季鋼市處在低檔，但第 4 季景氣可望回升，加上進入旺季、轉單效應浮現、台商回流、前瞻計畫與基礎建設擴大等多重因素帶動下，第 4 季可望營運出現轉機乘勢再起。

翁朝棟表示，第 3 季進入傳統淡季，加上今年有貿易戰影響，整體需求不振，導致鋼價走跌，不過，依中經院、台經院、主計處等單位發布的第 4 季景氣預測，預期都將優於第 3 季。

翁朝棟進一步指出，貿易戰下，轉單效應及台商回流確實存在，像是汽車零組件業北美訂單累計年增 6.69%，有利汽車鋼材需求；另外伺服器、路由器等廠商亦陸續回台增設產線，也有利塗鍍產品的需求，回台廠商之廠房建設，亦可帶動建材鋼料需求。

此外，美中雙方現在有機會在 G20 峰會前，展開新一輪談判，翁朝棟認為，如果談判順利，消除不確定因素，企業營運與投資活動將可恢復正常，加上轉單效應、前瞻計劃預算與基礎工程的執行，及台商回流等因素，預期今年第 4 季景氣可開始好轉，將帶動鋼鐵需求而成長回升，展望鋼鐵產業前景，仍具信心。

據了解，目前鐵礦原料成本漲破每噸 100 美元，煤礦價格也盤踞每噸 210 美元上下，但各鋼廠仍審慎保守，目前鋼價在原料價格支撐下仍處緩慢調整。