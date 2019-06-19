〈亞太電股東會〉呂芳銘：已備妥70多億元標金 將參與5G競標

5G 釋照在即，亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘，今 (19) 日股東會後談 5G 策略，強調目前已籌備 70 多億元標金，將參與年底競標，目標取得 40mzh 至 60mzh 頻譜，而亞太電的 5G 應用將先以商用為主，並找出殺手級應用。

呂芳銘表示，NCC 首波釋出 270mzh ，並不夠電信業使用，可想而知年底 5G 競標一定會很激烈，心情是既期待又怕受傷害，若以技術工程角度來看，100mhz 才能達到效果；站在電信業角度，假設首次每家電信業競標上限 60mzh，那小家電信業者就有機會標到頻譜，亞太目標是取得 40-60mzh，不會缺席年底的競標。

亞太電虧損逾 400 億，呂芳銘強調，預計拿 71 至 73 億來競標 5G，資金來源會朝增減資方向進行，但仍需經過董事會審核同意，若順利標到頻譜後，將啟動聯貸。

5G 應用方面，呂芳銘表示，目前不會發展消費應用，而會以商業應用為主，因此找到殺手級應用是關鍵，像是數位製造化就是一塊大餅，未來也將成挹注營收的新動能。

NCC 為加速推展 5G，電信法開放三共，市場預期電信產業將有合作的可能，對此，呂芳銘表示，在三大兩小情況下，如何做到最大效益，是亞太的方向，不過一切合作案，仍得等競標後才能進一步討論。

有股東向呂芳銘建議，標金金額過高恐影響營收，乾脆放棄年底首波頻譜標案，等全面成熟、完備後再競標，對此，呂芳銘表示，若無法在第 1 時間參與競標，就無法建立 5G 設備，開台時間恐延後，也將喪失競爭商業機會