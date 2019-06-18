[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/17 108/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.19040 10.18700 0.00340 0.03338 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.04970 10.04640 0.00330 0.03285 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.30980 10.30960 0.00020 0.00194 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.17200 10.17180 0.00020 0.00197 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.05380 10.05140 0.00240 0.02388 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.06640 10.06480 0.00160 0.01590 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.06640 10.06480 0.00160 0.01590 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.10690 10.10500 0.00190 0.01880 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.52490 10.51480 0.01010 0.09606 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.32850 10.31850 0.01000 0.09691 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.45100 10.44720 0.00380 0.03637 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.34240 10.33860 0.00380 0.03676 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.09000 22.26000 -0.17000 -0.76370 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.59000 22.81000 -0.22000 -0.96449 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.86210 41.86960 -0.00750 -0.01791 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.23940 40.19950 0.03990 0.09925 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.73420 9.73050 0.00370 0.03802 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.22750 10.22250 0.00500 0.04891 中國信託台灣活力基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.04030 10.03360 0.00670 0.06678 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21300 10.20280 0.01020 0.09997 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20530 9.19610 0.00920 0.10004 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38200 10.37750 0.00450 0.04336 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.32200 9.31790 0.00410 0.04400 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.37260 11.39300 -0.02040 -0.17906 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68270 9.70010 -0.01740 -0.17938 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26960 11.34470 -0.07510 -0.66198 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87940 9.94520 -0.06580 -0.66163 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.41280 43.34910 0.06370 0.14695 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.68170 44.63550 0.04620 0.10351 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.18900 45.16120 0.02780 0.06156 中國信託智能運動基金-台幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 中國信託智能運動基金-美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03120 11.03070 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.16260 10.16450 -0.00190 -0.01869 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42440 9.42610 -0.00170 -0.01804 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.29580 10.30000 -0.00420 -0.04078 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.54300 9.54710 -0.00410 -0.04294 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.74550 41.67060 0.07490 0.17974 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.49390 42.35180 0.14210 0.33552 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.22770 42.15810 0.06960 0.16509 元大2001基金 58.02000 57.99000 0.03000 0.05173 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.26300 45.12660 0.13640 0.30226 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.96520 42.81000 0.15520 0.36253 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.33000 20.45000 -0.12000 -0.58680 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68100 11.68020 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92550 10.91910 0.00640 0.05861 元大上證50基金 32.18000 32.11000 0.07000 0.21800 元大大中華TMT基金-人民幣 9.86000 10.09000 -0.23000 -2.27948 元大大中華TMT基金-新台幣 8.92000 9.12000 -0.20000 -2.19298 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 元大大中華價值指數基金-美元 12.18900 12.23900 -0.05000 -0.40853 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.82300 16.88200 -0.05900 -0.34948 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.46500 10.53300 -0.06800 -0.64559 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.21700 10.27700 -0.06000 -0.58383 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.98000 -0.03000 -1.00671 元大中國平衡基金-新台幣 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.20720 47.08880 0.11840 0.25144 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94590 10.94150 0.00440 0.04021 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97960 9.97550 0.00410 0.04110 元大中國機會債券基金-新台幣 10.22030 10.21100 0.00930 0.09108 元大巴西指數基金 6.99400 7.13000 -0.13600 -1.90743 元大巴菲特基金 25.17000 25.02000 0.15000 0.59952 元大日經225基金 26.83000 26.83000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 21.71000 21.48000 0.23000 1.07076 元大台灣50單日反向1倍基金 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 元大台灣50單日正向2倍基金 36.97000 36.92000 0.05000 0.13543 元大台灣中型100基金 31.25000 31.13000 0.12000 0.38548 元大台灣加權股價指數基金 24.78300 24.76200 0.02100 0.08481 元大台灣卓越50基金 78.57000 78.71000 -0.14000 -0.17787 元大台灣金融基金 17.88000 17.82000 0.06000 0.33670 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.63000 30.60000 0.03000 0.09804 元大台灣高股息基金 25.87000 25.89000 -0.02000 -0.07725 元大台灣電子科技基金 33.10000 33.19000 -0.09000 -0.27117 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 元大全球ETF穩健組合基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 元大全球人工智慧ETF基金 22.10000 22.26000 -0.16000 -0.71878 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 元大全球不動產證券化基金-美元 12.32700 12.31900 0.00800 0.06494 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.47000 -0.02000 -0.30912 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.96000 0.01000 0.14368 元大全球股票入息基金-美元配息 8.35400 8.37900 -0.02500 -0.29836 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303 元大全球農業商機基金 18.02000 18.02000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.61200 9.67100 -0.05900 -0.61007 元大印度指數基金 10.37300 10.49700 -0.12400 -1.18129 元大印度基金 13.13000 13.31000 -0.18000 -1.35237 元大多多基金 16.15000 16.14000 0.01000 0.06196 元大多福基金 49.56000 49.57000 -0.01000 -0.02017 元大亞太成長基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22960 9.25560 -0.02600 -0.28091 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40160 7.42240 -0.02080 -0.28023 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.07300 9.10500 -0.03200 -0.35146 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.16500 10.13500 0.03000 0.29600 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17160 10.17260 -0.00100 -0.00983 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.33780 10.33930 -0.00150 -0.01451 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16200 10.16350 -0.00150 -0.01476 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.55500 10.55050 0.00450 0.04265 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37610 10.37170 0.00440 0.04242 元大卓越基金 42.40000 42.16000 0.24000 0.56926 元大店頭基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45810 10.45610 0.00200 0.01913 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98210 9.98320 -0.00110 -0.01102 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.27520 33.22360 0.05160 0.15531 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.53570 42.38720 0.14850 0.35034 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.13750 17.15990 -0.02240 -0.13054 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.48440 22.40680 0.07760 0.34632 元大美國政府7至10年期債券基金 42.77470 42.70370 0.07100 0.16626 元大高科技基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.32210 16.32140 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.02990 12.02940 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 元大華夏中小基金 7.03000 7.09000 -0.06000 -0.84626 元大新中國基金-人民幣 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 元大新中國基金-美元 8.67300 8.75200 -0.07900 -0.90265 元大新中國基金-新台幣 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 元大新主流基金 22.39000 22.40000 -0.01000 -0.04464 元大新東協平衡基金-美元 9.37700 9.39300 -0.01600 -0.17034 元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.60270 10.61910 -0.01640 -0.15444 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.72410 9.73970 -0.01560 -0.16017 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14210 11.15370 -0.01160 -0.10400 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.26880 9.27840 -0.00960 -0.10347 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.44270 10.42800 0.01470 0.14097 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.72040 9.70670 0.01370 0.14114 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.84380 10.82240 0.02140 0.19774 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.10240 10.08240 0.02000 0.19837 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.02330 10.00930 0.01400 0.13987 元大新興亞洲基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.56360 9.59710 -0.03350 -0.34906 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97150 9.00300 -0.03150 -0.34988 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.04800 10.07740 -0.02940 -0.29174 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.43630 9.46400 -0.02770 -0.29269 元大萬泰貨幣市場基金 15.16080 15.16020 0.00060 0.00396 元大經貿基金 34.71000 34.72000 -0.01000 -0.02880 元大實質多重資產基金-人民幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 元大實質多重資產基金-美元 8.00800 8.02100 -0.01300 -0.16207 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 元大滬深300單日正向2倍基金 16.38000 16.27000 0.11000 0.67609 元大摩臺基金 36.73000 36.77000 -0.04000 -0.10878 元大標普500基金 27.58000 27.57000 0.01000 0.03627 元大標普500單日反向1倍基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 元大標普500單日正向2倍基金 35.21000 35.28000 -0.07000 -0.19841 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.59000 20.51000 0.08000 0.39005 元大標智滬深300基金 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383 元大歐洲50基金 24.77000 24.84000 -0.07000 -0.28180 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30720 9.34740 -0.04020 -0.43007 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28830 10.28750 0.00080 0.00778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 日盛上選基金 32.37000 32.19000 0.18000 0.55918 日盛小而美基金 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795 日盛中國內需動力基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36890 12.36700 0.00190 0.01536 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.94340 9.94180 0.00160 0.01609 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55600 12.55800 -0.00200 -0.01593 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08860 10.09030 -0.00170 -0.01685 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45460 11.45330 0.00130 0.01135 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18580 9.18480 0.00100 0.01089 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 日盛日盛基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 日盛目標收益組合基金(美元) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 日盛全球抗暖化基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.44030 10.43980 0.00050 0.00479 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39810 9.39770 0.00040 0.00426 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.30810 10.30430 0.00380 0.03688 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27940 9.27590 0.00350 0.03773 日盛全球智能車基金(美元) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50840 2.50780 0.00060 0.02393 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66230 1.66180 0.00050 0.03009 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38600 0.38600 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25640 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85620 12.85310 0.00310 0.02412 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40890 8.40690 0.00200 0.02379 日盛亞洲機會基金 6.87000 6.89000 -0.02000 -0.29028 日盛首選基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 日盛高科技基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 日盛貨幣市場基金 14.83120 14.83050 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 37.45000 37.37000 0.08000 0.21408 日盛精選五虎基金 34.43000 34.44000 -0.01000 -0.02904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54290 13.54220 0.00070 0.00517 台新2000高科技基金 29.59000 29.55000 0.04000 0.13536 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 台新MSCI中國基金 19.52000 19.68000 -0.16000 -0.81301 台新大眾貨幣市場基金 14.21960 14.21900 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50080 10.50120 -0.00040 -0.00381 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51280 10.51380 -0.00100 -0.00951 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.32450 10.31950 0.00500 0.04845 台新中國通基金 42.30000 42.01000 0.29000 0.69031 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52110 0.52490 -0.00380 -0.72395 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.40600 16.51500 -0.10900 -0.66001 台新中國精選中小基金-美元 0.28570 0.29050 -0.00480 -1.65232 台新中國精選中小基金-新台幣 9.01000 9.16000 -0.15000 -1.63755 台新主流基金 23.02000 22.91000 0.11000 0.48014 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.66000 23.61000 0.05000 0.21177 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75460 0.75360 0.00100 0.13270 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.91000 16.87000 0.04000 0.23711 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53840 0.53770 0.00070 0.13018 台新台灣中小基金 32.42000 32.36000 0.06000 0.18541 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.53910 10.50840 0.03070 0.29215 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.70610 9.68310 0.02300 0.23753 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.15210 11.12560 0.02650 0.23819 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05520 10.06400 -0.00880 -0.08744 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.18270 11.19240 -0.00970 -0.08667 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.12000 15.24000 -0.12000 -0.78740 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73680 8.73250 0.00430 0.04924 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28240 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70180 12.69550 0.00630 0.04962 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40540 0.40540 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.20000 40.12000 0.08000 0.19940 台新真吉利貨幣市場基金 11.12810 11.12780 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 31.18160 31.09390 0.08770 0.28205 台新智慧生活基金-美元 10.44250 10.51410 -0.07160 -0.68099 台新智慧生活基金-新台幣 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.17190 8.17340 -0.00150 -0.01835 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54030 8.53690 0.00340 0.03983 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18750 9.18920 -0.00170 -0.01850 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.61300 9.60930 0.00370 0.03850 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50370 11.50670 -0.00300 -0.02607 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35940 0.35970 -0.00030 -0.08340 台新新興市場債券基金(B類型) 8.23200 8.23420 -0.00220 -0.02672 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27120 0.27150 -0.00030 -0.11050 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.53000 -0.03000 -0.54250 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.46000 22.45000 0.01000 0.04454 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21940 10.21660 0.00280 0.02741 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.93820 9.93610 0.00210 0.02114 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12170 10.11690 0.00480 0.04745 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21940 10.21660 0.00280 0.02741 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.93820 9.93610 0.00210 0.02114 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12170 10.11690 0.00480 0.04745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.33640 41.29050 0.04590 0.11116 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.04260 40.95480 0.08780 0.21438 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.88570 39.83710 0.04860 0.12200 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34190 11.34120 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24160 10.23500 0.00660 0.06448 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23990 9.23750 0.00240 0.02598 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81740 10.81450 0.00290 0.02682 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89380 7.88730 0.00650 0.08241 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31070 9.30300 0.00770 0.08277 永豐中小基金 50.98000 50.96000 0.02000 0.03925 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79390 1.79490 -0.00100 -0.05571 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48460 2.48590 -0.00130 -0.05229 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27560 8.27510 0.00050 0.00604 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11980 11.11930 0.00050 0.00450 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.48000 4.51000 -0.03000 -0.66519 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.37000 20.51000 -0.14000 -0.68259 永豐主流品牌基金 19.13000 19.09000 0.04000 0.20953 永豐永豐基金 31.93000 31.95000 -0.02000 -0.06260 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14920 9.15500 -0.00580 -0.06335 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58370 9.58980 -0.00610 -0.06361 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16370 9.16500 -0.00130 -0.01418 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60160 9.60300 -0.00140 -0.01458 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 永豐南非幣2021保本基金 14.04460 14.04280 0.00180 0.01282 永豐高科技基金 22.06000 22.00000 0.06000 0.27273 永豐貨幣市場基金 13.93580 13.93520 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11930 2.12000 -0.00070 -0.03302 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60020 2.60100 -0.00080 -0.03076 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86200 7.85980 0.00220 0.02799 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96350 10.96060 0.00290 0.02646 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20770 7.20270 0.00500 0.06942 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50630 11.49820 0.00810 0.07045 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.52000 18.67000 -0.15000 -0.80343 永豐臺灣加權ETF基金 52.06000 52.03000 0.03000 0.05766 永豐領航科技基金 35.87000 35.75000 0.12000 0.33566 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 永豐趨勢平衡基金 39.95000 39.98000 -0.03000 -0.07504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86620 11.86360 0.00260 0.02192 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75480 9.75020 0.00460 0.04718 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.32290 10.31800 0.00490 0.04749 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83820 9.83710 0.00110 0.01118 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.24690 10.24570 0.00120 0.01171 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81130 9.80770 0.00360 0.03671 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.51000 10.50600 0.00400 0.03807 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85290 9.85270 0.00020 0.00203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.34050 10.34040 0.00010 0.00097 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.87000 18.97000 -0.10000 -0.52715 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.60000 18.71000 -0.11000 -0.58792 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05260 10.05220 0.00040 0.00398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05260 10.05220 0.00040 0.00398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03120 10.03200 -0.00080 -0.00797 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03120 10.03200 -0.00080 -0.00797 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10800 10.10730 0.00070 0.00693 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10800 10.10730 0.00070 0.00693 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06070 10.06070 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06070 10.06070 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40590 10.41580 -0.00990 -0.09505 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52730 10.54130 -0.01400 -0.13281 兆豐國際全球基金 30.88000 30.91000 -0.03000 -0.09706 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47020 10.46830 0.00190 0.01815 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34580 10.34710 -0.00130 -0.01256 兆豐國際國民基金 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100 兆豐國際第一基金 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73340 10.72960 0.00380 0.03542 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24880 8.24590 0.00290 0.03517 兆豐國際萬全基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990 兆豐國際電子基金 24.84000 24.78000 0.06000 0.24213 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.38000 21.38000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.17000 16.20000 -0.03000 -0.18519 兆豐國際豐台灣基金 33.17000 33.03000 0.14000 0.42386 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55240 12.55190 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.61580 10.61170 0.00410 0.03864 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.39710 10.39540 0.00170 0.01635 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.62120 10.61800 0.00320 0.03014 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.40860 10.40460 0.00400 0.03844 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.49270 10.49100 0.00170 0.01620 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.49010 10.48700 0.00310 0.02956 合庫台灣基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 合庫全球高收益債券基金A類型 11.67850 11.67000 0.00850 0.07284 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.54400 12.53810 0.00590 0.04706 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.19910 11.19490 0.00420 0.03752 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.98210 11.97790 0.00420 0.03506 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15780 8.15190 0.00590 0.07238 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36240 9.35820 0.00420 0.04488 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05810 9.05450 0.00360 0.03976 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79910 8.79610 0.00300 0.03411 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21780 9.21420 0.00360 0.03907 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 合庫貨幣市場基金 10.16990 10.16940 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.82490 9.81780 0.00710 0.07232 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.11330 10.10600 0.00730 0.07223 合庫新興多重收益基金A類型 10.48050 10.46830 0.01220 0.11654 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.92410 11.91570 0.00840 0.07050 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.00280 14.98470 0.01810 0.12079 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63900 8.63280 0.00620 0.07182 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45150 9.44480 0.00670 0.07094 合庫新興多重收益基金B類型 7.90420 7.89500 0.00920 0.11653 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62820 8.62160 0.00660 0.07655 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.44510 10.43130 0.01380 0.13229 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 安本標準兩岸價值基金 美元 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.03160 10.02830 0.00330 0.03291 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.04460 10.04180 0.00280 0.02788 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.93670 9.98940 -0.05270 -0.52756 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.02390 10.01710 0.00680 0.06788 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.03160 10.02830 0.00330 0.03291 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.04460 10.04180 0.00280 0.02788 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.93670 9.98940 -0.05270 -0.52756 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.02380 10.01710 0.00670 0.06689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20060 11.20180 -0.00120 -0.01071 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98780 9.99250 -0.00470 -0.04704 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09230 10.09130 0.00100 0.00991 安聯中國東協基金 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027 安聯中國策略基金-美元 11.30000 11.40000 -0.10000 -0.87719 安聯中國策略基金-新臺幣 15.01000 15.13000 -0.12000 -0.79313 安聯中華新思路基金-人民幣 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 安聯中華新思路基金-美元 13.02000 13.11000 -0.09000 -0.68650 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.50000 12.57000 -0.07000 -0.55688 安聯台灣大壩基金 28.12000 27.97000 0.15000 0.53629 安聯台灣科技基金 47.07000 47.12000 -0.05000 -0.10611 安聯台灣貨幣市場基金 12.54340 12.54290 0.00050 0.00399 安聯台灣智慧基金 31.44000 31.22000 0.22000 0.70468 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.64570 10.64000 0.00570 0.05357 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.76610 15.75610 0.01000 0.06347 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84670 9.84040 0.00630 0.06402 安聯四季成長組合基金-美元 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.07910 13.06990 0.00920 0.07039 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.70090 10.69560 0.00530 0.04955 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.78230 12.77570 0.00660 0.05166 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53210 9.52550 0.00660 0.06929 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46930 9.46460 0.00470 0.04966 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03380 9.02910 0.00470 0.05205 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13870 10.13080 0.00790 0.07798 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.22920 10.22390 0.00530 0.05184 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.41550 12.41360 0.00190 0.01531 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.26230 11.26180 0.00050 0.00444 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89660 10.89570 0.00090 0.00826 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63640 8.63510 0.00130 0.01505 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48660 8.48620 0.00040 0.00471 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18440 8.18370 0.00070 0.00855 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24780 10.24650 0.00130 0.01269 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17370 10.17280 0.00090 0.00885 安聯全球人口趨勢基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.49000 33.78000 -0.29000 -0.85850 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46780 12.45440 0.01340 0.10759 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57980 10.56850 0.01130 0.10692 安聯全球新興市場基金 17.22000 17.32000 -0.10000 -0.57737 安聯全球農金趨勢基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯全球綠能趨勢基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 安聯亞洲動態策略基金 22.01000 22.10000 -0.09000 -0.40724 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.05180 10.05170 0.00010 0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05500 10.05400 0.00100 0.00995 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05160 10.05160 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.05750 10.05640 0.00110 0.01094 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05460 10.05450 0.00010 0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.53040 10.52670 0.00370 0.03515 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11660 10.11310 0.00350 0.03461 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.88510 89.87870 0.00640 0.00712 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.23980 13.23870 0.00110 0.00831 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.20650 68.20170 0.00480 0.00704 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92000 9.91930 0.00070 0.00706 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72310 2.72080 0.00230 0.08453 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94080 10.92790 0.01290 0.11805 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28500 2.28330 0.00170 0.07445 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90130 8.89100 0.01030 0.11585 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.42840 10.41700 0.01140 0.10944 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21920 10.21360 0.00560 0.05483 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.55890 10.55330 0.00560 0.05306 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.18120 10.17620 0.00500 0.04913 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.23550 10.23080 0.00470 0.04594 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42750 10.41610 0.01140 0.10945 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21640 10.21080 0.00560 0.05484 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55820 10.55280 0.00540 0.05117 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.17920 10.17410 0.00510 0.05013 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.23470 10.23010 0.00460 0.04497 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11250 10.11050 0.00200 0.01978 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16460 10.16240 0.00220 0.02165 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.10590 10.10440 0.00150 0.01485 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.07660 10.07560 0.00100 0.00992 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12400 10.12210 0.00190 0.01877 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12420 10.12250 0.00170 0.01679 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10590 10.10440 0.00150 0.01485 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.07750 10.07640 0.00110 0.01092 宏利台灣動力基金A類型 28.82000 28.64000 0.18000 0.62849 宏利台灣動力基金I類型 28.82000 28.64000 0.18000 0.62849 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89620 9.91580 -0.01960 -0.19766 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92290 9.93650 -0.01360 -0.13687 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.50510 7.51990 -0.01480 -0.19681 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56070 7.57260 -0.01190 -0.15715 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 宏利全球債券組合基金 13.68910 13.67720 0.01190 0.08701 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.96100 2.95840 0.00260 0.08789 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.36610 12.35380 0.01230 0.09956 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92230 8.91340 0.00890 0.09985 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54600 2.54410 0.00190 0.07468 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58010 11.56310 0.01700 0.14702 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35080 3.35800 -0.00720 -0.21441 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53760 0.53880 -0.00120 -0.22272 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21620 12.21520 0.00100 0.00819 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81480 10.81420 0.00060 0.00555 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44900 10.44630 0.00270 0.02585 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73490 8.73410 0.00080 0.00916 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36940 8.36900 0.00040 0.00478 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28690 8.28390 0.00300 0.03621 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18410 8.18410 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94750 2.94620 0.00130 0.04412 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42640 0.00020 0.04690 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92400 12.91600 0.00800 0.06194 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97250 0.97210 0.00040 0.04115 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.46310 7.45850 0.00460 0.06167 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06110 2.06010 0.00100 0.04854 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29760 0.29750 0.00010 0.03361 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.09040 9.08490 0.00550 0.06054 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32910 0.32890 0.00020 0.06081 宏利萬利貨幣市場基金 13.68430 13.68380 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.38000 -0.02000 -0.84034 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.45000 24.45000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.45000 24.45000 0.00000 0.00000 宏利澳幣保本基金 12.63970 12.62990 0.00980 0.07759 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47600 10.46820 0.00780 0.07451 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63270 9.62810 0.00460 0.04778 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.26640 9.25670 0.00970 0.10479 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.61700 11.60480 0.01220 0.10513 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 貝萊德新台幣基金 12.96730 12.96690 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 26.04000 26.06000 -0.02000 -0.07675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48010 11.47940 0.00070 0.00610 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19200 10.19160 0.00040 0.00392 保德信大中華基金-人民幣 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 保德信大中華基金-美元 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 保德信大中華基金-新台幣 28.47000 28.70000 -0.23000 -0.80139 保德信中小型股基金 43.55000 43.30000 0.25000 0.57737 保德信中國中小基金-人民幣 8.27000 8.41000 -0.14000 -1.66468 保德信中國中小基金-美元 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692 保德信中國中小基金-新臺幣 7.80000 7.93000 -0.13000 -1.63934 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77180 9.79190 -0.02010 -0.20527 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.88460 9.90340 -0.01880 -0.18983 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88750 9.90780 -0.02030 -0.20489 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.91530 10.93780 -0.02250 -0.20571 保德信中國品牌基金-人民幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 保德信中國品牌基金-美元 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973 保德信台商全方位基金 34.38000 34.30000 0.08000 0.23324 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.09000 28.24000 -0.15000 -0.53116 保德信全球消費商機基金 19.24000 19.22000 0.02000 0.10406 保德信全球基礎建設基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 保德信全球資源基金 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.93000 33.14000 -0.21000 -0.63368 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.46170 10.48670 -0.02500 -0.23840 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.76790 10.79360 -0.02570 -0.23810 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.66830 10.68760 -0.01930 -0.18058 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.97980 10.99970 -0.01990 -0.18091 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.62160 9.63850 -0.01690 -0.17534 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73590 10.75460 -0.01870 -0.17388 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34340 9.35430 -0.01090 -0.11652 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40450 10.41670 -0.01220 -0.11712 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21020 8.20990 0.00030 0.00365 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.26010 11.25970 0.00040 0.00355 保德信亞太基金 20.26000 20.36000 -0.10000 -0.49116 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.77390 8.76180 0.01210 0.13810 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.06600 12.04930 0.01670 0.13860 保德信店頭市場基金 32.38000 32.26000 0.12000 0.37198 保德信拉丁美洲基金 7.40000 7.51000 -0.11000 -1.46471 保德信金平衡基金 29.34000 29.31000 0.03000 0.10235 保德信金滿意基金 40.51000 40.42000 0.09000 0.22266 保德信科技島基金 24.74000 24.76000 -0.02000 -0.08078 保德信高成長基金 90.70000 90.30000 0.40000 0.44297 保德信第一基金 24.99000 24.99000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.83390 15.83310 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50310 10.53340 -0.03030 -0.28766 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91690 10.94220 -0.02530 -0.23121 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89310 10.91610 -0.02300 -0.21070 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60140 10.61780 -0.01640 -0.15446 保德信新世紀基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20730 8.20070 0.00660 0.08048 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.26640 10.25800 0.00840 0.08189 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.59240 11.58300 0.00940 0.08115 保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743 保德信瑞騰基金 15.62940 15.62910 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95250 9.95100 0.00150 0.01507 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.43090 10.42970 0.00120 0.01151 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94930 9.94270 0.00660 0.06638 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.22320 10.21640 0.00680 0.06656 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01650 10.01890 -0.00240 -0.02395 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40160 10.40140 0.00020 0.00192 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89420 9.89640 -0.00220 -0.02223 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19180 10.19410 -0.00230 -0.02256 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57210 10.56820 0.00390 0.03690 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.34460 10.34220 0.00240 0.02321 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61760 10.61490 0.00270 0.02544 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.24820 10.24590 0.00230 0.02245 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.48000 10.47640 0.00360 0.03436 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17570 10.17250 0.00320 0.03146 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61400 10.61210 0.00190 0.01790 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.05080 10.04920 0.00160 0.01592 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.35700 10.35540 0.00160 0.01545 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26700 10.26300 0.00400 0.03897 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00160 9.99840 0.00320 0.03201 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.33380 10.32490 0.00890 0.08620 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.59810 10.58950 0.00860 0.08121 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.54010 10.53560 0.00450 0.04271 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.02380 11.01900 0.00480 0.04356 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.30830 10.30010 0.00820 0.07961 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.51600 10.50770 0.00830 0.07899 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32450 10.32430 0.00020 0.00194 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36210 10.36180 0.00030 0.00290 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55170 10.54530 0.00640 0.06069 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.34080 10.33510 0.00570 0.05515 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.24370 10.23790 0.00580 0.05665 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.53400 10.53370 0.00030 0.00285 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52980 10.53140 -0.00160 -0.01519 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.14190 10.13710 0.00480 0.04735 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13990 10.13500 0.00490 0.04835 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97440 1.97410 0.00030 0.01520 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81930 2.81880 0.00050 0.01774 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29410 0.00010 0.03400 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45520 0.45510 0.00010 0.02197 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42750 8.42030 0.00720 0.08551 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.26880 12.25820 0.01060 0.08647 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.68420 9.67890 0.00530 0.05476 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.27490 12.26830 0.00660 0.05380 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69240 8.68720 0.00520 0.05986 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.06740 11.06080 0.00660 0.05967 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.74570 10.74610 -0.00040 -0.00372 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.64150 10.63560 0.00590 0.05547 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4203.70000 4196.18000 7.52000 0.17921 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31580 10.31390 0.00190 0.01842 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.13620 11.13430 0.00190 0.01706 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26850 10.26040 0.00810 0.07894 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90690 9.90480 0.00210 0.02120 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.45450 10.45220 0.00230 0.02200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98110 9.97330 0.00780 0.07821 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.28340 10.27500 0.00840 0.08175 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31490 10.31900 -0.00410 -0.03973 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10680 6.10500 0.00180 0.02948 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.12640 11.12330 0.00310 0.02787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58890 10.59970 -0.01080 -0.10189 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.46110 11.47650 -0.01540 -0.13419 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.68760 10.70290 -0.01530 -0.14295 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15190 9.16110 -0.00920 -0.10042 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37400 9.38660 -0.01260 -0.13423 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.24710 9.26040 -0.01330 -0.14362 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50670 10.51730 -0.01060 -0.10079 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.85720 10.87180 -0.01460 -0.13429 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.83700 10.85250 -0.01550 -0.14282 柏瑞五國金勢力建設基金 7.25000 7.29000 -0.04000 -0.54870 柏瑞巨人基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69530 13.69480 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25450 14.25100 0.00350 0.02456 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.48960 12.48950 0.00010 0.00080 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.07320 13.07450 -0.00130 -0.00994 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.65500 8.65290 0.00210 0.02427 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80600 6.80430 0.00170 0.02498 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65010 8.65000 0.00010 0.00116 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47520 8.47540 -0.00020 -0.00236 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70700 10.70800 -0.00100 -0.00934 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37480 8.37330 0.00150 0.01791 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.67490 12.67480 0.00010 0.00079 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.34710 12.34410 0.00300 0.02430 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.97440 12.97480 -0.00040 -0.00308 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.90100 11.90210 -0.00110 -0.00924 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02020 9.01800 0.00220 0.02440 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66830 9.66810 0.00020 0.00207 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68490 9.68530 -0.00040 -0.00413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51950 9.52040 -0.00090 -0.00945 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40550 9.40390 0.00160 0.01701 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.69580 10.68550 0.01030 0.09639 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.52580 10.51820 0.00760 0.07226 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.35980 10.35360 0.00620 0.05988 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.42740 10.42060 0.00680 0.06526 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91640 9.90680 0.00960 0.09690 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54880 9.54200 0.00680 0.07126 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.58540 10.57800 0.00740 0.06996 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58970 9.58390 0.00580 0.06052 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.65860 9.65220 0.00640 0.06631 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.67590 10.66560 0.01030 0.09657 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.52610 10.51850 0.00760 0.07225 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.36010 10.35390 0.00620 0.05988 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.42830 10.42140 0.00690 0.06621 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91620 9.90660 0.00960 0.09691 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54900 9.54210 0.00690 0.07231 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.76320 10.75560 0.00760 0.07066 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58960 9.58390 0.00570 0.05947 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.65880 9.65250 0.00630 0.06527 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.39860 11.39730 0.00130 0.01141 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70260 12.70350 -0.00090 -0.00708 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.00580 12.00780 -0.00200 -0.01666 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13130 9.13020 0.00110 0.01205 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76100 9.76170 -0.00070 -0.00717 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67810 9.67960 -0.00150 -0.01550 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09160 11.09040 0.00120 0.01082 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82810 11.82900 -0.00090 -0.00761 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59870 11.60060 -0.00190 -0.01638 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13150 9.13050 0.00100 0.01095 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76150 9.76230 -0.00080 -0.00819 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67850 9.68010 -0.00160 -0.01653 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.79000 13.88000 -0.09000 -0.64841 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.12000 13.23000 -0.11000 -0.83144 柏瑞拉丁美洲基金 10.36000 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0.09614 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.82000 17.87000 -0.05000 -0.27980 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32170 13.31000 0.01170 0.08790 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.34770 10.40100 -0.05330 -0.51245 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.28580 11.34530 -0.05950 -0.52445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26440 12.32990 -0.06550 -0.53123 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79880 10.85700 -0.05820 -0.53606 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.03140 9.07800 -0.04660 -0.51333 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.51560 9.56580 -0.05020 -0.52479 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.46540 9.51600 -0.05060 -0.53174 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46690 9.51790 -0.05100 -0.53583 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.16560 9.21280 -0.04720 -0.51233 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31880 9.36790 -0.04910 -0.52413 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.31410 11.37460 -0.06050 -0.53189 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.41010 9.46080 -0.05070 -0.53590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.49430 42.45160 0.04270 0.10059 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.54000 30.32000 0.22000 0.72559 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77700 11.77630 0.00070 0.00594 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69490 1.69490 0.00000 0.00000 國泰大中華基金 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846 國泰小龍基金-美元I 0.44710 0.44660 0.00050 0.11196 國泰小龍基金-新台幣 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 國泰中小成長基金-美元I 1.26200 1.25810 0.00390 0.30999 國泰中小成長基金-新台幣 39.77000 39.66000 0.11000 0.27736 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.01370 4.05010 -0.03640 -0.89874 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63280 0.63860 -0.00580 -0.90824 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67620 0.68240 -0.00620 -0.90856 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.27000 18.42000 -0.15000 -0.81433 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.96990 41.96680 0.00310 0.00739 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29540 2.29510 0.00030 0.01307 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32670 0.32670 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13990 10.13570 0.00420 0.04144 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.19210 8.18870 0.00340 0.04152 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28920 2.30560 -0.01640 -0.71131 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32810 0.33050 -0.00240 -0.72617 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.37610 10.44530 -0.06920 -0.66250 國泰中國新興債券基金-美元 0.33890 0.33900 -0.00010 -0.02950 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.50850 10.50490 0.00360 0.03427 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.88520 3.92640 -0.04120 -1.04931 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55590 0.56180 -0.00590 -1.05020 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.67000 17.85000 -0.18000 -1.00840 國泰中港台基金-人民幣 2.91060 2.95050 -0.03990 -1.35231 國泰中港台基金-美元 0.42160 0.42740 -0.00580 -1.35704 國泰中港台基金-新台幣 13.25000 13.42000 -0.17000 -1.26677 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.83570 9.79890 0.03680 0.37555 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.04210 10.04990 -0.00780 -0.07761 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24410 10.24620 -0.00210 -0.02050 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.15000 26.14000 0.01000 0.03826 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.41000 31.30000 0.11000 0.35144 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34910 0.34910 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33070 0.33070 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33140 0.33140 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01770 11.01060 0.00710 0.06448 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44190 10.43520 0.00670 0.06421 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47070 10.46390 0.00680 0.06499 國泰台灣貨幣市場基金 12.45510 12.45460 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41340 0.41410 -0.00070 -0.16904 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36650 0.36710 -0.00060 -0.16344 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44100 0.44170 -0.00070 -0.15848 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54390 0.54140 0.00250 0.46177 國泰全球高股息基金-人民幣 2.51180 2.52410 -0.01230 -0.48730 國泰全球高股息基金-美元 0.36280 0.36460 -0.00180 -0.49369 國泰全球高股息基金-新台幣 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53060 0.52990 0.00070 0.13210 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48260 0.48180 0.00080 0.16604 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.31000 14.28000 0.03000 0.21008 國泰全球資源基金-美元 0.16330 0.16370 -0.00040 -0.24435 國泰全球資源基金-新台幣 5.23000 5.24000 -0.01000 -0.19084 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59540 0.59850 -0.00310 -0.51796 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.78000 18.86000 -0.08000 -0.42418 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.34000 18.43000 -0.09000 -0.48833 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86650 0.86560 0.00090 0.10397 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.48000 21.48000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.99000 21.94000 0.05000 0.22789 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47580 2.47940 -0.00360 -0.14520 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35850 0.35910 -0.00060 -0.16708 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30930 0.30970 -0.00040 -0.12916 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.24180 11.25310 -0.01130 -0.10042 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69710 9.70680 -0.00970 -0.09993 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52090 0.51840 0.00250 0.48225 國泰亞洲成長基金-美元 0.39180 0.39250 -0.00070 -0.17834 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 國泰科技生化基金 30.88000 30.86000 0.02000 0.06481 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.10000 29.11000 -0.01000 -0.03435 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 國泰美國費城半導體基金 13.47000 13.82000 -0.35000 -2.53256 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.36180 44.29240 0.06940 0.15669 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.52640 17.55240 -0.02600 -0.14813 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.90400 22.83960 0.06440 0.28197 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.68430 43.66160 0.02270 0.05199 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.00490 45.01530 -0.01040 -0.02310 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.86970 43.86760 0.00210 0.00479 國泰紐幣2021保本基金 12.78680 12.78000 0.00680 0.05321 國泰紐幣八年期保本基金 13.14990 13.14260 0.00730 0.05554 國泰紐幣保本基金 12.72710 12.72640 0.00070 0.00550 國泰國泰基金-新台幣A 21.57000 21.51000 0.06000 0.27894 國泰國泰基金-新台幣I 21.57000 21.51000 0.06000 0.27894 國泰富時中國A50基金 21.08000 21.07000 0.01000 0.04746 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.14530 46.09500 0.05030 0.10912 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34360 0.34360 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50990 0.50680 0.00310 0.61168 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37240 0.37250 -0.00010 -0.02685 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24220 0.24220 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.22460 11.21980 0.00480 0.04278 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.63650 7.63320 0.00330 0.04323 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.62070 42.55200 0.06870 0.16145 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.22000 20.24000 -0.02000 -0.09881 國泰新興市場基金-美元 0.38180 0.38490 -0.00310 -0.80540 國泰新興市場基金-新台幣 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40860 2.40840 0.00020 0.00830 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49580 1.49560 0.00020 0.01337 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35860 0.35850 0.00010 0.02789 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22490 0.22490 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34670 0.34680 -0.00010 -0.02884 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.93020 10.92800 0.00220 0.02013 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.65960 6.65820 0.00140 0.02103 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.91550 43.85870 0.05680 0.12951 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.97960 43.92770 0.05190 0.11815 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.75670 42.76130 -0.00460 -0.01076 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.67000 13.70000 -0.03000 -0.21898 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.24000 34.14000 0.10000 0.29291 國泰價值卓越基金 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369 國泰標普北美科技ETF基金 23.28000 23.42000 -0.14000 -0.59778 國泰歐洲精選基金-美元 0.34470 0.34590 -0.00120 -0.34692 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.11450 40.13150 -0.01700 -0.04236 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.28000 22.49000 -0.21000 -0.93375 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.70000 19.84000 -0.14000 -0.70565 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.04000 17.09000 -0.05000 -0.29257 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41090 0.41080 0.00010 0.02434 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.48290 12.47680 0.00610 0.04889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57110 10.56900 0.00210 0.01987 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48470 10.48240 0.00230 0.02194 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.75500 10.74630 0.00870 0.08096 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.35330 10.35120 0.00210 0.02029 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.30360 10.30130 0.00230 0.02233 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.49910 10.49080 0.00830 0.07912 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98850 9.98530 0.00320 0.03205 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79320 9.79710 -0.00390 -0.03981 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98820 9.98850 -0.00030 -0.00300 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96300 9.95760 0.00540 0.05423 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98840 9.98520 0.00320 0.03205 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78850 9.79240 -0.00390 -0.03983 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98820 9.98850 -0.00030 -0.00300 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96300 9.95760 0.00540 0.05423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41870 11.41800 0.00070 0.00613 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14990 10.14690 0.00300 0.02957 第一金大中華基金 25.17000 25.17000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 30.73000 30.63000 0.10000 0.32648 第一金中國世紀基金-人民幣 12.54000 12.68000 -0.14000 -1.10410 第一金中國世紀基金-美元 7.76980 7.85960 -0.08980 -1.14255 第一金中國世紀基金-美元-N 7.77010 7.86000 -0.08990 -1.14377 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76360 9.76300 0.00060 0.00615 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.42960 8.42590 0.00370 0.04391 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25920 11.25860 0.00060 0.00533 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88630 9.88190 0.00440 0.04453 第一金中概平衡基金 25.66000 25.63000 0.03000 0.11705 第一金台灣貨幣市場基金 15.31700 15.31630 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.59400 178.58500 0.00900 0.00504 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.36870 15.44240 -0.07370 -0.47726 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.36840 15.44210 -0.07370 -0.47727 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.09000 15.15000 -0.06000 -0.39604 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.41350 10.52860 -0.11510 -1.09321 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.41170 10.52760 -0.11590 -1.10092 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.91740 10.00940 -0.09200 -0.91914 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.91750 10.00950 -0.09200 -0.91913 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.20310 13.33310 -0.13000 -0.97502 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.22080 13.35100 -0.13020 -0.97521 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.74000 12.85000 -0.11000 -0.85603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.76000 12.88000 -0.12000 -0.93168 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80960 9.81540 -0.00580 -0.05909 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80650 9.81240 -0.00590 -0.06013 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51430 9.51660 -0.00230 -0.02417 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53880 9.54110 -0.00230 -0.02411 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.64650 10.65280 -0.00630 -0.05914 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.35850 10.36100 -0.00250 -0.02413 第一金全球大趨勢基金 25.05000 25.22000 -0.17000 -0.67407 第一金全球不動產證券化基金A 9.42380 9.43440 -0.01060 -0.11235 第一金全球不動產證券化基金B 6.55430 6.56160 -0.00730 -0.11125 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.07480 10.06200 0.01280 0.12721 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.07520 10.06280 0.01240 0.12323 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.90470 10.89100 0.01370 0.12579 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.90670 10.89330 0.01340 0.12301 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56480 8.55450 0.01030 0.12040 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46680 10.45420 0.01260 0.12053 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30030 9.30060 -0.00030 -0.00323 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29880 9.29890 -0.00010 -0.00108 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71210 7.71260 -0.00050 -0.00648 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70650 7.70700 -0.00050 -0.00649 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54530 8.54420 0.00110 0.01287 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54600 8.54490 0.00110 0.01287 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52640 11.52660 -0.00020 -0.00174 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52740 11.52750 -0.00010 -0.00087 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.17270 10.17450 -0.00180 -0.01769 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.17490 10.17560 -0.00070 -0.00688 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03090 15.02910 0.00180 0.01198 第一金亞洲科技基金 17.38000 17.44000 -0.06000 -0.34404 第一金亞洲新興市場基金 13.30000 13.37000 -0.07000 -0.52356 第一金店頭市場基金 7.56000 7.49000 0.07000 0.93458 第一金創新趨勢基金 20.66000 20.61000 0.05000 0.24260 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.75860 41.68470 0.07390 0.17728 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.74280 41.68470 0.05810 0.13938 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.77290 42.69600 0.07690 0.18011 第一金電子基金 31.36000 31.34000 0.02000 0.06382 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.13000 18.16000 -0.03000 -0.16520 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.74000 18.77000 -0.03000 -0.15983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.35000 19.42000 -0.07000 -0.36045 統一大中華中小基金(人民幣) 7.14000 7.25000 -0.11000 -1.51724 統一大中華中小基金(美元) 6.48000 6.59000 -0.11000 -1.66920 統一大中華中小基金(新台幣) 9.79000 9.94000 -0.15000 -1.50905 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 統一大東協高股息基金(美元) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 統一大滿貫基金-A類型 31.66000 31.60000 0.06000 0.18987 統一大滿貫基金-I類型 31.66000 31.60000 0.06000 0.18987 統一大龍印基金 14.19000 14.30000 -0.11000 -0.76923 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 統一大龍騰中國基金(美元) 7.88000 7.98000 -0.10000 -1.25313 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.14000 9.25000 -0.11000 -1.18919 統一中小基金 22.09000 22.01000 0.08000 0.36347 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93190 9.93080 0.00110 0.01108 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16710 9.16660 0.00050 0.00545 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01710 9.01250 0.00460 0.05104 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.38200 12.38060 0.00140 0.01131 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37910 11.37840 0.00070 0.00615 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.15610 11.15030 0.00580 0.05202 統一台灣動力基金 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024 統一全天候基金-A類型 100.65000 100.31000 0.34000 0.33895 統一全天候基金-I類型 101.15000 100.80000 0.35000 0.34722 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.13790 8.14720 -0.00930 -0.11415 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.79310 7.80240 -0.00930 -0.11919 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.94550 7.95040 -0.00490 -0.06163 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74020 8.75010 -0.00990 -0.11314 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.37760 8.38750 -0.00990 -0.11803 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.53420 8.53940 -0.00520 -0.06089 統一全球債券組合基金 12.33740 12.33080 0.00660 0.05352 統一全球新科技基金(人民幣) 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767 統一全球新科技基金(美元) 14.33000 14.43000 -0.10000 -0.69300 統一全球新科技基金(新台幣) 14.04000 14.13000 -0.09000 -0.63694 統一亞太基金 24.22000 24.32000 -0.10000 -0.41118 統一亞洲大金磚基金 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 統一奔騰基金 54.30000 54.12000 0.18000 0.33259 統一強棒貨幣市場基金 16.72710 16.72620 0.00090 0.00538 統一強漢基金(人民幣) 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739 統一強漢基金(美元) 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351 統一強漢基金(新台幣) 24.48000 24.85000 -0.37000 -1.48893 統一統信基金 27.87000 27.76000 0.11000 0.39625 統一黑馬基金 55.33000 55.17000 0.16000 0.29001 統一新亞洲科技能源基金 15.88000 15.90000 -0.02000 -0.12579 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10510 8.09620 0.00890 0.10993 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73810 10.72620 0.01190 0.11094 統一經建基金 42.62000 42.50000 0.12000 0.28235 統一龍馬基金 61.16000 60.85000 0.31000 0.50945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.67000 17.56000 0.11000 0.62642 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.70000 42.38000 0.32000 0.75507 野村中國機會基金 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.26170 10.25000 0.01170 0.11415 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.24380 10.23730 0.00650 0.06349 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.43700 10.42500 0.01200 0.11511 野村巴西基金 6.70000 6.85000 -0.15000 -2.18978 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 野村台灣高股息基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177 野村台灣運籌基金 33.86000 33.73000 0.13000 0.38541 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86210 9.85630 0.00580 0.05885 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77690 9.77500 0.00190 0.01944 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84820 9.85060 -0.00240 -0.02436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.39230 10.38650 0.00580 0.05584 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.20200 10.20000 0.00200 0.01961 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02830 10.03080 -0.00250 -0.02492 野村平衡基金 18.51000 18.47000 0.04000 0.21657 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.88000 16.97000 -0.09000 -0.53035 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.07890 10.06610 0.01280 0.12716 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.07570 10.06820 0.00750 0.07449 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07730 10.06730 0.01000 0.09933 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.32160 10.30860 0.01300 0.12611 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.28690 10.27910 0.00780 0.07588 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29170 10.28110 0.01060 0.10310 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.07730 10.06730 0.01000 0.09933 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.63240 10.61890 0.01350 0.12713 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.55820 10.55020 0.00800 0.07583 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.56550 10.55470 0.01080 0.10232 野村全球品牌基金 28.98000 29.03000 -0.05000 -0.17224 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.82000 12.88000 -0.06000 -0.46584 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.44000 19.52000 -0.08000 -0.40984 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.83690 10.82720 0.00970 0.08959 野村全球短期收益基金-美元計價 10.87200 10.86740 0.00460 0.04233 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.70700 10.70280 0.00420 0.03924 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.61390 8.61810 -0.00420 -0.04873 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.42530 8.43410 -0.00880 -0.10434 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07310 8.08250 -0.00940 -0.11630 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.91360 10.91890 -0.00530 -0.04854 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39830 10.40920 -0.01090 -0.10472 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05380 10.06550 -0.01170 -0.11624 野村成長基金 28.56000 28.44000 0.12000 0.42194 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24820 8.27260 -0.02440 -0.29495 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25890 8.28750 -0.02860 -0.34510 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.56640 8.59300 -0.02660 -0.30955 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.40700 9.43480 -0.02780 -0.29465 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27730 9.30940 -0.03210 -0.34481 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.60960 9.63950 -0.02990 -0.31018 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06430 10.06410 0.00020 0.00199 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.06200 10.06730 -0.00530 -0.05265 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06470 10.06830 -0.00360 -0.03576 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50720 9.50730 -0.00010 -0.00105 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58920 9.59420 -0.00500 -0.05211 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79800 9.80130 -0.00330 -0.03367 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.06470 10.06830 -0.00360 -0.03576 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57110 10.57080 0.00030 0.00284 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.52330 10.52880 -0.00550 -0.05224 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.75370 10.75730 -0.00360 -0.03347 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.06380 10.06050 0.00330 0.03280 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.05520 10.05710 -0.00190 -0.01889 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05600 10.05870 -0.00270 -0.02684 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56170 8.56460 -0.00290 -0.03386 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12830 9.12580 0.00250 0.02739 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99310 8.99520 -0.00210 -0.02335 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.05600 10.05870 -0.00270 -0.02684 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.78090 13.78550 -0.00460 -0.03337 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84430 12.84070 0.00360 0.02804 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39870 10.40110 -0.00240 -0.02307 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47210 10.46430 0.00780 0.07454 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44690 10.44350 0.00340 0.03256 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50040 10.49650 0.00390 0.03716 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66300 10.65500 0.00800 0.07508 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61950 10.61610 0.00340 0.03203 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64340 10.63940 0.00400 0.03760 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.56020 10.54950 0.01070 0.10143 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.50830 10.50210 0.00620 0.05904 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78100 10.76800 0.01300 0.12073 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21280 10.21740 -0.00460 -0.04502 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86360 9.86360 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49390 9.49870 -0.00480 -0.05053 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04990 9.05420 -0.00430 -0.04749 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44380 11.44910 -0.00530 -0.04629 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23360 10.25470 -0.02110 -0.20576 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28750 11.30700 -0.01950 -0.17246 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72040 10.74420 -0.02380 -0.22151 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56520 10.58700 -0.02180 -0.20591 野村泰國基金 43.61000 43.62000 -0.01000 -0.02293 野村高科技基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45030 10.47060 -0.02030 -0.19388 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.01360 10.03290 -0.01930 -0.19237 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65360 10.65110 0.00250 0.02347 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42720 9.44880 -0.02160 -0.22860 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50870 9.52730 -0.01860 -0.19523 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79430 9.76380 0.03050 0.31238 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92030 11.94340 -0.02310 -0.19341 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.97060 13.96950 0.00110 0.00787 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84800 10.87280 -0.02480 -0.22809 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.94960 10.97110 -0.02150 -0.19597 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.45520 11.41950 0.03570 0.31262 野村貨幣市場基金 16.33250 16.33180 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.30430 10.30360 0.00070 0.00679 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13710 10.13280 0.00430 0.04244 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40430 10.39410 0.01020 0.09813 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30020 10.29120 0.00900 0.08745 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24500 10.24030 0.00470 0.04590 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27570 10.27140 0.00430 0.04186 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.60820 10.59860 0.00960 0.09058 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.52080 10.51560 0.00520 0.04945 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.60310 10.59660 0.00650 0.06134 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85280 9.84590 0.00690 0.07008 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.85630 9.85380 0.00250 0.02537 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83150 9.82740 0.00410 0.04172 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.36130 10.35390 0.00740 0.07147 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.31630 10.31370 0.00260 0.02521 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.29430 10.28990 0.00440 0.04276 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.54260 10.53670 0.00590 0.05599 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96690 7.96250 0.00440 0.05526 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.26160 12.25470 0.00690 0.05630 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.20770 10.19740 0.01030 0.10101 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.42200 10.39110 0.03090 0.29737 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.18190 10.17730 0.00460 0.04520 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40750 10.39680 0.01070 0.10292 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.25830 10.23570 0.02260 0.22080 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.20820 10.19760 0.01060 0.10395 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.42220 10.39120 0.03100 0.29833 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.18290 10.17820 0.00470 0.04618 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41080 10.40010 0.01070 0.10288 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.25830 10.23610 0.02220 0.21688 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.24260 10.23020 0.01240 0.12121 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.46170 10.42910 0.03260 0.31259 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.21650 10.20980 0.00670 0.06562 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44260 10.42990 0.01270 0.12177 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.29560 10.27110 0.02450 0.23853 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.24260 10.23020 0.01240 0.12121 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.46190 10.42920 0.03270 0.31354 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.21780 10.21110 0.00670 0.06561 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44740 10.43470 0.01270 0.12171 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.29630 10.27170 0.02460 0.23949 野村精選貨幣市場基金 12.11090 12.11050 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.72000 -0.09000 -0.76792 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685 野村積極成長基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.46000 33.27000 0.19000 0.57109 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61800 10.62010 -0.00210 -0.01977 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49820 8.49490 0.00330 0.03885 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83350 7.83680 -0.00330 -0.04211 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71870 7.72030 -0.00160 -0.02072 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13700 12.13210 0.00490 0.04039 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86050 10.86500 -0.00450 -0.04142 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74090 10.74320 -0.00230 -0.02141 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 野村環球基金-人民幣計價 17.21000 17.24000 -0.03000 -0.17401 野村環球基金-美元計價 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666 野村鴻利基金 22.22000 22.20000 0.02000 0.09009 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89870 16.89820 0.00050 0.00296 野村鴻運基金 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.22000 14.38000 -0.16000 -1.11266 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.65110 10.64580 0.00530 0.04978 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.95180 13.94490 0.00690 0.04948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.65590 10.65560 0.00030 0.00282 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51440 10.51420 0.00020 0.00190 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46070 10.46050 0.00020 0.00191 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29340 10.29340 0.00000 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98060 9.98160 -0.00100 -0.01002 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.00180 10.00280 -0.00100 -0.01000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02880 10.02430 0.00450 0.04489 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.14810 10.14840 -0.00030 -0.00296 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.25610 10.25710 -0.00100 -0.00975 凱基台商天下基金 12.62000 12.69000 -0.07000 -0.55162 凱基台灣精五門基金 20.04000 20.03000 0.01000 0.04993 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.75640 43.70130 0.05510 0.12608 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.35430 45.32970 0.02460 0.05427 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.77400 42.74330 0.03070 0.07182 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44110 10.45960 -0.01850 -0.17687 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.02270 43.94350 0.07920 0.18023 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.66960 44.62380 0.04580 0.10264 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.84230 44.74390 0.09840 0.21992 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.83150 10.84510 -0.01360 -0.12540 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59060 11.59010 0.00050 0.00431 凱基開創基金 26.73000 26.66000 0.07000 0.26257 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.52000 22.66000 -0.14000 -0.61783 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.32640 21.46600 -0.13960 -0.65033 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.87000 16.95000 -0.08000 -0.47198 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.75120 15.83690 -0.08570 -0.54114 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.09100 40.02960 0.06140 0.15339 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.34970 40.29950 0.05020 0.12457 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.17520 40.09320 0.08200 0.20452 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.04920 11.09870 -0.04950 -0.44600 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.03760 12.08260 -0.04500 -0.37244 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 凱基護城河基金-美元計價B 12.39810 12.44360 -0.04550 -0.36565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97090 10.02690 -0.05600 -0.55850 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.66420 9.72080 -0.05660 -0.58226 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.90680 9.95910 -0.05230 -0.52515 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.97090 10.02690 -0.05600 -0.55850 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.66420 9.72080 -0.05660 -0.58226 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.90680 9.95910 -0.05230 -0.52515 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.57000 33.94000 -0.37000 -1.09016 富邦NASDAQ-100基金 31.99000 32.06000 -0.07000 -0.21834 富邦上証180基金 30.79000 30.73000 0.06000 0.19525 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18360 0.18510 -0.00150 -0.81037 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.79000 5.84000 -0.05000 -0.85616 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.91000 42.64000 0.27000 0.63321 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.76560 11.82270 -0.05710 -0.48297 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.85540 10.90850 -0.05310 -0.48678 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60270 10.65030 -0.04760 -0.44694 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99770 10.04620 -0.04850 -0.48277 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14670 9.19150 -0.04480 -0.48741 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.94300 8.98310 -0.04010 -0.44639 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79600 20.78430 0.01170 0.05629 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61800 11.61720 0.00080 0.00689 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77420 10.76980 0.00440 0.04085 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.73150 13.72740 0.00410 0.02987 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00580 2.00600 -0.00020 -0.00997 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44380 9.44100 0.00280 0.02966 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42900 1.42910 -0.00010 -0.00700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.29630 12.28780 0.00850 0.06917 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79010 1.78910 0.00100 0.05589 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31480 10.30770 0.00710 0.06888 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52230 1.52160 0.00070 0.04600 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.76310 10.75320 0.00990 0.09207 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.71610 10.71050 0.00560 0.05229 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.08000 18.19000 -0.11000 -0.60473 富邦日本東証基金 19.86000 19.90000 -0.04000 -0.20101 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.66000 45.44000 0.22000 0.48415 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.05000 45.69000 0.36000 0.78792 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.86000 49.90000 -0.04000 -0.08016 富邦台灣心基金 20.48000 20.41000 0.07000 0.34297 富邦台灣釆吉50基金 44.67000 44.73000 -0.06000 -0.13414 富邦台灣科技指數基金 50.27000 50.82000 -0.55000 -1.08225 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.29080 46.20040 0.09040 0.19567 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.38140 42.29130 0.09010 0.21305 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31200 0.31250 -0.00050 -0.16000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60700 2.60640 0.00060 0.02302 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35360 0.35370 -0.00010 -0.02827 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02890 11.02670 0.00220 0.01995 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23030 2.22980 0.00050 0.02242 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33380 0.33390 -0.00010 -0.02995 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37150 9.36960 0.00190 0.02028 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.22000 25.44000 -0.22000 -0.86478 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.79000 32.22000 -0.43000 -1.33457 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70160 15.70090 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.49000 17.45000 0.04000 0.22923 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.64680 41.58800 0.05880 0.14139 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.80250 42.68540 0.11710 0.27433 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.32510 41.32460 0.00050 0.00121 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.63960 44.52410 0.11550 0.25941 富邦長紅基金 57.20000 56.98000 0.22000 0.38610 富邦科技基金 22.45000 22.48000 -0.03000 -0.13345 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.14210 42.07340 0.06870 0.16329 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.71220 44.56440 0.14780 0.33165 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.38050 40.30450 0.07600 0.18856 富邦恒生國企ETF基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.86000 25.78000 0.08000 0.31032 富邦高成長基金 22.08000 22.00000 0.08000 0.36364 富邦基金A類型 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 富邦基金I類型 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 富邦深証100基金 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富邦富時歐洲ETF基金 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42690 0.42680 0.00010 0.02343 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42020 12.41980 0.00040 0.00322 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27440 9.27410 0.00030 0.00323 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30300 0.00020 0.06601 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48900 8.48880 0.00020 0.00236 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.07640 10.09020 -0.01380 -0.13677 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.87880 10.88750 -0.00870 -0.07991 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.40680 9.41970 -0.01290 -0.13695 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.15110 10.15920 -0.00810 -0.07973 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.39000 18.42000 -0.03000 -0.16287 富邦精準基金 42.08000 41.96000 0.12000 0.28599 富邦精銳中小基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.86000 16.71000 0.15000 0.89767 富邦臺灣公司治理100基金 20.76000 20.79000 -0.03000 -0.14430 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738 富邦標普美國特別股ETF基金 20.15000 20.07000 0.08000 0.39860 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.53720 10.58590 -0.04870 -0.46005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17970 10.23400 -0.05430 -0.53058 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58940 10.63820 -0.04880 -0.45872 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02600 10.07230 -0.04630 -0.45968 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.64080 9.69220 -0.05140 -0.53032 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01400 10.06010 -0.04610 -0.45825 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.16000 30.12000 0.04000 0.13280 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93150 9.95010 -0.01860 -0.18693 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91900 9.93830 -0.01930 -0.19420 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75760 9.77730 -0.01970 -0.20149 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21260 10.23170 -0.01910 -0.18667 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.21190 10.23180 -0.01990 -0.19449 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05000 10.07020 -0.02020 -0.20059 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52260 8.52590 -0.00330 -0.03871 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22390 9.22780 -0.00390 -0.04226 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79290 8.79710 -0.00420 -0.04774 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23900 10.24310 -0.00410 -0.04003 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32520 10.32960 -0.00440 -0.04260 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86710 9.87190 -0.00480 -0.04862 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01260 10.01690 -0.00430 -0.04293 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62020 8.61740 0.00280 0.03249 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90510 9.90230 0.00280 0.02828 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19360 9.19150 0.00210 0.02285 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.38290 11.37920 0.00370 0.03252 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.21690 11.21380 0.00310 0.02764 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.52940 10.52690 0.00250 0.02375 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38980 9.38740 0.00240 0.02557 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.85110 8.85200 -0.00090 -0.01017 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75710 9.75830 -0.00120 -0.01230 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26440 9.26620 -0.00180 -0.01943 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.64550 10.64660 -0.00110 -0.01033 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.69880 10.70020 -0.00140 -0.01308 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21880 10.22070 -0.00190 -0.01859 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40750 9.40890 -0.00140 -0.01488 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.64000 8.74000 -0.10000 -1.14416 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.18000 8.28000 -0.10000 -1.20773 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.18000 8.27000 -0.09000 -1.08827 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18790 10.18790 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53950 9.54070 -0.00120 -0.01258 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12380 9.12350 0.00030 0.00329 富蘭克林華美中華基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.91000 20.85000 0.06000 0.28777 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.34000 21.21000 0.13000 0.61292 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07470 8.07260 0.00210 0.02601 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09780 9.09880 -0.00100 -0.01099 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06520 10.06640 -0.00120 -0.01192 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67910 9.67650 0.00260 0.02687 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.49130 11.48680 0.00450 0.03918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65160 8.64820 0.00340 0.03931 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82620 8.82280 0.00340 0.03854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91570 9.91180 0.00390 0.03935 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.20600 14.21930 -0.01330 -0.09353 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29790 10.30750 -0.00960 -0.09314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.32680 10.33640 -0.00960 -0.09288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.50990 10.50820 0.00170 0.01618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60780 7.60660 0.00120 0.01578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95100 8.94950 0.00150 0.01676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.94110 9.93940 0.00170 0.01710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23110 11.22450 0.00660 0.05880 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59340 7.58900 0.00440 0.05798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95130 8.94600 0.00530 0.05924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.10740 10.10150 0.00590 0.05841 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.80890 10.79070 0.01820 0.16866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65380 7.64100 0.01280 0.16752 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21060 8.20300 0.00760 0.09265 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21610 9.21080 0.00530 0.05754 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.26160 10.25570 0.00590 0.05753 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03250 13.02050 0.01200 0.09216 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.27560 13.32420 -0.04860 -0.36475 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 富蘭克林華美第一富基金 36.63000 36.47000 0.16000 0.43872 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34750 10.34700 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.53000 -0.15000 -1.03235 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.41000 -0.14000 -1.04400 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.74000 15.90000 -0.16000 -1.00629 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.91680 9.92030 -0.00350 -0.03528 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.91680 9.92030 -0.00350 -0.03528 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.86270 9.87420 -0.01150 -0.11647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.86270 9.87420 -0.01150 -0.11647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.85350 9.85900 -0.00550 -0.05579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.85350 9.85900 -0.00550 -0.05579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.85350 9.85900 -0.00550 -0.05579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.07330 10.07320 0.00010 0.00099 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.07330 10.07320 0.00010 0.00099 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.07330 10.07320 0.00010 0.00099 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66940 6.69120 -0.02180 -0.32580 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66250 10.71260 -0.05010 -0.46767 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48460 9.47470 0.00990 0.10449 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.42440 11.41240 0.01200 0.10515 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79130 6.78320 0.00810 0.11941 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.89550 8.88810 0.00740 0.08326 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.46910 10.46030 0.00880 0.08413 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93980 10.92670 0.01310 0.11989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.88000 66.72000 0.16000 0.23981 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.93000 67.73000 0.20000 0.29529 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.63960 62.53310 0.10650 0.17031 復華1至5年期高收益債券基金 21.11000 21.07000 0.04000 0.18984 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.41260 65.21050 0.20210 0.30992 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.10280 64.94280 0.16000 0.24637 復華人民幣貨幣市場基金 11.85480 11.85280 0.00200 0.01687 復華人生目標基金 37.34760 37.20500 0.14260 0.38328 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263 復華中小精選基金 62.94000 62.65000 0.29000 0.46289 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.71730 52.57880 0.13850 0.26341 復華中國特選信用債券ETF基金 62.65660 62.56970 0.08690 0.13889 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華六年到期新興市場債券基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 復華全方位基金 27.67000 27.49000 0.18000 0.65478 復華全球大趨勢基金-美元 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.87000 20.06000 -0.19000 -0.94716 復華全球平衡基金-美元 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 復華全球平衡基金-新臺幣 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471 復華全球物聯網科技基金-美元 13.74000 13.86000 -0.12000 -0.86580 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.49000 13.60000 -0.11000 -0.80882 復華全球原物料基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11900 12.10580 0.01320 0.10904 復華全球債券基金 14.76800 14.74540 0.02260 0.15327 復華全球債券組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華全球戰略配置強基金-美元 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華有利貨幣市場基金 13.48870 13.48820 0.00050 0.00371 復華亞太平衡基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華亞太成長基金 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180 復華亞太神龍科技基金-美元 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156 復華東協世紀基金 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 復華南非幣長期收益基金A 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 復華南非幣長期收益基金B 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 復華南非幣短期收益基金A 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.21130 67.98230 0.22900 0.33685 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.98000 21.91000 0.07000 0.31949 復華美國新星基金-美元 12.33000 12.46000 -0.13000 -1.04334 復華美國新星基金-新臺幣 12.76000 12.88000 -0.12000 -0.93168 復華恒生基金 21.16000 21.10000 0.06000 0.28436 復華恒生單日反向一倍基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 復華恒生單日正向二倍基金 29.44000 29.22000 0.22000 0.75291 復華神盾基金 24.93410 24.82720 0.10690 0.43058 復華高成長基金 65.85000 65.26000 0.59000 0.90408 復華高益策略組合基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 復華貨幣市場基金 14.45190 14.45130 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.53000 18.45000 0.08000 0.43360 復華富時台灣高股息低波動基金 49.25000 49.25000 0.00000 0.00000 復華復華基金 20.56000 20.37000 0.19000 0.93274 復華華人世紀基金 15.88000 16.00000 -0.12000 -0.75000 復華傳家二號基金 29.14760 28.98710 0.16050 0.55369 復華傳家基金 21.71800 21.67470 0.04330 0.19977 復華奧林匹克全球組合基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 21.64000 21.60000 0.04000 0.18519 復華新興市場企業債券ETF基金 67.70000 67.65000 0.05000 0.07391 復華新興市場高收益債券基金A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.43000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 復華新興市場短期收益基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 復華滬深300 A股基金 22.82000 22.84000 -0.02000 -0.08757 復華數位經濟基金 44.39000 43.98000 0.41000 0.93224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.92090 9.92370 -0.00280 -0.02822 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72260 9.72610 -0.00350 -0.03599 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.45700 10.46000 -0.00300 -0.02868 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11290 10.11630 -0.00340 -0.03361 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.08230 10.08420 -0.00190 -0.01884 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.85010 10.84590 0.00420 0.03872 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.88070 9.88550 -0.00480 -0.04856 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.65300 10.65200 0.00100 0.00939 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.23140 10.23630 -0.00490 -0.04787 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01990 11.01850 0.00140 0.01271 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.60510 10.59140 0.01370 0.12935 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.55830 10.55400 0.00430 0.04074 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80710 10.79650 0.01060 0.09818 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.49800 10.48440 0.01360 0.12972 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.66080 11.66820 -0.00740 -0.06342 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.45340 10.44970 0.00370 0.03541 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.67720 10.66340 0.01380 0.12941 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.98730 11.99520 -0.00790 -0.06586 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.59330 10.58960 0.00370 0.03494 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88260 10.87090 0.01170 0.10763 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.01860 10.00610 0.01250 0.12492 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.02940 10.02710 0.00230 0.02294 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.07560 10.06760 0.00800 0.07946 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34230 10.33410 0.00820 0.07935 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.55540 10.56950 -0.01410 -0.13340 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.35160 10.35290 -0.00130 -0.01256 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34090 10.33270 0.00820 0.07936 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.55480 10.56890 -0.01410 -0.13341 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.34840 10.34970 -0.00130 -0.01256 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.16860 10.15810 0.01050 0.10337 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.16520 10.16660 -0.00140 -0.01377 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.16710 10.15660 0.01050 0.10338 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.16600 10.16770 -0.00170 -0.01672 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.68990 10.67280 0.01710 0.16022 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.70690 10.70180 0.00510 0.04766 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.94690 10.93540 0.01150 0.10516 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.03660 10.02280 0.01380 0.13769 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.04380 10.04010 0.00370 0.03685 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09020 10.08070 0.00950 0.09424 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19700 9.20090 -0.00390 -0.04239 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19900 8.20820 -0.00920 -0.11208 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35430 8.35880 -0.00450 -0.05384 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.93980 11.94480 -0.00500 -0.04186 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67870 10.69060 -0.01190 -0.11131 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00660 11.01260 -0.00600 -0.05448 景順主流基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319 景順台灣科技基金 28.46000 28.24000 0.22000 0.77904 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 景順全球科技基金 23.24000 23.42000 -0.18000 -0.76857 景順全球康健基金 19.65000 19.70000 -0.05000 -0.25381 景順貨幣市場基金 15.98720 15.98670 0.00050 0.00313 景順潛力基金 30.55000 30.42000 0.13000 0.42735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.28000 14.37000 -0.09000 -0.62630 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.65000 13.72000 -0.07000 -0.51020 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.56000 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華南永昌全球新零售基金(美元) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 華南永昌全球精品基金 16.86000 16.87000 -0.01000 -0.05928 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 華南永昌物聯網精選基金 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27280 16.27210 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 24.04440 23.96190 0.08250 0.34430 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98430 11.98380 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70350 10.70240 0.00110 0.01028 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79880 10.79220 0.00660 0.06116 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.02640 10.02550 0.00090 0.00898 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04190 10.03580 0.00610 0.06078 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.54840 10.54770 0.00070 0.00664 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56360 10.55700 0.00660 0.06252 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99750 9.98740 0.01010 0.10113 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95930 9.95360 0.00570 0.05727 華頓中小型基金 19.18000 18.92000 0.26000 1.37421 華頓中國多重機會平衡基金 11.41910 11.47710 -0.05800 -0.50535 華頓台灣基金 21.43000 21.25000 0.18000 0.84706 華頓平安貨幣市場基金 11.56450 11.56410 0.00040 0.00346 華頓全球時尚精品基金 17.99000 17.94000 0.05000 0.27871 華頓全球高收益債券基金A 13.99280 13.98710 0.00570 0.04075 華頓全球高收益債券基金B 8.20390 8.20050 0.00340 0.04146 華頓全球黑鑽油源基金 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60640 2.64140 -0.03500 -1.32505 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.85740 12.00940 -0.15200 -1.26568 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37610 0.38110 -0.00500 -1.31199 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.75470 11.80840 -0.05370 -0.45476 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.75470 11.80840 -0.05370 -0.45476 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.41630 10.46560 -0.04930 -0.47107 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63140 10.67340 -0.04200 -0.39350 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.63140 10.67340 -0.04200 -0.39350 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.37250 9.40950 -0.03700 -0.39322 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.61220 10.66020 -0.04800 -0.45027 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.61220 10.66020 -0.04800 -0.45027 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.33580 9.37950 -0.04370 -0.46591 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.99000 10.17000 -0.18000 -1.76991 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.75000 8.90000 -0.15000 -1.68539 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65110 2.65080 0.00030 0.01132 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07280 2.07330 -0.00050 -0.02412 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18680 12.18470 0.00210 0.01723 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48880 9.48710 0.00170 0.01792 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38180 0.38180 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29760 0.29770 -0.00010 -0.03359 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.31000 3.34000 -0.03000 -0.89820 匯豐中國動力基金(台幣) 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.60000 23.54000 0.06000 0.25489 匯豐全球趨勢組合基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 匯豐安富基金 25.17000 25.15000 0.02000 0.07952 匯豐成功基金 44.30000 44.01000 0.29000 0.65894 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.41000 -0.01000 -0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68140 2.68180 -0.00040 -0.01492 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35770 2.35800 -0.00030 -0.01272 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90100 11.89960 0.00140 0.01177 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99390 7.99230 0.00160 0.02002 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38770 0.38770 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33380 0.33380 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.96000 15.07000 -0.11000 -0.72993 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00860 15.00830 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.31000 5.32000 -0.01000 -0.18797 匯豐新鑽動力基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.55500 5.57340 -0.01840 -0.33014 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38310 9.40160 -0.01850 -0.19678 匯豐龍鳳基金-A類型 50.93000 50.78000 0.15000 0.29539 匯豐龍鳳基金-I類型 50.93000 50.78000 0.15000 0.29539 匯豐龍騰電子基金 34.82000 34.77000 0.05000 0.14380 匯豐雙高收益債券組合基金 12.67420 12.67070 0.00350 0.02762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669 新光中國成長基金(人民幣) 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 新光中國成長基金(美元) 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 新光中國成長基金(新臺幣) 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.19110 11.18010 0.01100 0.09839 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.17730 10.18040 -0.00310 -0.03045 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.72770 10.72030 0.00740 0.06903 新光台灣富貴基金 22.72000 22.71000 0.01000 0.04403 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.47000 21.48000 -0.01000 -0.04655 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64120 40.55230 0.08890 0.21922 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.32520 43.25170 0.07350 0.16994 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 新光全球AI新創產業基金美元 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 新光全球生技醫療基金(美元) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 新光全球債券基金(A累積)美元 10.70930 10.70450 0.00480 0.04484 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.69530 10.68000 0.01530 0.14326 新光全球債券基金(B配息)美元 10.11860 10.11410 0.00450 0.04449 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09300 10.07860 0.01440 0.14288 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 新光吉星貨幣市場基金 15.50090 15.50030 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 新光亞洲精選基金-美金 20.80000 20.89000 -0.09000 -0.43083 新光亞洲精選基金-新台幣 21.54000 21.61000 -0.07000 -0.32392 新光店頭基金 21.58000 21.45000 0.13000 0.60606 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 新光特選內需收益ETF基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 新光創新科技基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.31010 10.29860 0.01150 0.11167 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64650 10.63960 0.00690 0.06485 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11270 10.10860 0.00410 0.04056 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45830 9.44730 0.01100 0.11644 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73450 9.72820 0.00630 0.06476 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24440 9.24010 0.00430 0.04654 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.28650 41.26160 0.02490 0.06035 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.94800 43.84340 0.10460 0.23858 新光澳幣八年期保本基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 新光澳幣十年期保本基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.66890 10.66440 0.00450 0.04220 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51340 9.50930 0.00410 0.04312 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55750 9.55180 0.00570 0.05967 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.52730 10.52090 0.00640 0.06083 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50220 10.49820 0.00400 0.03810 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51990 9.51620 0.00370 0.03888 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48720 9.48490 0.00230 0.02425 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.45380 10.45130 0.00250 0.02392 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.31000 -0.03000 -0.41040 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.67510 10.67820 -0.00310 -0.02903 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59000 9.59290 -0.00290 -0.03023 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52630 10.52800 -0.00170 -0.01615 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57820 9.57980 -0.00160 -0.01670 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65110 9.65300 -0.00190 -0.01968 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61530 10.61760 -0.00230 -0.02166 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98940 14.98520 0.00420 0.02803 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74650 8.74400 0.00250 0.02859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.69170 41.64950 0.04220 0.10132 群益10年期以上金融債ETF基金 41.94460 41.87380 0.07080 0.16908 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.76890 42.73900 0.02990 0.06996 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.74680 42.70260 0.04420 0.10351 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.96870 43.94310 0.02560 0.05826 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.24210 42.21370 0.02840 0.06728 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.71610 45.66160 0.05450 0.11936 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.91840 46.88010 0.03830 0.08170 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.31820 45.31080 0.00740 0.01633 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.63310 10.62000 0.01310 0.12335 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.60710 44.52590 0.08120 0.18237 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.61870 40.58540 0.03330 0.08205 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45410 11.45330 0.00080 0.00698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31150 10.30810 0.00340 0.03298 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.22440 12.34310 -0.11870 -0.96167 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.06420 9.15500 -0.09080 -0.99181 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975 群益大印度基金N-新臺幣 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570 群益大印度基金-人民幣 13.78460 13.94270 -0.15810 -1.13393 群益大印度基金-美元 12.86070 13.01210 -0.15140 -1.16353 群益大印度基金-新臺幣 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.06710 12.09520 -0.02810 -0.23232 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.54460 11.57500 -0.03040 -0.26263 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.79150 10.81670 -0.02520 -0.23297 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41880 9.44360 -0.02480 -0.26261 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.68510 9.70760 -0.02250 -0.23178 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.48780 8.51020 -0.02240 -0.26321 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01080 9.03180 -0.02100 -0.23251 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.16210 8.18360 -0.02150 -0.26272 群益中小型股基金 44.29000 44.06000 0.23000 0.52202 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.11020 10.14660 -0.03640 -0.35874 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.31170 9.34800 -0.03630 -0.38832 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92870 8.95840 -0.02970 -0.33153 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61420 8.64520 -0.03100 -0.35858 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93300 7.96390 -0.03090 -0.38800 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60750 7.63280 -0.02530 -0.33146 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.53990 10.53740 0.00250 0.02373 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.59390 11.59110 0.00280 0.02416 群益中國高收益債券基金-美元 11.20030 11.19830 0.00200 0.01786 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48380 10.47680 0.00700 0.06681 群益中國新機會基金N-人民幣 7.80490 7.88620 -0.08130 -1.03091 群益中國新機會基金N-美元 7.11000 7.18620 -0.07620 -1.06037 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.77000 7.85000 -0.08000 -1.01911 群益中國新機會基金-人民幣 6.92190 6.99390 -0.07200 -1.02947 群益中國新機會基金-美元 7.60210 7.68360 -0.08150 -1.06070 群益中國新機會基金-新臺幣 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809 群益平衡王基金 19.05680 19.01150 0.04530 0.23828 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.10440 12.08190 0.02250 0.18623 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.46190 11.44400 0.01790 0.15641 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41190 10.39260 0.01930 0.18571 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.85820 9.84290 0.01530 0.15544 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.32920 10.30990 0.01930 0.18720 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.11200 10.09350 0.01850 0.18329 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.18830 9.17110 0.01720 0.18755 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17260 9.15580 0.01680 0.18349 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.38910 10.36980 0.01930 0.18612 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.42930 10.41020 0.01910 0.18347 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35030 9.33290 0.01740 0.18644 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81430 9.79640 0.01790 0.18272 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.14050 11.12600 0.01450 0.13033 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71730 7.70720 0.01010 0.13105 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.62660 10.62150 0.00510 0.04802 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.45030 10.44590 0.00440 0.04212 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.69920 10.68850 0.01070 0.10011 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90630 9.90160 0.00470 0.04747 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84060 9.83640 0.00420 0.04270 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07500 10.06500 0.01000 0.09935 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.62670 10.62160 0.00510 0.04802 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.45020 10.44580 0.00440 0.04212 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.69910 10.68840 0.01070 0.10011 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90630 9.90160 0.00470 0.04747 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84050 9.83630 0.00420 0.04270 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07500 10.06500 0.01000 0.09935 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.58120 9.59050 -0.00930 -0.09697 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 群益全球關鍵生技基金-美元 15.67770 15.69290 -0.01520 -0.09686 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306 群益印度中小基金N-人民幣 11.34140 11.42290 -0.08150 -0.71348 群益印度中小基金N-美元 9.44500 9.51580 -0.07080 -0.74403 群益印度中小基金N-新臺幣 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170 群益印度中小基金-人民幣 15.35350 15.46390 -0.11040 -0.71392 群益印度中小基金-美元 13.50890 13.61010 -0.10120 -0.74357 群益印度中小基金-新臺幣 15.97000 16.08000 -0.11000 -0.68408 群益多利策略組合基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 群益多重收益組合基金 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 群益多重資產組合基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 群益安家基金 23.89060 23.80830 0.08230 0.34568 群益安穩貨幣市場基金 16.15060 16.14990 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.44000 21.66000 -0.22000 -1.01570 群益亞太中小基金 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.53110 10.51510 0.01600 0.15216 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81450 7.80270 0.01180 0.15123 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.23140 10.21580 0.01560 0.15270 群益店頭市場基金 89.35000 88.99000 0.36000 0.40454 群益東方盛世基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益東協成長基金-人民幣 13.18980 13.22090 -0.03110 -0.23523 群益東協成長基金-美元 11.48530 11.51590 -0.03060 -0.26572 群益東協成長基金-新臺幣 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.59420 11.59380 0.00040 0.00345 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.90450 10.90560 -0.00110 -0.01009 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.46060 10.45710 0.00350 0.03347 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57270 9.57240 0.00030 0.00313 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.00630 9.00730 -0.00100 -0.01110 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.63760 8.63470 0.00290 0.03359 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.81670 10.81300 0.00370 0.03422 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.36780 9.36750 0.00030 0.00320 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.16630 9.16730 -0.00100 -0.01091 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.64950 9.64620 0.00330 0.03421 群益長安基金 27.70000 27.66000 0.04000 0.14461 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18360 10.18790 -0.00430 -0.04221 群益美國新創亮點基金-美元 15.40520 15.41170 -0.00650 -0.04218 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.36570 15.34060 0.02510 0.16362 群益馬拉松基金 112.83000 112.38000 0.45000 0.40043 群益深証中小板基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 群益創新科技基金 30.65000 30.53000 0.12000 0.39306 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.96130 9.04200 -0.08070 -0.89250 群益華夏盛世基金N-美元 8.18210 8.25820 -0.07610 -0.92151 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013 群益華夏盛世基金-人民幣 9.75890 9.84680 -0.08790 -0.89268 群益華夏盛世基金-美元 9.02180 9.10570 -0.08390 -0.92140 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.21000 15.34000 -0.13000 -0.84746 群益奧斯卡基金 27.23000 27.04000 0.19000 0.70266 群益新興金鑽基金-美元 11.24180 11.31570 -0.07390 -0.65307 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 群益葛萊美基金 22.05000 21.93000 0.12000 0.54720 群益道瓊美國地產ETF基金 22.45000 22.41000 0.04000 0.17849 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.07080 11.05850 0.01230 0.11123 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.82750 10.81890 0.00860 0.07949 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.08170 11.06650 0.01520 0.13735 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.81460 10.80260 0.01200 0.11108 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57720 10.56870 0.00850 0.08043 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82520 10.81030 0.01490 0.13783 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.07070 11.05850 0.01220 0.11032 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.82760 10.81890 0.00870 0.08041 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.81460 10.80260 0.01200 0.11108 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57710 10.56860 0.00850 0.08043 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.86470 12.86140 0.00330 0.02566 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.65490 11.65330 0.00160 0.01373 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.57920 11.57540 0.00380 0.03283 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70010 8.69790 0.00220 0.02529 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94840 8.94730 0.00110 0.01229 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48190 8.47910 0.00280 0.03302 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14480 10.14340 0.00140 0.01380 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90010 9.89880 0.00130 0.01313 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.52000 28.57000 -0.05000 -0.17501 德信中國精選成長基金 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166 德信台灣主流中小基金 18.31000 18.26000 0.05000 0.27382 德信萬保貨幣市場基金 11.97900 11.97850 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 31.02000 31.02000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.70810 10.70760 0.00050 0.00467 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.60950 10.60950 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70910 11.70860 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.91000 14.86000 0.05000 0.33647 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 17.94000 -0.09000 -0.50167 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74020 10.73850 0.00170 0.01583 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.16030 16.15780 0.00250 0.01547 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40910 8.40350 0.00560 0.06664 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22500 11.22390 0.00110 0.00980 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13460 12.13340 0.00120 0.00989 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.19170 14.18220 0.00950 0.06699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.20000 17.32000 -0.12000 -0.69284 摩根中小基金 21.15000 21.09000 0.06000 0.28450 摩根中國A股基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370 摩根中國A股基金(美元) 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 摩根中國亮點基金 12.51000 12.61000 -0.10000 -0.79302 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.41130 11.43630 -0.02500 -0.21860 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.57420 12.60310 -0.02890 -0.22931 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.58350 9.60860 -0.02510 -0.26122 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.25200 13.28110 -0.02910 -0.21911 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.19640 15.23130 -0.03490 -0.22913 摩根台灣金磚基金-累積型 18.80000 18.78000 0.02000 0.10650 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.80000 18.78000 0.02000 0.10650 摩根台灣增長基金 47.87000 47.72000 0.15000 0.31433 摩根平衡基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289 摩根全球α基金 18.58000 18.64000 -0.06000 -0.32189 摩根全球平衡基金 16.14570 16.18850 -0.04280 -0.26439 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50460 9.50930 -0.00470 -0.04943 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60160 10.60700 -0.00540 -0.05091 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.00990 10.01610 -0.00620 -0.06190 摩根多元入息成長基金-累積型 11.63450 11.64000 -0.00550 -0.04725 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.34430 10.35070 -0.00640 -0.06183 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70340 10.73890 -0.03550 -0.33057 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.11040 14.15720 -0.04680 -0.33057 摩根亞洲基金 57.53000 58.00000 -0.47000 -0.81034 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51850 8.51600 0.00250 0.02936 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01150 10.00830 0.00320 0.03197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85530 8.85340 0.00190 0.02146 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91010 12.89730 0.01280 0.09925 摩根東方內需機會基金 18.20000 18.35000 -0.15000 -0.81744 摩根東方科技基金 30.80000 30.86000 -0.06000 -0.19443 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.87000 11.94000 -0.07000 -0.58626 摩根金龍收成基金 21.00000 21.14000 -0.14000 -0.66225 摩根第一貨幣市場基金 15.12630 15.12580 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 摩根新金磚五國基金 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844 摩根新絲路基金 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 摩根新興35基金 13.39000 13.48000 -0.09000 -0.66766 摩根新興日本基金 23.27000 23.14000 0.13000 0.56180 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24340 7.24500 -0.00160 -0.02208 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54740 9.54990 -0.00250 -0.02618 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37530 9.37860 -0.00330 -0.03519 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08330 11.08580 -0.00250 -0.02255 摩根新興科技基金 49.79000 49.86000 -0.07000 -0.14039 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75960 8.77260 -0.01300 -0.14819 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35300 9.37080 -0.01780 -0.18995 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81600 8.83350 -0.01750 -0.19811 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.40060 10.41610 -0.01550 -0.14881 摩根龍揚基金 31.37000 31.57000 -0.20000 -0.63351 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 摩根環球股票收益基金-累積型 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31170 9.30050 0.01120 0.12042 摩根總收益組合基金-累積型 11.48480 11.47090 0.01390 0.12118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.82000 20.99000 -0.17000 -0.80991 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61050 12.61010 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.56250 10.56090 0.00160 0.01515 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.51780 10.51360 0.00420 0.03995 聯邦中國龍基金 24.11000 23.95000 0.16000 0.66806 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52400 12.51850 0.00550 0.04393 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.71590 11.71300 0.00290 0.02476 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72610 10.72000 0.00610 0.05690 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40680 10.40240 0.00440 0.04230 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78820 9.78580 0.00240 0.02453 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.95500 8.94980 0.00520 0.05810 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.88630 9.91080 -0.02450 -0.24721 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.16750 10.18690 -0.01940 -0.19044 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.85200 9.92780 -0.07580 -0.76351 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.22790 10.30060 -0.07270 -0.70578 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.39850 9.47080 -0.07230 -0.76340 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.75310 9.82250 -0.06940 -0.70654 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.45910 11.43620 0.02290 0.20024 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.24950 11.22810 0.02140 0.19059 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.60620 10.58080 0.02540 0.24006 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.62830 10.60720 0.02110 0.19892 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41810 10.39830 0.01980 0.19042 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82380 9.80030 0.02350 0.23979 聯邦金鑽平衡基金 21.90760 21.77590 0.13170 0.60480 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.16400 9.22910 -0.06510 -0.70538 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.67500 9.73810 -0.06310 -0.64797 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.12940 9.19410 -0.06470 -0.70371 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.62680 9.68960 -0.06280 -0.64812 聯邦貨幣市場基金 13.21580 13.21520 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 12.05000 11.96000 0.09000 0.75251 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82610 16.81460 0.01150 0.06839 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.23930 12.28350 -0.04420 -0.35983 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.16120 12.20700 -0.04580 -0.37519 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.58720 11.63070 -0.04350 -0.37401 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.28720 12.27360 0.01360 0.11081 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57870 11.56360 0.01510 0.13058 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55870 10.54700 0.01170 0.11093 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.75730 8.74600 0.01130 0.12920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.81000 33.76000 0.05000 0.14810 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.50000 17.70000 -0.20000 -1.12994 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.48000 17.67000 -0.19000 -1.07527 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.94000 -0.13000 -1.08878 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.05000 15.08000 -0.03000 -0.19894 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.58000 20.59000 -0.01000 -0.04857 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.66000 18.67000 -0.01000 -0.05356 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.66000 12.67000 -0.01000 -0.07893 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.32000 19.31000 0.01000 0.05179 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.07000 18.06000 0.01000 0.05537 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03320 15.03280 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.27240 11.26490 0.00750 0.06658 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.11860 14.11250 0.00610 0.04322 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.69500 7.68990 0.00510 0.06632 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.04250 10.03620 0.00630 0.06277 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.46780 10.44010 0.02770 0.26532 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.02670 10.02030 0.00640 0.06387 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.13970 10.13040 0.00930 0.09180 瀚亞中小型股基金 19.50000 19.43000 0.07000 0.36027 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 瀚亞巴西基金 5.92000 6.03000 -0.11000 -1.82421 瀚亞外銷基金 37.81000 37.63000 0.18000 0.47834 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.02000 12.03000 -0.01000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.49000 20.47000 0.02000 0.09770 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.85390 13.84200 0.01190 0.08597 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.20100 9.19310 0.00790 0.08593 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.79530 10.82470 -0.02940 -0.27160 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.71300 11.75180 -0.03880 -0.33016 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.18310 10.20390 -0.02080 -0.20384 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.57420 10.58700 -0.01280 -0.12090 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.11710 8.13920 -0.02210 -0.27153 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.28850 8.31600 -0.02750 -0.33069 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.67210 8.69480 -0.02270 -0.26108 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.26430 8.28110 -0.01680 -0.20287 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.01830 8.02800 -0.00970 -0.12083 瀚亞電通網基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933 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