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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/17  108/06/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.19040   10.18700   0.00340    0.03338
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.04970   10.04640   0.00330    0.03285
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.30980   10.30960   0.00020    0.00194
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.17200   10.17180   0.00020    0.00197
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.05380   10.05140   0.00240    0.02388
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.06640   10.06480   0.00160    0.01590
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.06640   10.06480   0.00160    0.01590
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.10690   10.10500   0.00190    0.01880
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.52490   10.51480   0.01010    0.09606
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.32850   10.31850   0.01000    0.09691
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.45100   10.44720   0.00380    0.03637
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.34240   10.33860   0.00380    0.03676
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.09000   22.26000  -0.17000   -0.76370
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.59000   22.81000  -0.22000   -0.96449
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.86210   41.86960  -0.00750   -0.01791
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.23940   40.19950   0.03990    0.09925
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.73420    9.73050   0.00370    0.03802
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.22750   10.22250   0.00500    0.04891
中國信託台灣活力基金                                               12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.04030   10.03360   0.00670    0.06678
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21300   10.20280   0.01020    0.09997
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.20530    9.19610   0.00920    0.10004
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.38200   10.37750   0.00450    0.04336
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32200    9.31790   0.00410    0.04400
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.37260   11.39300  -0.02040   -0.17906
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.68270    9.70010  -0.01740   -0.17938
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.26960   11.34470  -0.07510   -0.66198
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87940    9.94520  -0.06580   -0.66163
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.41280   43.34910   0.06370    0.14695
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.68170   44.63550   0.04620    0.10351
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.18900   45.16120   0.02780    0.06156
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
中國信託智能運動基金-美元                                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03120   11.03070   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.16260   10.16450  -0.00190   -0.01869
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42440    9.42610  -0.00170   -0.01804
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.29580   10.30000  -0.00420   -0.04078
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.54300    9.54710  -0.00410   -0.04294
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.74550   41.67060   0.07490    0.17974
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.49390   42.35180   0.14210    0.33552
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.22770   42.15810   0.06960    0.16509
元大2001基金                                                       58.02000   57.99000   0.03000    0.05173
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.26300   45.12660   0.13640    0.30226
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.96520   42.81000   0.15520    0.36253
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.33000   20.45000  -0.12000   -0.58680
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68100   11.68020   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.92550   10.91910   0.00640    0.05861
元大上證50基金                                                     32.18000   32.11000   0.07000    0.21800
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.86000   10.09000  -0.23000   -2.27948
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.92000    9.12000  -0.20000   -2.19298
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.11000   13.16000  -0.05000   -0.37994
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.18900   12.23900  -0.05000   -0.40853
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.82300   16.88200  -0.05900   -0.34948
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.46500   10.53300  -0.06800   -0.64559
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.21700   10.27700  -0.06000   -0.58383
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    2.98000  -0.03000   -1.00671
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.38000   13.50000  -0.12000   -0.88889
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.20720   47.08880   0.11840    0.25144
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94590   10.94150   0.00440    0.04021
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97960    9.97550   0.00410    0.04110
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.22030   10.21100   0.00930    0.09108
元大巴西指數基金                                                    6.99400    7.13000  -0.13600   -1.90743
元大巴菲特基金                                                     25.17000   25.02000   0.15000    0.59952
元大日經225基金                                                    26.83000   26.83000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                   21.71000   21.48000   0.23000    1.07076
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.97000   36.92000   0.05000    0.13543
元大台灣中型100基金                                                31.25000   31.13000   0.12000    0.38548
元大台灣加權股價指數基金                                           24.78300   24.76200   0.02100    0.08481
元大台灣卓越50基金                                                 78.57000   78.71000  -0.14000   -0.17787
元大台灣金融基金                                                   17.88000   17.82000   0.06000    0.33670
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.63000   30.60000   0.03000    0.09804
元大台灣高股息基金                                                 25.87000   25.89000  -0.02000   -0.07725
元大台灣電子科技基金                                               33.10000   33.19000  -0.09000   -0.27117
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.10000   22.26000  -0.16000   -0.71878
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.32700   12.31900   0.00800    0.06494
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.47000  -0.02000   -0.30912
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.96000   0.01000    0.14368
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.35400    8.37900  -0.02500   -0.29836
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.49000  -0.08000   -0.59303
元大全球農業商機基金                                               18.02000   18.02000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.61200    9.67100  -0.05900   -0.61007
元大印度指數基金                                                   10.37300   10.49700  -0.12400   -1.18129
元大印度基金                                                       13.13000   13.31000  -0.18000   -1.35237
元大多多基金                                                       16.15000   16.14000   0.01000    0.06196
元大多福基金                                                       49.56000   49.57000  -0.01000   -0.02017
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.22960    9.25560  -0.02600   -0.28091
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.40160    7.42240  -0.02080   -0.28023
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.07300    9.10500  -0.03200   -0.35146
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.16500   10.13500   0.03000    0.29600
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.17160   10.17260  -0.00100   -0.00983
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.33780   10.33930  -0.00150   -0.01451
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.16200   10.16350  -0.00150   -0.01476
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.55500   10.55050   0.00450    0.04265
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37610   10.37170   0.00440    0.04242
元大卓越基金                                                       42.40000   42.16000   0.24000    0.56926
元大店頭基金                                                        7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45810   10.45610   0.00200    0.01913
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.98210    9.98320  -0.00110   -0.01102
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.27520   33.22360   0.05160    0.15531
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.53570   42.38720   0.14850    0.35034
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.13750   17.15990  -0.02240   -0.13054
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.48440   22.40680   0.07760    0.34632
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.77470   42.70370   0.07100    0.16626
元大高科技基金                                                     17.99000   17.99000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.32210   16.32140   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02990   12.02940   0.00050    0.00416
元大富櫃50基金                                                     11.92000   11.81000   0.11000    0.93141
元大華夏中小基金                                                    7.03000    7.09000  -0.06000   -0.84626
元大新中國基金-人民幣                                               9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
元大新中國基金-美元                                                 8.67300    8.75200  -0.07900   -0.90265
元大新中國基金-新台幣                                               8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
元大新主流基金                                                     22.39000   22.40000  -0.01000   -0.04464
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37700    9.39300  -0.01600   -0.17034
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.60270   10.61910  -0.01640   -0.15444
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.72410    9.73970  -0.01560   -0.16017
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.14210   11.15370  -0.01160   -0.10400
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.26880    9.27840  -0.00960   -0.10347
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.44270   10.42800   0.01470    0.14097
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.72040    9.70670   0.01370    0.14114
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.84380   10.82240   0.02140    0.19774
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.10240   10.08240   0.02000    0.19837
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.02330   10.00930   0.01400    0.13987
元大新興亞洲基金                                                   10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.56360    9.59710  -0.03350   -0.34906
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97150    9.00300  -0.03150   -0.34988
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.04800   10.07740  -0.02940   -0.29174
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.43630    9.46400  -0.02770   -0.29269
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16080   15.16020   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       34.71000   34.72000  -0.01000   -0.02880
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
元大實質多重資產基金-美元                                           8.00800    8.02100  -0.01300   -0.16207
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.12000   13.17000  -0.05000   -0.37965
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.38000   16.27000   0.11000    0.67609
元大摩臺基金                                                       36.73000   36.77000  -0.04000   -0.10878
元大標普500基金                                                    27.58000   27.57000   0.01000    0.03627
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.21000   35.28000  -0.07000   -0.19841
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.59000   20.51000   0.08000    0.39005
元大標智滬深300基金                                                17.55000   17.57000  -0.02000   -0.11383
元大歐洲50基金                                                     24.77000   24.84000  -0.07000   -0.28180
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.30720    9.34740  -0.04020   -0.43007
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28830   10.28750   0.00080    0.00778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.80000   14.74000   0.06000    0.40706
日盛上選基金                                                       32.37000   32.19000   0.18000    0.55918
日盛小而美基金                                                     16.85000   16.81000   0.04000    0.23795
日盛中國內需動力基金                                                9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36890   12.36700   0.00190    0.01536
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.94340    9.94180   0.00160    0.01609
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55600   12.55800  -0.00200   -0.01593
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.08860   10.09030  -0.00170   -0.01685
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45460   11.45330   0.00130    0.01135
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.18580    9.18480   0.00100    0.01089
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
日盛日盛基金                                                       10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
日盛全球抗暖化基金                                                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.44030   10.43980   0.00050    0.00479
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39810    9.39770   0.00040    0.00426
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.30810   10.30430   0.00380    0.03688
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27940    9.27590   0.00350    0.03773
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50840    2.50780   0.00060    0.02393
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66230    1.66180   0.00050    0.03009
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38600    0.38600   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25640    0.25640   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85620   12.85310   0.00310    0.02412
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.40890    8.40690   0.00200    0.02379
日盛亞洲機會基金                                                    6.87000    6.89000  -0.02000   -0.29028
日盛首選基金                                                       16.33000   16.29000   0.04000    0.24555
日盛高科技基金                                                     17.02000   17.00000   0.02000    0.11765
日盛貨幣市場基金                                                   14.83120   14.83050   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     37.45000   37.37000   0.08000    0.21408
日盛精選五虎基金                                                   34.43000   34.44000  -0.01000   -0.02904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54290   13.54220   0.00070    0.00517
台新2000高科技基金                                                 29.59000   29.55000   0.04000    0.13536
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
台新MSCI中國基金                                                   19.52000   19.68000  -0.16000   -0.81301
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21960   14.21900   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50080   10.50120  -0.00040   -0.00381
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51280   10.51380  -0.00100   -0.00951
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.32450   10.31950   0.00500    0.04845
台新中國通基金                                                     42.30000   42.01000   0.29000    0.69031
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52110    0.52490  -0.00380   -0.72395
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.40600   16.51500  -0.10900   -0.66001
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28570    0.29050  -0.00480   -1.65232
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.01000    9.16000  -0.15000   -1.63755
台新主流基金                                                       23.02000   22.91000   0.11000    0.48014
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.66000   23.61000   0.05000    0.21177
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75460    0.75360   0.00100    0.13270
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.91000   16.87000   0.04000    0.23711
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53840    0.53770   0.00070    0.13018
台新台灣中小基金                                                   32.42000   32.36000   0.06000    0.18541
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.53910   10.50840   0.03070    0.29215
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.70610    9.68310   0.02300    0.23753
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.15210   11.12560   0.02650    0.23819
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.05520   10.06400  -0.00880   -0.08744
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.18270   11.19240  -0.00970   -0.08667
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.12000   15.24000  -0.12000   -0.78740
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.73680    8.73250   0.00430    0.04924
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28240   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70180   12.69550   0.00630    0.04962
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40540    0.40540   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.20000   40.12000   0.08000    0.19940
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12810   11.12780   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 31.18160   31.09390   0.08770    0.28205
台新智慧生活基金-美元                                              10.44250   10.51410  -0.07160   -0.68099
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.17190    8.17340  -0.00150   -0.01835
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.54030    8.53690   0.00340    0.03983
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18750    9.18920  -0.00170   -0.01850
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.61300    9.60930   0.00370    0.03850
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50370   11.50670  -0.00300   -0.02607
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35940    0.35970  -0.00030   -0.08340
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.23200    8.23420  -0.00220   -0.02672
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27120    0.27150  -0.00030   -0.11050
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.50000    5.53000  -0.03000   -0.54250
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.46000   22.45000   0.01000    0.04454
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21940   10.21660   0.00280    0.02741
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.93820    9.93610   0.00210    0.02114
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12170   10.11690   0.00480    0.04745
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21940   10.21660   0.00280    0.02741
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.93820    9.93610   0.00210    0.02114
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12170   10.11690   0.00480    0.04745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.33640   41.29050   0.04590    0.11116
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.04260   40.95480   0.08780    0.21438
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.88570   39.83710   0.04860    0.12200
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34190   11.34120   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.24160   10.23500   0.00660    0.06448
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23990    9.23750   0.00240    0.02598
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.81740   10.81450   0.00290    0.02682
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89380    7.88730   0.00650    0.08241
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.31070    9.30300   0.00770    0.08277
永豐中小基金                                                       50.98000   50.96000   0.02000    0.03925
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79390    1.79490  -0.00100   -0.05571
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48460    2.48590  -0.00130   -0.05229
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.27560    8.27510   0.00050    0.00604
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11980   11.11930   0.00050    0.00450
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.48000    4.51000  -0.03000   -0.66519
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.37000   20.51000  -0.14000   -0.68259
永豐主流品牌基金                                                   19.13000   19.09000   0.04000    0.20953
永豐永豐基金                                                       31.93000   31.95000  -0.02000   -0.06260
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14920    9.15500  -0.00580   -0.06335
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58370    9.58980  -0.00610   -0.06361
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16370    9.16500  -0.00130   -0.01418
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60160    9.60300  -0.00140   -0.01458
永豐亞洲民生消費基金                                               12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
永豐南非幣2021保本基金                                             14.04460   14.04280   0.00180    0.01282
永豐高科技基金                                                     22.06000   22.00000   0.06000    0.27273
永豐貨幣市場基金                                                   13.93580   13.93520   0.00060    0.00431
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11930    2.12000  -0.00070   -0.03302
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60020    2.60100  -0.00080   -0.03076
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.86200    7.85980   0.00220    0.02799
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96350   10.96060   0.00290    0.02646
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20770    7.20270   0.00500    0.06942
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50630   11.49820   0.00810    0.07045
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.13000   10.22000  -0.09000   -0.88063
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.94000    8.01000  -0.07000   -0.87391
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.52000   18.67000  -0.15000   -0.80343
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.06000   52.03000   0.03000    0.05766
永豐領航科技基金                                                   35.87000   35.75000   0.12000    0.33566
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.76000   11.82000  -0.06000   -0.50761
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
永豐趨勢平衡基金                                                   39.95000   39.98000  -0.03000   -0.07504
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86620   11.86360   0.00260    0.02192
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75480    9.75020   0.00460    0.04718
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.32290   10.31800   0.00490    0.04749
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83820    9.83710   0.00110    0.01118
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.24690   10.24570   0.00120    0.01171
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81130    9.80770   0.00360    0.03671
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.51000   10.50600   0.00400    0.03807
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85290    9.85270   0.00020    0.00203
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.34050   10.34040   0.00010    0.00097
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.30000   14.37000  -0.07000   -0.48713
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.87000   18.97000  -0.10000   -0.52715
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.60000   18.71000  -0.11000   -0.58792
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05260   10.05220   0.00040    0.00398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05260   10.05220   0.00040    0.00398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03120   10.03200  -0.00080   -0.00797
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03120   10.03200  -0.00080   -0.00797
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10800   10.10730   0.00070    0.00693
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10800   10.10730   0.00070    0.00693
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06070   10.06070   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06070   10.06070   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                               15.09000   15.16000  -0.07000   -0.46174
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40590   10.41580  -0.00990   -0.09505
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.52730   10.54130  -0.01400   -0.13281
兆豐國際全球基金                                                   30.88000   30.91000  -0.03000   -0.09706
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47020   10.46830   0.00190    0.01815
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34580   10.34710  -0.00130   -0.01256
兆豐國際國民基金                                                   21.32000   21.18000   0.14000    0.66100
兆豐國際第一基金                                                   12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73340   10.72960   0.00380    0.03542
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24880    8.24590   0.00290    0.03517
兆豐國際萬全基金                                                   20.05000   20.01000   0.04000    0.19990
兆豐國際電子基金                                                   24.84000   24.78000   0.06000    0.24213
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.38000   21.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.17000   16.20000  -0.03000   -0.18519
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.17000   33.03000   0.14000    0.42386
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55240   12.55190   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.54000    9.65000  -0.11000   -1.13990
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.61580   10.61170   0.00410    0.03864
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.39710   10.39540   0.00170    0.01635
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.62120   10.61800   0.00320    0.03014
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.40860   10.40460   0.00400    0.03844
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.49270   10.49100   0.00170    0.01620
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.49010   10.48700   0.00310    0.02956
合庫台灣基金                                                       10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.67850   11.67000   0.00850    0.07284
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.54400   12.53810   0.00590    0.04706
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.19910   11.19490   0.00420    0.03752
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.98210   11.97790   0.00420    0.03506
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15780    8.15190   0.00590    0.07238
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36240    9.35820   0.00420    0.04488
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05810    9.05450   0.00360    0.03976
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79910    8.79610   0.00300    0.03411
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21780    9.21420   0.00360    0.03907
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
合庫全球新興市場基金                                                9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
合庫貨幣市場基金                                                   10.16990   10.16940   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.82490    9.81780   0.00710    0.07232
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.11330   10.10600   0.00730    0.07223
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.48050   10.46830   0.01220    0.11654
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.92410   11.91570   0.00840    0.07050
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.00280   14.98470   0.01810    0.12079
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63900    8.63280   0.00620    0.07182
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45150    9.44480   0.00670    0.07094
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.90420    7.89500   0.00920    0.11653
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62820    8.62160   0.00660    0.07655
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.44510   10.43130   0.01380    0.13229
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.10000   11.18000  -0.08000   -0.71556
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.16000   11.24000  -0.08000   -0.71174
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.03160   10.02830   0.00330    0.03291
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.04460   10.04180   0.00280    0.02788
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.93670    9.98940  -0.05270   -0.52756
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.02390   10.01710   0.00680    0.06788
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.03160   10.02830   0.00330    0.03291
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.04460   10.04180   0.00280    0.02788
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.93670    9.98940  -0.05270   -0.52756
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.02380   10.01710   0.00670    0.06689
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20060   11.20180  -0.00120   -0.01071
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.98780    9.99250  -0.00470   -0.04704
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09230   10.09130   0.00100    0.00991
安聯中國東協基金                                                   15.42000   15.51000  -0.09000   -0.58027
安聯中國策略基金-美元                                              11.30000   11.40000  -0.10000   -0.87719
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.01000   15.13000  -0.12000   -0.79313
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
安聯中華新思路基金-美元                                            13.02000   13.11000  -0.09000   -0.68650
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.50000   12.57000  -0.07000   -0.55688
安聯台灣大壩基金                                                   28.12000   27.97000   0.15000    0.53629
安聯台灣科技基金                                                   47.07000   47.12000  -0.05000   -0.10611
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54340   12.54290   0.00050    0.00399
安聯台灣智慧基金                                                   31.44000   31.22000   0.22000    0.70468
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.64570   10.64000   0.00570    0.05357
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.76610   15.75610   0.01000    0.06347
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.84670    9.84040   0.00630    0.06402
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.07910   13.06990   0.00920    0.07039
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.70090   10.69560   0.00530    0.04955
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.78230   12.77570   0.00660    0.05166
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53210    9.52550   0.00660    0.06929
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46930    9.46460   0.00470    0.04966
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03380    9.02910   0.00470    0.05205
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.13870   10.13080   0.00790    0.07798
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.22920   10.22390   0.00530    0.05184
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.41550   12.41360   0.00190    0.01531
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.26230   11.26180   0.00050    0.00444
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.89660   10.89570   0.00090    0.00826
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63640    8.63510   0.00130    0.01505
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48660    8.48620   0.00040    0.00471
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18440    8.18370   0.00070    0.00855
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24780   10.24650   0.00130    0.01269
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.17370   10.17280   0.00090    0.00885
安聯全球人口趨勢基金                                               12.52000   12.58000  -0.06000   -0.47695
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.71000    8.78000  -0.07000   -0.79727
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.49000   33.78000  -0.29000   -0.85850
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46780   12.45440   0.01340    0.10759
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57980   10.56850   0.01130    0.10692
安聯全球新興市場基金                                               17.22000   17.32000  -0.10000   -0.57737
安聯全球農金趨勢基金                                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
安聯亞洲動態策略基金                                               22.01000   22.10000  -0.09000   -0.40724
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.05180   10.05170   0.00010    0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05500   10.05400   0.00100    0.00995
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05160   10.05160   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.05750   10.05640   0.00110    0.01094
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05460   10.05450   0.00010    0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.53040   10.52670   0.00370    0.03515
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11660   10.11310   0.00350    0.03461
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.88510   89.87870   0.00640    0.00712
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.23980   13.23870   0.00110    0.00831
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.20650   68.20170   0.00480    0.00704
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92000    9.91930   0.00070    0.00706
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72310    2.72080   0.00230    0.08453
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94080   10.92790   0.01290    0.11805
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28500    2.28330   0.00170    0.07445
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90130    8.89100   0.01030    0.11585
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.42840   10.41700   0.01140    0.10944
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21920   10.21360   0.00560    0.05483
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.55890   10.55330   0.00560    0.05306
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.18120   10.17620   0.00500    0.04913
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.23550   10.23080   0.00470    0.04594
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42750   10.41610   0.01140    0.10945
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.21640   10.21080   0.00560    0.05484
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55820   10.55280   0.00540    0.05117
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.17920   10.17410   0.00510    0.05013
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.23470   10.23010   0.00460    0.04497
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.11250   10.11050   0.00200    0.01978
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.16460   10.16240   0.00220    0.02165
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.10590   10.10440   0.00150    0.01485
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.07660   10.07560   0.00100    0.00992
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.12400   10.12210   0.00190    0.01877
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12420   10.12250   0.00170    0.01679
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.10590   10.10440   0.00150    0.01485
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.07750   10.07640   0.00110    0.01092
宏利台灣動力基金A類型                                              28.82000   28.64000   0.18000    0.62849
宏利台灣動力基金I類型                                              28.82000   28.64000   0.18000    0.62849
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89620    9.91580  -0.01960   -0.19766
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92290    9.93650  -0.01360   -0.13687
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.50510    7.51990  -0.01480   -0.19681
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56070    7.57260  -0.01190   -0.15715
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
宏利全球債券組合基金                                               13.68910   13.67720   0.01190    0.08701
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.96100    2.95840   0.00260    0.08789
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.36610   12.35380   0.01230    0.09956
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.92230    8.91340   0.00890    0.09985
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54600    2.54410   0.00190    0.07468
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.58010   11.56310   0.01700    0.14702
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.35080    3.35800  -0.00720   -0.21441
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53760    0.53880  -0.00120   -0.22272
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.26000   15.29000  -0.03000   -0.19621
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.21620   12.21520   0.00100    0.00819
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.81480   10.81420   0.00060    0.00555
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44900   10.44630   0.00270    0.02585
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73490    8.73410   0.00080    0.00916
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36940    8.36900   0.00040    0.00478
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28690    8.28390   0.00300    0.03621
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18410    8.18410   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94750    2.94620   0.00130    0.04412
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42660    0.42640   0.00020    0.04690
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92400   12.91600   0.00800    0.06194
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97250    0.97210   0.00040    0.04115
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.46310    7.45850   0.00460    0.06167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06110    2.06010   0.00100    0.04854
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29760    0.29750   0.00010    0.03361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.09040    9.08490   0.00550    0.06054
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32910    0.32890   0.00020    0.06081
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68430   13.68380   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.38000  -0.02000   -0.84034
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.45000   24.45000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.45000   24.45000   0.00000    0.00000
宏利澳幣保本基金                                                   12.63970   12.62990   0.00980    0.07759
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47600   10.46820   0.00780    0.07451
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63270    9.62810   0.00460    0.04778
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.26640    9.25670   0.00970    0.10479
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.61700   11.60480   0.01220    0.10513
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
貝萊德新台幣基金                                                   12.96730   12.96690   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     26.04000   26.06000  -0.02000   -0.07675
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48010   11.47940   0.00070    0.00610
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19200   10.19160   0.00040    0.00392
保德信大中華基金-人民幣                                             9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
保德信大中華基金-美元                                               9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
保德信大中華基金-新台幣                                            28.47000   28.70000  -0.23000   -0.80139
保德信中小型股基金                                                 43.55000   43.30000   0.25000    0.57737
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.27000    8.41000  -0.14000   -1.66468
保德信中國中小基金-美元                                             7.91000    8.04000  -0.13000   -1.61692
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.80000    7.93000  -0.13000   -1.63934
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.77180    9.79190  -0.02010   -0.20527
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.88460    9.90340  -0.01880   -0.18983
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.88750    9.90780  -0.02030   -0.20489
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.91530   10.93780  -0.02250   -0.20571
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
保德信中國品牌基金-美元                                             9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.45000   10.53000  -0.08000   -0.75973
保德信台商全方位基金                                               34.38000   34.30000   0.08000    0.23324
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.09000   28.24000  -0.15000   -0.53116
保德信全球消費商機基金                                             19.24000   19.22000   0.02000    0.10406
保德信全球基礎建設基金                                             13.78000   13.77000   0.01000    0.07262
保德信全球資源基金                                                  7.37000    7.41000  -0.04000   -0.53981
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.93000   33.14000  -0.21000   -0.63368
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.46170   10.48670  -0.02500   -0.23840
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.76790   10.79360  -0.02570   -0.23810
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.66830   10.68760  -0.01930   -0.18058
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.97980   10.99970  -0.01990   -0.18091
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.62160    9.63850  -0.01690   -0.17534
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.73590   10.75460  -0.01870   -0.17388
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.34340    9.35430  -0.01090   -0.11652
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40450   10.41670  -0.01220   -0.11712
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21020    8.20990   0.00030    0.00365
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.26010   11.25970   0.00040    0.00355
保德信亞太基金                                                     20.26000   20.36000  -0.10000   -0.49116
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.77390    8.76180   0.01210    0.13810
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.06600   12.04930   0.01670    0.13860
保德信店頭市場基金                                                 32.38000   32.26000   0.12000    0.37198
保德信拉丁美洲基金                                                  7.40000    7.51000  -0.11000   -1.46471
保德信金平衡基金                                                   29.34000   29.31000   0.03000    0.10235
保德信金滿意基金                                                   40.51000   40.42000   0.09000    0.22266
保德信科技島基金                                                   24.74000   24.76000  -0.02000   -0.08078
保德信高成長基金                                                   90.70000   90.30000   0.40000    0.44297
保德信第一基金                                                     24.99000   24.99000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                                 15.83390   15.83310   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.50310   10.53340  -0.03030   -0.28766
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.91690   10.94220  -0.02530   -0.23121
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.89310   10.91610  -0.02300   -0.21070
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60140   10.61780  -0.01640   -0.15446
保德信新世紀基金                                                   10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20730    8.20070   0.00660    0.08048
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.26640   10.25800   0.00840    0.08189
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.59240   11.58300   0.00940    0.08115
保德信新興趨勢組合基金                                             10.80000   10.90000  -0.10000   -0.91743
保德信瑞騰基金                                                     15.62940   15.62910   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.95250    9.95100   0.00150    0.01507
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.43090   10.42970   0.00120    0.01151
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94930    9.94270   0.00660    0.06638
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.22320   10.21640   0.00680    0.06656
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01650   10.01890  -0.00240   -0.02395
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.40160   10.40140   0.00020    0.00192
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.89420    9.89640  -0.00220   -0.02223
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.19180   10.19410  -0.00230   -0.02256
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.57210   10.56820   0.00390    0.03690
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.34460   10.34220   0.00240    0.02321
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61760   10.61490   0.00270    0.02544
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.24820   10.24590   0.00230    0.02245
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.48000   10.47640   0.00360    0.03436
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.17570   10.17250   0.00320    0.03146
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61400   10.61210   0.00190    0.01790
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.05080   10.04920   0.00160    0.01592
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.35700   10.35540   0.00160    0.01545
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.26700   10.26300   0.00400    0.03897
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.00160    9.99840   0.00320    0.03201
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.33380   10.32490   0.00890    0.08620
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.59810   10.58950   0.00860    0.08121
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.54010   10.53560   0.00450    0.04271
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.02380   11.01900   0.00480    0.04356
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.30830   10.30010   0.00820    0.07961
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.51600   10.50770   0.00830    0.07899
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32450   10.32430   0.00020    0.00194
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36210   10.36180   0.00030    0.00290
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55170   10.54530   0.00640    0.06069
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.34080   10.33510   0.00570    0.05515
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.24370   10.23790   0.00580    0.05665
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.53400   10.53370   0.00030    0.00285
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52980   10.53140  -0.00160   -0.01519
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.14190   10.13710   0.00480    0.04735
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13990   10.13500   0.00490    0.04835
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97440    1.97410   0.00030    0.01520
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81930    2.81880   0.00050    0.01774
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29420    0.29410   0.00010    0.03400
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45520    0.45510   0.00010    0.02197
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42750    8.42030   0.00720    0.08551
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.26880   12.25820   0.01060    0.08647
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.68420    9.67890   0.00530    0.05476
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.27490   12.26830   0.00660    0.05380
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69240    8.68720   0.00520    0.05986
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.06740   11.06080   0.00660    0.05967
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.74570   10.74610  -0.00040   -0.00372
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.64150   10.63560   0.00590    0.05547
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.19000   18.16000   0.03000    0.16520
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4203.70000 4196.18000   7.52000    0.17921
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31580   10.31390   0.00190    0.01842
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.13620   11.13430   0.00190    0.01706
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.26850   10.26040   0.00810    0.07894
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90690    9.90480   0.00210    0.02120
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.45450   10.45220   0.00230    0.02200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.98110    9.97330   0.00780    0.07821
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.28340   10.27500   0.00840    0.08175
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31490   10.31900  -0.00410   -0.03973
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10680    6.10500   0.00180    0.02948
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.12640   11.12330   0.00310    0.02787
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.58890   10.59970  -0.01080   -0.10189
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.46110   11.47650  -0.01540   -0.13419
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.68760   10.70290  -0.01530   -0.14295
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.15190    9.16110  -0.00920   -0.10042
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.37400    9.38660  -0.01260   -0.13423
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.24710    9.26040  -0.01330   -0.14362
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.50670   10.51730  -0.01060   -0.10079
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.85720   10.87180  -0.01460   -0.13429
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.83700   10.85250  -0.01550   -0.14282
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.25000    7.29000  -0.04000   -0.54870
柏瑞巨人基金                                                       12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69530   13.69480   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.72000   16.77000  -0.05000   -0.29815
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25450   14.25100   0.00350    0.02456
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.48960   12.48950   0.00010    0.00080
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.07320   13.07450  -0.00130   -0.00994
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.65500    8.65290   0.00210    0.02427
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.80600    6.80430   0.00170    0.02498
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65010    8.65000   0.00010    0.00116
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47520    8.47540  -0.00020   -0.00236
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70700   10.70800  -0.00100   -0.00934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.37480    8.37330   0.00150    0.01791
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.67490   12.67480   0.00010    0.00079
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34710   12.34410   0.00300    0.02430
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.97440   12.97480  -0.00040   -0.00308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.90100   11.90210  -0.00110   -0.00924
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02020    9.01800   0.00220    0.02440
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66830    9.66810   0.00020    0.00207
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68490    9.68530  -0.00040   -0.00413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51950    9.52040  -0.00090   -0.00945
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40550    9.40390   0.00160    0.01701
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.69580   10.68550   0.01030    0.09639
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.52580   10.51820   0.00760    0.07226
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.35980   10.35360   0.00620    0.05988
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.42740   10.42060   0.00680    0.06526
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91640    9.90680   0.00960    0.09690
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54880    9.54200   0.00680    0.07126
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.58540   10.57800   0.00740    0.06996
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58970    9.58390   0.00580    0.06052
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.65860    9.65220   0.00640    0.06631
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.67590   10.66560   0.01030    0.09657
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.52610   10.51850   0.00760    0.07225
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.36010   10.35390   0.00620    0.05988
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.42830   10.42140   0.00690    0.06621
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91620    9.90660   0.00960    0.09691
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54900    9.54210   0.00690    0.07231
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.76320   10.75560   0.00760    0.07066
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58960    9.58390   0.00570    0.05947
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.65880    9.65250   0.00630    0.06527
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39860   11.39730   0.00130    0.01141
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.70260   12.70350  -0.00090   -0.00708
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00580   12.00780  -0.00200   -0.01666
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13130    9.13020   0.00110    0.01205
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76100    9.76170  -0.00070   -0.00717
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67810    9.67960  -0.00150   -0.01550
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09160   11.09040   0.00120    0.01082
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.82810   11.82900  -0.00090   -0.00761
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59870   11.60060  -0.00190   -0.01638
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13150    9.13050   0.00100    0.01095
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76150    9.76230  -0.00080   -0.00819
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67850    9.68010  -0.00160   -0.01653
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.22000   13.30000  -0.08000   -0.60150
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.79000   13.88000  -0.09000   -0.64841
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.18000   11.25000  -0.07000   -0.62222
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.63000   12.73000  -0.10000   -0.78555
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.12000   13.23000  -0.11000   -0.83144
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.36000   10.52000  -0.16000   -1.52091
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.05440   12.05670  -0.00230   -0.01908
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.17250   10.17760  -0.00510   -0.05011
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69380    7.69530  -0.00150   -0.01949
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.11600   10.12110  -0.00510   -0.05039
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.22260   12.21470   0.00790    0.06468
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.82040   11.81620   0.00420    0.03554
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.84120   10.83810   0.00310    0.02860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56690    8.56130   0.00560    0.06541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.53640    9.53300   0.00340    0.03567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.58980    9.58700   0.00280    0.02921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.37070   11.36670   0.00400    0.03519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.73330   10.72640   0.00690    0.06433
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.82310   10.81990   0.00320    0.02958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.87710    9.87360   0.00350    0.03545
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25630    9.25030   0.00600    0.06486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.10480    9.10140   0.00340    0.03736
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.61590    9.61310   0.00280    0.02913
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.62120   12.61770   0.00350    0.02774
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.98500   11.98540  -0.00040   -0.00334
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.34230   11.34350  -0.00120   -0.01058
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.12380    7.12190   0.00190    0.02668
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77980    8.78000  -0.00020   -0.00228
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44720    9.44810  -0.00090   -0.00953
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84960   10.84660   0.00300    0.02766
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36000   11.36120  -0.00120   -0.01056
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50840    9.50860  -0.00020   -0.00210
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.08930    9.08680   0.00250    0.02751
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64900    9.65000  -0.00100   -0.01036
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00710   11.99220   0.01490    0.12425
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.66300   12.64980   0.01320    0.10435
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.55150   11.54040   0.01110    0.09618
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39650    9.38480   0.01170    0.12467
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.93920    9.92890   0.01030    0.10374
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.93820    9.92860   0.00960    0.09669
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.93550   11.92310   0.01240    0.10400
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.71270   10.69940   0.01330    0.12431
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.00650   10.99580   0.01070    0.09731
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95870    9.94640   0.01230    0.12366
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56140    9.54960   0.01180    0.12357
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.17640   10.16580   0.01060    0.10427
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.68270    9.67340   0.00930    0.09614
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.04000   19.08000  -0.04000   -0.20964
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.82000   17.87000  -0.05000   -0.27980
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.32170   13.31000   0.01170    0.08790
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.34770   10.40100  -0.05330   -0.51245
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.28580   11.34530  -0.05950   -0.52445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26440   12.32990  -0.06550   -0.53123
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.79880   10.85700  -0.05820   -0.53606
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.03140    9.07800  -0.04660   -0.51333
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.51560    9.56580  -0.05020   -0.52479
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.46540    9.51600  -0.05060   -0.53174
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46690    9.51790  -0.05100   -0.53583
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.16560    9.21280  -0.04720   -0.51233
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31880    9.36790  -0.04910   -0.52413
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.31410   11.37460  -0.06050   -0.53189
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.41010    9.46080  -0.05070   -0.53590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.49430   42.45160   0.04270    0.10059
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.92000   11.97000  -0.05000   -0.41771
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.54000   30.32000   0.22000    0.72559
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77700   11.77630   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69490    1.69490   0.00000    0.00000
國泰大中華基金                                                     18.35000   18.31000   0.04000    0.21846
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44710    0.44660   0.00050    0.11196
國泰小龍基金-新台幣                                                14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26200    1.25810   0.00390    0.30999
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.77000   39.66000   0.11000    0.27736
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.01370    4.05010  -0.03640   -0.89874
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63280    0.63860  -0.00580   -0.90824
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67620    0.68240  -0.00620   -0.90856
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.27000   18.42000  -0.15000   -0.81433
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.96990   41.96680   0.00310    0.00739
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29540    2.29510   0.00030    0.01307
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32670    0.32670   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13990   10.13570   0.00420    0.04144
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.19210    8.18870   0.00340    0.04152
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.28920    2.30560  -0.01640   -0.71131
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32810    0.33050  -0.00240   -0.72617
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.37610   10.44530  -0.06920   -0.66250
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33890    0.33900  -0.00010   -0.02950
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.50850   10.50490   0.00360    0.03427
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.88520    3.92640  -0.04120   -1.04931
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55590    0.56180  -0.00590   -1.05020
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.67000   17.85000  -0.18000   -1.00840
國泰中港台基金-人民幣                                               2.91060    2.95050  -0.03990   -1.35231
國泰中港台基金-美元                                                 0.42160    0.42740  -0.00580   -1.35704
國泰中港台基金-新台幣                                              13.25000   13.42000  -0.17000   -1.26677
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.83570    9.79890   0.03680    0.37555
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.04210   10.04990  -0.00780   -0.07761
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24410   10.24620  -0.00210   -0.02050
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.15000   26.14000   0.01000    0.03826
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.41000   31.30000   0.11000    0.35144
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34910    0.34910   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33070    0.33070   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33140    0.33140   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01770   11.01060   0.00710    0.06448
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44190   10.43520   0.00670    0.06421
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47070   10.46390   0.00680    0.06499
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45510   12.45460   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41340    0.41410  -0.00070   -0.16904
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36650    0.36710  -0.00060   -0.16344
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44100    0.44170  -0.00070   -0.15848
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54390    0.54140   0.00250    0.46177
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51180    2.52410  -0.01230   -0.48730
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36280    0.36460  -0.00180   -0.49369
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53060    0.52990   0.00070    0.13210
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48260    0.48180   0.00080    0.16604
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.31000   14.28000   0.03000    0.21008
國泰全球資源基金-美元                                               0.16330    0.16370  -0.00040   -0.24435
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.23000    5.24000  -0.01000   -0.19084
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59540    0.59850  -0.00310   -0.51796
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.78000   18.86000  -0.08000   -0.42418
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.34000   18.43000  -0.09000   -0.48833
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86650    0.86560   0.00090    0.10397
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.48000   21.48000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.99000   21.94000   0.05000    0.22789
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47580    2.47940  -0.00360   -0.14520
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35850    0.35910  -0.00060   -0.16708
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30930    0.30970  -0.00040   -0.12916
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.24180   11.25310  -0.01130   -0.10042
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.69710    9.70680  -0.00970   -0.09993
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52090    0.51840   0.00250    0.48225
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39180    0.39250  -0.00070   -0.17834
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
國泰科技生化基金                                                   30.88000   30.86000   0.02000    0.06481
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.10000   29.11000  -0.01000   -0.03435
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
國泰美國費城半導體基金                                             13.47000   13.82000  -0.35000   -2.53256
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.36180   44.29240   0.06940    0.15669
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.52640   17.55240  -0.02600   -0.14813
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.90400   22.83960   0.06440    0.28197
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   43.68430   43.66160   0.02270    0.05199
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.00490   45.01530  -0.01040   -0.02310
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.86970   43.86760   0.00210    0.00479
國泰紐幣2021保本基金                                               12.78680   12.78000   0.00680    0.05321
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.14990   13.14260   0.00730    0.05554
國泰紐幣保本基金                                                   12.72710   12.72640   0.00070    0.00550
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.57000   21.51000   0.06000    0.27894
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.57000   21.51000   0.06000    0.27894
國泰富時中國A50基金                                                21.08000   21.07000   0.01000    0.04746
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.14530   46.09500   0.05030    0.10912
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34360    0.34360   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50990    0.50680   0.00310    0.61168
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37240    0.37250  -0.00010   -0.02685
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24220    0.24220   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.22460   11.21980   0.00480    0.04278
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.63650    7.63320   0.00330    0.04323
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.62070   42.55200   0.06870    0.16145
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.22000   20.24000  -0.02000   -0.09881
國泰新興市場基金-美元                                               0.38180    0.38490  -0.00310   -0.80540
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.03000   12.13000  -0.10000   -0.82440
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40860    2.40840   0.00020    0.00830
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49580    1.49560   0.00020    0.01337
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35860    0.35850   0.00010    0.02789
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22490    0.22490   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34670    0.34680  -0.00010   -0.02884
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.93020   10.92800   0.00220    0.02013
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.65960    6.65820   0.00140    0.02103
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.91550   43.85870   0.05680    0.12951
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           43.97960   43.92770   0.05190    0.11815
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.75670   42.76130  -0.00460   -0.01076
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.67000   13.70000  -0.03000   -0.21898
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.24000   34.14000   0.10000    0.29291
國泰價值卓越基金                                                   13.66000   13.62000   0.04000    0.29369
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.28000   23.42000  -0.14000   -0.59778
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34470    0.34590  -0.00120   -0.34692
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.11450   40.13150  -0.01700   -0.04236
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.28000   22.49000  -0.21000   -0.93375
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.70000   19.84000  -0.14000   -0.70565
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.04000   17.09000  -0.05000   -0.29257
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41090    0.41080   0.00010    0.02434
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.48290   12.47680   0.00610    0.04889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57110   10.56900   0.00210    0.01987
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48470   10.48240   0.00230    0.02194
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.75500   10.74630   0.00870    0.08096
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.35330   10.35120   0.00210    0.02029
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.30360   10.30130   0.00230    0.02233
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.49910   10.49080   0.00830    0.07912
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98850    9.98530   0.00320    0.03205
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79320    9.79710  -0.00390   -0.03981
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98820    9.98850  -0.00030   -0.00300
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96300    9.95760   0.00540    0.05423
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98840    9.98520   0.00320    0.03205
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78850    9.79240  -0.00390   -0.03983
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98820    9.98850  -0.00030   -0.00300
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96300    9.95760   0.00540    0.05423
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41870   11.41800   0.00070    0.00613
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14990   10.14690   0.00300    0.02957
第一金大中華基金                                                   25.17000   25.17000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 30.73000   30.63000   0.10000    0.32648
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.54000   12.68000  -0.14000   -1.10410
第一金中國世紀基金-美元                                             7.76980    7.85960  -0.08980   -1.14255
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.77010    7.86000  -0.08990   -1.14377
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76360    9.76300   0.00060    0.00615
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.42960    8.42590   0.00370    0.04391
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.25920   11.25860   0.00060    0.00533
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.88630    9.88190   0.00440    0.04453
第一金中概平衡基金                                                 25.66000   25.63000   0.03000    0.11705
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31700   15.31630   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.59400  178.58500   0.00900    0.00504
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.36870   15.44240  -0.07370   -0.47726
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.36840   15.44210  -0.07370   -0.47727
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.09000   15.15000  -0.06000   -0.39604
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.10000   15.16000  -0.06000   -0.39578
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.41350   10.52860  -0.11510   -1.09321
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.41170   10.52760  -0.11590   -1.10092
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.91740   10.00940  -0.09200   -0.91914
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.91750   10.00950  -0.09200   -0.91913
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.20310   13.33310  -0.13000   -0.97502
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.22080   13.35100  -0.13020   -0.97521
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.74000   12.85000  -0.11000   -0.85603
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.76000   12.88000  -0.12000   -0.93168
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.80960    9.81540  -0.00580   -0.05909
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.80650    9.81240  -0.00590   -0.06013
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51430    9.51660  -0.00230   -0.02417
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53880    9.54110  -0.00230   -0.02411
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.64650   10.65280  -0.00630   -0.05914
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.35850   10.36100  -0.00250   -0.02413
第一金全球大趨勢基金                                               25.05000   25.22000  -0.17000   -0.67407
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.42380    9.43440  -0.01060   -0.11235
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.55430    6.56160  -0.00730   -0.11125
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.07480   10.06200   0.01280    0.12721
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.07520   10.06280   0.01240    0.12323
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.90470   10.89100   0.01370    0.12579
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.90670   10.89330   0.01340    0.12301
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56480    8.55450   0.01030    0.12040
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.46680   10.45420   0.01260    0.12053
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30030    9.30060  -0.00030   -0.00323
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29880    9.29890  -0.00010   -0.00108
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71210    7.71260  -0.00050   -0.00648
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70650    7.70700  -0.00050   -0.00649
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54530    8.54420   0.00110    0.01287
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54600    8.54490   0.00110    0.01287
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52640   11.52660  -0.00020   -0.00174
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52740   11.52750  -0.00010   -0.00087
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.17270   10.17450  -0.00180   -0.01769
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.17490   10.17560  -0.00070   -0.00688
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03090   15.02910   0.00180    0.01198
第一金亞洲科技基金                                                 17.38000   17.44000  -0.06000   -0.34404
第一金亞洲新興市場基金                                             13.30000   13.37000  -0.07000   -0.52356
第一金店頭市場基金                                                  7.56000    7.49000   0.07000    0.93458
第一金創新趨勢基金                                                 20.66000   20.61000   0.05000    0.24260
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.75860   41.68470   0.07390    0.17728
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.74280   41.68470   0.05810    0.13938
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.77290   42.69600   0.07690    0.18011
第一金電子基金                                                     31.36000   31.34000   0.02000    0.06382
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.13000   18.16000  -0.03000   -0.16520
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.74000   18.77000  -0.03000   -0.15983
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.35000   19.42000  -0.07000   -0.36045
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.14000    7.25000  -0.11000   -1.51724
統一大中華中小基金(美元)                                            6.48000    6.59000  -0.11000   -1.66920
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.79000    9.94000  -0.15000   -1.50905
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
統一大滿貫基金-A類型                                               31.66000   31.60000   0.06000    0.18987
統一大滿貫基金-I類型                                               31.66000   31.60000   0.06000    0.18987
統一大龍印基金                                                     14.19000   14.30000  -0.11000   -0.76923
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.88000    7.98000  -0.10000   -1.25313
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.14000    9.25000  -0.11000   -1.18919
統一中小基金                                                       22.09000   22.01000   0.08000    0.36347
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93190    9.93080   0.00110    0.01108
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16710    9.16660   0.00050    0.00545
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01710    9.01250   0.00460    0.05104
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.38200   12.38060   0.00140    0.01131
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37910   11.37840   0.00070    0.00615
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.15610   11.15030   0.00580    0.05202
統一台灣動力基金                                                   16.61000   16.60000   0.01000    0.06024
統一全天候基金-A類型                                              100.65000  100.31000   0.34000    0.33895
統一全天候基金-I類型                                              101.15000  100.80000   0.35000    0.34722
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.13790    8.14720  -0.00930   -0.11415
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.79310    7.80240  -0.00930   -0.11919
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.94550    7.95040  -0.00490   -0.06163
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.74020    8.75010  -0.00990   -0.11314
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.37760    8.38750  -0.00990   -0.11803
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.53420    8.53940  -0.00520   -0.06089
統一全球債券組合基金                                               12.33740   12.33080   0.00660    0.05352
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.34000   15.44000  -0.10000   -0.64767
統一全球新科技基金(美元)                                           14.33000   14.43000  -0.10000   -0.69300
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.04000   14.13000  -0.09000   -0.63694
統一亞太基金                                                       24.22000   24.32000  -0.10000   -0.41118
統一亞洲大金磚基金                                                 12.21000   12.28000  -0.07000   -0.57003
統一奔騰基金                                                       54.30000   54.12000   0.18000    0.33259
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72710   16.72620   0.00090    0.00538
統一強漢基金(人民幣)                                               10.18000   10.34000  -0.16000   -1.54739
統一強漢基金(美元)                                                  9.11000    9.25000  -0.14000   -1.51351
統一強漢基金(新台幣)                                               24.48000   24.85000  -0.37000   -1.48893
統一統信基金                                                       27.87000   27.76000   0.11000    0.39625
統一黑馬基金                                                       55.33000   55.17000   0.16000    0.29001
統一新亞洲科技能源基金                                             15.88000   15.90000  -0.02000   -0.12579
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10510    8.09620   0.00890    0.10993
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73810   10.72620   0.01190    0.11094
統一經建基金                                                       42.62000   42.50000   0.12000    0.28235
統一龍馬基金                                                       61.16000   60.85000   0.31000    0.50945
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.67000   17.56000   0.11000    0.62642
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.70000   42.38000   0.32000    0.75507
野村中國機會基金                                                   13.36000   13.46000  -0.10000   -0.74294
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.26170   10.25000   0.01170    0.11415
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.24380   10.23730   0.00650    0.06349
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.43700   10.42500   0.01200    0.11511
野村巴西基金                                                        6.70000    6.85000  -0.15000   -2.18978
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
野村台灣高股息基金                                                 23.95000   23.94000   0.01000    0.04177
野村台灣運籌基金                                                   33.86000   33.73000   0.13000    0.38541
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86210    9.85630   0.00580    0.05885
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77690    9.77500   0.00190    0.01944
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84820    9.85060  -0.00240   -0.02436
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.39230   10.38650   0.00580    0.05584
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.20200   10.20000   0.00200    0.01961
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.02830   10.03080  -0.00250   -0.02492
野村平衡基金                                                       18.51000   18.47000   0.04000    0.21657
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                               16.88000   16.97000  -0.09000   -0.53035
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.07890   10.06610   0.01280    0.12716
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.07570   10.06820   0.00750    0.07449
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07730   10.06730   0.01000    0.09933
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.32160   10.30860   0.01300    0.12611
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.28690   10.27910   0.00780    0.07588
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.29170   10.28110   0.01060    0.10310
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.07730   10.06730   0.01000    0.09933
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.63240   10.61890   0.01350    0.12713
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.55820   10.55020   0.00800    0.07583
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.56550   10.55470   0.01080    0.10232
野村全球品牌基金                                                   28.98000   29.03000  -0.05000   -0.17224
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.82000   12.88000  -0.06000   -0.46584
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.44000   19.52000  -0.08000   -0.40984
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.91000   11.96000  -0.05000   -0.41806
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.83690   10.82720   0.00970    0.08959
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.87200   10.86740   0.00460    0.04233
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.70700   10.70280   0.00420    0.03924
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.61390    8.61810  -0.00420   -0.04873
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.42530    8.43410  -0.00880   -0.10434
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07310    8.08250  -0.00940   -0.11630
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.91360   10.91890  -0.00530   -0.04854
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.39830   10.40920  -0.01090   -0.10472
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05380   10.06550  -0.01170   -0.11624
野村成長基金                                                       28.56000   28.44000   0.12000    0.42194
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.24820    8.27260  -0.02440   -0.29495
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25890    8.28750  -0.02860   -0.34510
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.56640    8.59300  -0.02660   -0.30955
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.40700    9.43480  -0.02780   -0.29465
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.27730    9.30940  -0.03210   -0.34481
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.60960    9.63950  -0.02990   -0.31018
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06430   10.06410   0.00020    0.00199
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.06200   10.06730  -0.00530   -0.05265
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06470   10.06830  -0.00360   -0.03576
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50720    9.50730  -0.00010   -0.00105
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.58920    9.59420  -0.00500   -0.05211
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79800    9.80130  -0.00330   -0.03367
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06470   10.06830  -0.00360   -0.03576
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.57110   10.57080   0.00030    0.00284
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.52330   10.52880  -0.00550   -0.05224
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.75370   10.75730  -0.00360   -0.03347
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.06380   10.06050   0.00330    0.03280
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.05520   10.05710  -0.00190   -0.01889
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05600   10.05870  -0.00270   -0.02684
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56170    8.56460  -0.00290   -0.03386
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12830    9.12580   0.00250    0.02739
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99310    8.99520  -0.00210   -0.02335
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.05600   10.05870  -0.00270   -0.02684
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.78090   13.78550  -0.00460   -0.03337
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84430   12.84070   0.00360    0.02804
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.39870   10.40110  -0.00240   -0.02307
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47210   10.46430   0.00780    0.07454
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44690   10.44350   0.00340    0.03256
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50040   10.49650   0.00390    0.03716
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66300   10.65500   0.00800    0.07508
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.61950   10.61610   0.00340    0.03203
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64340   10.63940   0.00400    0.03760
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.56020   10.54950   0.01070    0.10143
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.50830   10.50210   0.00620    0.05904
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78100   10.76800   0.01300    0.12073
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21280   10.21740  -0.00460   -0.04502
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86360    9.86360   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49390    9.49870  -0.00480   -0.05053
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04990    9.05420  -0.00430   -0.04749
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44380   11.44910  -0.00530   -0.04629
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.23360   10.25470  -0.02110   -0.20576
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.28750   11.30700  -0.01950   -0.17246
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.72040   10.74420  -0.02380   -0.22151
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.56520   10.58700  -0.02180   -0.20591
野村泰國基金                                                       43.61000   43.62000  -0.01000   -0.02293
野村高科技基金                                                      9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45030   10.47060  -0.02030   -0.19388
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.01360   10.03290  -0.01930   -0.19237
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.65360   10.65110   0.00250    0.02347
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.42720    9.44880  -0.02160   -0.22860
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50870    9.52730  -0.01860   -0.19523
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79430    9.76380   0.03050    0.31238
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.92030   11.94340  -0.02310   -0.19341
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.97060   13.96950   0.00110    0.00787
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84800   10.87280  -0.02480   -0.22809
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.94960   10.97110  -0.02150   -0.19597
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.45520   11.41950   0.03570    0.31262
野村貨幣市場基金                                                   16.33250   16.33180   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       15.25000   15.29000  -0.04000   -0.26161
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.30430   10.30360   0.00070    0.00679
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.13710   10.13280   0.00430    0.04244
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40430   10.39410   0.01020    0.09813
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30020   10.29120   0.00900    0.08745
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24500   10.24030   0.00470    0.04590
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27570   10.27140   0.00430    0.04186
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.60820   10.59860   0.00960    0.09058
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.52080   10.51560   0.00520    0.04945
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.60310   10.59660   0.00650    0.06134
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.85280    9.84590   0.00690    0.07008
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.85630    9.85380   0.00250    0.02537
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83150    9.82740   0.00410    0.04172
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.36130   10.35390   0.00740    0.07147
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.31630   10.31370   0.00260    0.02521
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.29430   10.28990   0.00440    0.04276
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.54260   10.53670   0.00590    0.05599
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96690    7.96250   0.00440    0.05526
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.26160   12.25470   0.00690    0.05630
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.20770   10.19740   0.01030    0.10101
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.42200   10.39110   0.03090    0.29737
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.18190   10.17730   0.00460    0.04520
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40750   10.39680   0.01070    0.10292
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.25830   10.23570   0.02260    0.22080
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.20820   10.19760   0.01060    0.10395
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.42220   10.39120   0.03100    0.29833
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.18290   10.17820   0.00470    0.04618
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41080   10.40010   0.01070    0.10288
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.25830   10.23610   0.02220    0.21688
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.24260   10.23020   0.01240    0.12121
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.46170   10.42910   0.03260    0.31259
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.21650   10.20980   0.00670    0.06562
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44260   10.42990   0.01270    0.12177
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.29560   10.27110   0.02450    0.23853
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.24260   10.23020   0.01240    0.12121
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.46190   10.42920   0.03270    0.31354
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.21780   10.21110   0.00670    0.06561
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44740   10.43470   0.01270    0.12171
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.29630   10.27170   0.02460    0.23949
野村精選貨幣市場基金                                               12.11090   12.11050   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.72000  -0.09000   -0.76792
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.08000   11.16000  -0.08000   -0.71685
野村積極成長基金                                                   12.09000   12.03000   0.06000    0.49875
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.46000   33.27000   0.19000    0.57109
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61800   10.62010  -0.00210   -0.01977
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49820    8.49490   0.00330    0.03885
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83350    7.83680  -0.00330   -0.04211
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71870    7.72030  -0.00160   -0.02072
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13700   12.13210   0.00490    0.04039
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.86050   10.86500  -0.00450   -0.04142
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74090   10.74320  -0.00230   -0.02141
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
野村環球基金-人民幣計價                                            17.21000   17.24000  -0.03000   -0.17401
野村環球基金-美元計價                                              13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.12000   19.15000  -0.03000   -0.15666
野村鴻利基金                                                       22.22000   22.20000   0.02000    0.09009
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89870   16.89820   0.00050    0.00296
野村鴻運基金                                                       18.31000   18.25000   0.06000    0.32877
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.22000   14.38000  -0.16000   -1.11266
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.26000   15.27000  -0.01000   -0.06549
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.65110   10.64580   0.00530    0.04978
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.95180   13.94490   0.00690    0.04948
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.65590   10.65560   0.00030    0.00282
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51440   10.51420   0.00020    0.00190
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.46070   10.46050   0.00020    0.00191
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29340   10.29340   0.00000    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.98060    9.98160  -0.00100   -0.01002
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.00180   10.00280  -0.00100   -0.01000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02880   10.02430   0.00450    0.04489
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.14810   10.14840  -0.00030   -0.00296
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25610   10.25710  -0.00100   -0.00975
凱基台商天下基金                                                   12.62000   12.69000  -0.07000   -0.55162
凱基台灣精五門基金                                                 20.04000   20.03000   0.01000    0.04993
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.75640   43.70130   0.05510    0.12608
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.35430   45.32970   0.02460    0.05427
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.77400   42.74330   0.03070    0.07182
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.44110   10.45960  -0.01850   -0.17687
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.02270   43.94350   0.07920    0.18023
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.66960   44.62380   0.04580    0.10264
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.84230   44.74390   0.09840    0.21992
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.83150   10.84510  -0.01360   -0.12540
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59060   11.59010   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       26.73000   26.66000   0.07000    0.26257
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.52000   22.66000  -0.14000   -0.61783
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.32640   21.46600  -0.13960   -0.65033
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.87000   16.95000  -0.08000   -0.47198
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.75120   15.83690  -0.08570   -0.54114
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.09100   40.02960   0.06140    0.15339
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.34970   40.29950   0.05020    0.12457
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.17520   40.09320   0.08200    0.20452
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.44000   11.49000  -0.05000   -0.43516
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.04920   11.09870  -0.04950   -0.44600
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.03760   12.08260  -0.04500   -0.37244
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.95000   12.99000  -0.04000   -0.30793
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.39810   12.44360  -0.04550   -0.36565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.97090   10.02690  -0.05600   -0.55850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.66420    9.72080  -0.05660   -0.58226
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.90680    9.95910  -0.05230   -0.52515
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.97090   10.02690  -0.05600   -0.55850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.66420    9.72080  -0.05660   -0.58226
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.90680    9.95910  -0.05230   -0.52515
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.94000   12.86000   0.08000    0.62208
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.57000   33.94000  -0.37000   -1.09016
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.99000   32.06000  -0.07000   -0.21834
富邦上証180基金                                                    30.79000   30.73000   0.06000    0.19525
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18360    0.18510  -0.00150   -0.81037
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.79000    5.84000  -0.05000   -0.85616
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.49000    6.51000  -0.02000   -0.30722
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   42.91000   42.64000   0.27000    0.63321
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.76560   11.82270  -0.05710   -0.48297
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.85540   10.90850  -0.05310   -0.48678
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.60270   10.65030  -0.04760   -0.44694
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.99770   10.04620  -0.04850   -0.48277
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.14670    9.19150  -0.04480   -0.48741
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.94300    8.98310  -0.04010   -0.44639
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.79600   20.78430   0.01170    0.05629
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61800   11.61720   0.00080    0.00689
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.77420   10.76980   0.00440    0.04085
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.73150   13.72740   0.00410    0.02987
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00580    2.00600  -0.00020   -0.00997
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44380    9.44100   0.00280    0.02966
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42900    1.42910  -0.00010   -0.00700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.29630   12.28780   0.00850    0.06917
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79010    1.78910   0.00100    0.05589
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.31480   10.30770   0.00710    0.06888
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52230    1.52160   0.00070    0.04600
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.76310   10.75320   0.00990    0.09207
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.71610   10.71050   0.00560    0.05229
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.58000   15.53000   0.05000    0.32196
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.08000   18.19000  -0.11000   -0.60473
富邦日本東証基金                                                   19.86000   19.90000  -0.04000   -0.20101
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.66000   45.44000   0.22000    0.48415
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.05000   45.69000   0.36000    0.78792
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.86000   49.90000  -0.04000   -0.08016
富邦台灣心基金                                                     20.48000   20.41000   0.07000    0.34297
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.67000   44.73000  -0.06000   -0.13414
富邦台灣科技指數基金                                               50.27000   50.82000  -0.55000   -1.08225
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.29080   46.20040   0.09040    0.19567
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.38140   42.29130   0.09010    0.21305
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31200    0.31250  -0.00050   -0.16000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60700    2.60640   0.00060    0.02302
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35360    0.35370  -0.00010   -0.02827
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02890   11.02670   0.00220    0.01995
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23030    2.22980   0.00050    0.02242
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33380    0.33390  -0.00010   -0.02995
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37150    9.36960   0.00190    0.02028
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.22000   25.44000  -0.22000   -0.86478
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.79000   32.22000  -0.43000   -1.33457
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70160   15.70090   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.49000   17.45000   0.04000    0.22923
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.64680   41.58800   0.05880    0.14139
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.80250   42.68540   0.11710    0.27433
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.32510   41.32460   0.00050    0.00121
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.63960   44.52410   0.11550    0.25941
富邦長紅基金                                                       57.20000   56.98000   0.22000    0.38610
富邦科技基金                                                       22.45000   22.48000  -0.03000   -0.13345
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.14210   42.07340   0.06870    0.16329
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.71220   44.56440   0.14780    0.33165
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.38050   40.30450   0.07600    0.18856
富邦恒生國企ETF基金                                                20.29000   20.30000  -0.01000   -0.04926
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.86000   25.78000   0.08000    0.31032
富邦高成長基金                                                     22.08000   22.00000   0.08000    0.36364
富邦基金A類型                                                      12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
富邦基金I類型                                                      12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
富邦深証100基金                                                     9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.91000   20.95000  -0.04000   -0.19093
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42690    0.42680   0.00010    0.02343
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.42020   12.41980   0.00040    0.00322
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.27440    9.27410   0.00030    0.00323
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30320    0.30300   0.00020    0.06601
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48900    8.48880   0.00020    0.00236
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.07640   10.09020  -0.01380   -0.13677
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.87880   10.88750  -0.00870   -0.07991
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.40680    9.41970  -0.01290   -0.13695
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.15110   10.15920  -0.00810   -0.07973
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.39000   18.42000  -0.03000   -0.16287
富邦精準基金                                                       42.08000   41.96000   0.12000    0.28599
富邦精銳中小基金                                                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.86000   16.71000   0.15000    0.89767
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.76000   20.79000  -0.03000   -0.14430
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.87000   14.82000   0.05000    0.33738
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.15000   20.07000   0.08000    0.39860
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.53720   10.58590  -0.04870   -0.46005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.17970   10.23400  -0.05430   -0.53058
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58940   10.63820  -0.04880   -0.45872
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.02600   10.07230  -0.04630   -0.45968
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.64080    9.69220  -0.05140   -0.53032
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.01400   10.06010  -0.04610   -0.45825
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.16000   30.12000   0.04000    0.13280
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93150    9.95010  -0.01860   -0.18693
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91900    9.93830  -0.01930   -0.19420
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.75760    9.77730  -0.01970   -0.20149
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.21260   10.23170  -0.01910   -0.18667
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.21190   10.23180  -0.01990   -0.19449
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.05000   10.07020  -0.02020   -0.20059
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52260    8.52590  -0.00330   -0.03871
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22390    9.22780  -0.00390   -0.04226
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79290    8.79710  -0.00420   -0.04774
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23900   10.24310  -0.00410   -0.04003
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32520   10.32960  -0.00440   -0.04260
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86710    9.87190  -0.00480   -0.04862
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01260   10.01690  -0.00430   -0.04293
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62020    8.61740   0.00280    0.03249
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90510    9.90230   0.00280    0.02828
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.19360    9.19150   0.00210    0.02285
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.38290   11.37920   0.00370    0.03252
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.21690   11.21380   0.00310    0.02764
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.52940   10.52690   0.00250    0.02375
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.38980    9.38740   0.00240    0.02557
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.36000   15.44000  -0.08000   -0.51813
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.85110    8.85200  -0.00090   -0.01017
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.75710    9.75830  -0.00120   -0.01230
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.26440    9.26620  -0.00180   -0.01943
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.64550   10.64660  -0.00110   -0.01033
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.69880   10.70020  -0.00140   -0.01308
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21880   10.22070  -0.00190   -0.01859
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.40750    9.40890  -0.00140   -0.01488
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.64000    8.74000  -0.10000   -1.14416
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.26000    8.35000  -0.09000   -1.07784
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.20000    7.28000  -0.08000   -1.09890
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.18000    8.28000  -0.10000   -1.20773
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.18000    8.27000  -0.09000   -1.08827
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18790   10.18790   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.53950    9.54070  -0.00120   -0.01258
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12380    9.12350   0.00030    0.00329
富蘭克林華美中華基金                                               10.85000   10.94000  -0.09000   -0.82267
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.91000   20.85000   0.06000    0.28777
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.34000   21.21000   0.13000    0.61292
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07470    8.07260   0.00210    0.02601
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.09780    9.09880  -0.00100   -0.01099
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.06520   10.06640  -0.00120   -0.01192
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67910    9.67650   0.00260    0.02687
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.49130   11.48680   0.00450    0.03918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65160    8.64820   0.00340    0.03931
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82620    8.82280   0.00340    0.03854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91570    9.91180   0.00390    0.03935
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.20600   14.21930  -0.01330   -0.09353
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29790   10.30750  -0.00960   -0.09314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.32680   10.33640  -0.00960   -0.09288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.50990   10.50820   0.00170    0.01618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60780    7.60660   0.00120    0.01578
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95100    8.94950   0.00150    0.01676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.94110    9.93940   0.00170    0.01710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23110   11.22450   0.00660    0.05880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59340    7.58900   0.00440    0.05798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95130    8.94600   0.00530    0.05924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.10740   10.10150   0.00590    0.05841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.80890   10.79070   0.01820    0.16866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65380    7.64100   0.01280    0.16752
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.21060    8.20300   0.00760    0.09265
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.21610    9.21080   0.00530    0.05754
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.26160   10.25570   0.00590    0.05753
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.03250   13.02050   0.01200    0.09216
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.07000   12.14000  -0.07000   -0.57661
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.38000    8.40000  -0.02000   -0.23810
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.27560   13.32420  -0.04860   -0.36475
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
富蘭克林華美第一富基金                                             36.63000   36.47000   0.16000    0.43872
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34750   10.34700   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.53000  -0.15000   -1.03235
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.27000   13.41000  -0.14000   -1.04400
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.74000   15.90000  -0.16000   -1.00629
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.91680    9.92030  -0.00350   -0.03528
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.91680    9.92030  -0.00350   -0.03528
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.86270    9.87420  -0.01150   -0.11647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.86270    9.87420  -0.01150   -0.11647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.85350    9.85900  -0.00550   -0.05579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.85350    9.85900  -0.00550   -0.05579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.85350    9.85900  -0.00550   -0.05579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.07330   10.07320   0.00010    0.00099
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.07330   10.07320   0.00010    0.00099
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.07330   10.07320   0.00010    0.00099
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.66940    6.69120  -0.02180   -0.32580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.66250   10.71260  -0.05010   -0.46767
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48460    9.47470   0.00990    0.10449
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.42440   11.41240   0.01200    0.10515
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79130    6.78320   0.00810    0.11941
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.89550    8.88810   0.00740    0.08326
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.46910   10.46030   0.00880    0.08413
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93980   10.92670   0.01310    0.11989
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.88000   66.72000   0.16000    0.23981
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.93000   67.73000   0.20000    0.29529
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.63960   62.53310   0.10650    0.17031
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.11000   21.07000   0.04000    0.18984
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.41260   65.21050   0.20210    0.30992
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.10280   64.94280   0.16000    0.24637
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85480   11.85280   0.00200    0.01687
復華人生目標基金                                                   37.34760   37.20500   0.14260    0.38328
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
復華中小精選基金                                                   62.94000   62.65000   0.29000    0.46289
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.71730   52.57880   0.13850    0.26341
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.65660   62.56970   0.08690    0.13889
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
復華全方位基金                                                     27.67000   27.49000   0.18000    0.65478
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.38000   12.52000  -0.14000   -1.11821
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.87000   20.06000  -0.19000   -0.94716
復華全球平衡基金-美元                                               9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.58000   19.63000  -0.05000   -0.25471
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.74000   13.86000  -0.12000   -0.86580
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.49000   13.60000  -0.11000   -0.80882
復華全球原物料基金                                                  8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11900   12.10580   0.01320    0.10904
復華全球債券基金                                                   14.76800   14.74540   0.02260    0.15327
復華全球債券組合基金                                               15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.12000   15.12000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華有利貨幣市場基金                                               13.48870   13.48820   0.00050    0.00371
復華亞太平衡基金                                                   11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華亞太成長基金                                                   11.74000   11.86000  -0.12000   -1.01180
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.65000    8.75000  -0.10000   -1.14286
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.36000    9.47000  -0.11000   -1.16156
復華東協世紀基金                                                   12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
復華南非幣長期收益基金A                                            13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
復華南非幣長期收益基金B                                             7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
復華南非幣短期收益基金A                                            14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.21130   67.98230   0.22900    0.33685
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.98000   21.91000   0.07000    0.31949
復華美國新星基金-美元                                              12.33000   12.46000  -0.13000   -1.04334
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.76000   12.88000  -0.12000   -0.93168
復華恒生基金                                                       21.16000   21.10000   0.06000    0.28436
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.44000   29.22000   0.22000    0.75291
復華神盾基金                                                       24.93410   24.82720   0.10690    0.43058
復華高成長基金                                                     65.85000   65.26000   0.59000    0.90408
復華高益策略組合基金                                               13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
復華貨幣市場基金                                                   14.45190   14.45130   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.53000   18.45000   0.08000    0.43360
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.25000   49.25000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                       20.56000   20.37000   0.19000    0.93274
復華華人世紀基金                                                   15.88000   16.00000  -0.12000   -0.75000
復華傳家二號基金                                                   29.14760   28.98710   0.16050    0.55369
復華傳家基金                                                       21.71800   21.67470   0.04330    0.19977
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.79000   15.79000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.64000   21.60000   0.04000    0.18519
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.70000   67.65000   0.05000    0.07391
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.43000    5.43000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
復華新興市場短期收益基金                                           11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
復華滬深300 A股基金                                                22.82000   22.84000  -0.02000   -0.08757
復華數位經濟基金                                                   44.39000   43.98000   0.41000    0.93224
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.92090    9.92370  -0.00280   -0.02822
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72260    9.72610  -0.00350   -0.03599
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.45700   10.46000  -0.00300   -0.02868
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11290   10.11630  -0.00340   -0.03361
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.08230   10.08420  -0.00190   -0.01884
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.85010   10.84590   0.00420    0.03872
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.88070    9.88550  -0.00480   -0.04856
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.65300   10.65200   0.00100    0.00939
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.23140   10.23630  -0.00490   -0.04787
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01990   11.01850   0.00140    0.01271
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.60510   10.59140   0.01370    0.12935
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.55830   10.55400   0.00430    0.04074
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80710   10.79650   0.01060    0.09818
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.49800   10.48440   0.01360    0.12972
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.66080   11.66820  -0.00740   -0.06342
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.45340   10.44970   0.00370    0.03541
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.67720   10.66340   0.01380    0.12941
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.98730   11.99520  -0.00790   -0.06586
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59330   10.58960   0.00370    0.03494
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.88260   10.87090   0.01170    0.10763
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.01860   10.00610   0.01250    0.12492
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.02940   10.02710   0.00230    0.02294
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.07560   10.06760   0.00800    0.07946
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.34230   10.33410   0.00820    0.07935
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.55540   10.56950  -0.01410   -0.13340
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.35160   10.35290  -0.00130   -0.01256
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.34090   10.33270   0.00820    0.07936
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.55480   10.56890  -0.01410   -0.13341
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.34840   10.34970  -0.00130   -0.01256
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.16860   10.15810   0.01050    0.10337
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.16520   10.16660  -0.00140   -0.01377
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.16710   10.15660   0.01050    0.10338
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.16600   10.16770  -0.00170   -0.01672
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.68990   10.67280   0.01710    0.16022
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.70690   10.70180   0.00510    0.04766
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.94690   10.93540   0.01150    0.10516
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.03660   10.02280   0.01380    0.13769
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.04380   10.04010   0.00370    0.03685
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09020   10.08070   0.00950    0.09424
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19700    9.20090  -0.00390   -0.04239
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.19900    8.20820  -0.00920   -0.11208
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35430    8.35880  -0.00450   -0.05384
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.93980   11.94480  -0.00500   -0.04186
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.67870   10.69060  -0.01190   -0.11131
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00660   11.01260  -0.00600   -0.05448
景順主流基金                                                       16.45000   16.34000   0.11000    0.67319
景順台灣科技基金                                                   28.46000   28.24000   0.22000    0.77904
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
景順全球科技基金                                                   23.24000   23.42000  -0.18000   -0.76857
景順全球康健基金                                                   19.65000   19.70000  -0.05000   -0.25381
景順貨幣市場基金                                                   15.98720   15.98670   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       30.55000   30.42000   0.13000    0.42735
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.28000   14.37000  -0.09000   -0.62630
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.65000   13.72000  -0.07000   -0.51020
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.58940    8.58920   0.00020    0.00233
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00190    7.99410   0.00780    0.09757
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.38700   11.38670   0.00030    0.00263
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58210   10.57190   0.01020    0.09648
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.58000    7.63000  -0.05000   -0.65531
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59790    9.59810  -0.00020   -0.00208
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01160   10.00610   0.00550    0.05497
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.12140   10.12160  -0.00020   -0.00198
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.56170   10.55590   0.00580    0.05495
華南永昌永昌基金                                                   18.71000   18.72000  -0.01000   -0.05342
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.88880   14.87920   0.00960    0.06452
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
華南永昌全球精品基金                                               16.86000   16.87000  -0.01000   -0.05928
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
華南永昌物聯網精選基金                                             11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27280   16.27210   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.04440   23.96190   0.08250    0.34430
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98430   11.98380   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70350   10.70240   0.00110    0.01028
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79880   10.79220   0.00660    0.06116
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.02640   10.02550   0.00090    0.00898
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.04190   10.03580   0.00610    0.06078
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.54840   10.54770   0.00070    0.00664
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56360   10.55700   0.00660    0.06252
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99750    9.98740   0.01010    0.10113
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95930    9.95360   0.00570    0.05727
華頓中小型基金                                                     19.18000   18.92000   0.26000    1.37421
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.41910   11.47710  -0.05800   -0.50535
華頓台灣基金                                                       21.43000   21.25000   0.18000    0.84706
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56450   11.56410   0.00040    0.00346
華頓全球時尚精品基金                                               17.99000   17.94000   0.05000    0.27871
華頓全球高收益債券基金A                                            13.99280   13.98710   0.00570    0.04075
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20390    8.20050   0.00340    0.04146
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.11000    5.12000  -0.01000   -0.19531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.60640    2.64140  -0.03500   -1.32505
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.85740   12.00940  -0.15200   -1.26568
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37610    0.38110  -0.00500   -1.31199
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.75470   11.80840  -0.05370   -0.45476
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.75470   11.80840  -0.05370   -0.45476
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.41630   10.46560  -0.04930   -0.47107
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.63140   10.67340  -0.04200   -0.39350
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.63140   10.67340  -0.04200   -0.39350
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.37250    9.40950  -0.03700   -0.39322
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.61220   10.66020  -0.04800   -0.45027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.61220   10.66020  -0.04800   -0.45027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.33580    9.37950  -0.04370   -0.46591
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.99000   10.17000  -0.18000   -1.76991
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.75000    8.90000  -0.15000   -1.68539
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65110    2.65080   0.00030    0.01132
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07280    2.07330  -0.00050   -0.02412
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.18680   12.18470   0.00210    0.01723
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48880    9.48710   0.00170    0.01792
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38180    0.38180   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29760    0.29770  -0.00010   -0.03359
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.31000    3.34000  -0.03000   -0.89820
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.07000   15.20000  -0.13000   -0.85526
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.60000   23.54000   0.06000    0.25489
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
匯豐安富基金                                                       25.17000   25.15000   0.02000    0.07952
匯豐成功基金                                                       44.30000   44.01000   0.29000    0.65894
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.41000  -0.01000   -0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68140    2.68180  -0.00040   -0.01492
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35770    2.35800  -0.00030   -0.01272
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.90100   11.89960   0.00140    0.01177
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99390    7.99230   0.00160    0.02002
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38770    0.38770   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33380    0.33380   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.96000   15.07000  -0.11000   -0.72993
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00860   15.00830   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.31000    5.32000  -0.01000   -0.18797
匯豐新鑽動力基金                                                   10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.55500    5.57340  -0.01840   -0.33014
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38310    9.40160  -0.01850   -0.19678
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.93000   50.78000   0.15000    0.29539
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.93000   50.78000   0.15000    0.29539
匯豐龍騰電子基金                                                   34.82000   34.77000   0.05000    0.14380
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.67420   12.67070   0.00350    0.02762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.65000   17.64000   0.01000    0.05669
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
新光中國成長基金(美元)                                              8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.19110   11.18010   0.01100    0.09839
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.17730   10.18040  -0.00310   -0.03045
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.72770   10.72030   0.00740    0.06903
新光台灣富貴基金                                                   22.72000   22.71000   0.01000    0.04403
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.47000   21.48000  -0.01000   -0.04655
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.64120   40.55230   0.08890    0.21922
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.32520   43.25170   0.07350    0.16994
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.70930   10.70450   0.00480    0.04484
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.69530   10.68000   0.01530    0.14326
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.11860   10.11410   0.00450    0.04449
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09300   10.07860   0.01440    0.14288
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50090   15.50030   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
新光亞洲精選基金-美金                                              20.80000   20.89000  -0.09000   -0.43083
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.54000   21.61000  -0.07000   -0.32392
新光店頭基金                                                       21.58000   21.45000   0.13000    0.60606
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光特選內需收益ETF基金                                            21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
新光創新科技基金                                                   12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.31010   10.29860   0.01150    0.11167
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64650   10.63960   0.00690    0.06485
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11270   10.10860   0.00410    0.04056
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.45830    9.44730   0.01100    0.11644
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73450    9.72820   0.00630    0.06476
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24440    9.24010   0.00430    0.04654
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.28650   41.26160   0.02490    0.06035
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.94800   43.84340   0.10460    0.23858
新光澳幣八年期保本基金                                             10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
新光澳幣十年期保本基金                                             10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.66890   10.66440   0.00450    0.04220
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51340    9.50930   0.00410    0.04312
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.55750    9.55180   0.00570    0.05967
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.52730   10.52090   0.00640    0.06083
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.50220   10.49820   0.00400    0.03810
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51990    9.51620   0.00370    0.03888
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48720    9.48490   0.00230    0.02425
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.45380   10.45130   0.00250    0.02392
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.28000    7.31000  -0.03000   -0.41040
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.67510   10.67820  -0.00310   -0.02903
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59000    9.59290  -0.00290   -0.03023
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52630   10.52800  -0.00170   -0.01615
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57820    9.57980  -0.00160   -0.01670
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65110    9.65300  -0.00190   -0.01968
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61530   10.61760  -0.00230   -0.02166
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98940   14.98520   0.00420    0.02803
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.74650    8.74400   0.00250    0.02859
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.69170   41.64950   0.04220    0.10132
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.94460   41.87380   0.07080    0.16908
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.76890   42.73900   0.02990    0.06996
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.74680   42.70260   0.04420    0.10351
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.96870   43.94310   0.02560    0.05826
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.24210   42.21370   0.02840    0.06728
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.71610   45.66160   0.05450    0.11936
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.91840   46.88010   0.03830    0.08170
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.31820   45.31080   0.00740    0.01633
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.63310   10.62000   0.01310    0.12335
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.60710   44.52590   0.08120    0.18237
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.61870   40.58540   0.03330    0.08205
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45410   11.45330   0.00080    0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.31150   10.30810   0.00340    0.03298
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.22440   12.34310  -0.11870   -0.96167
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.06420    9.15500  -0.09080   -0.99181
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.59000    9.68000  -0.09000   -0.92975
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.54000   10.66000  -0.12000   -1.12570
群益大印度基金-人民幣                                              13.78460   13.94270  -0.15810   -1.13393
群益大印度基金-美元                                                12.86070   13.01210  -0.15140   -1.16353
群益大印度基金-新臺幣                                              12.47000   12.61000  -0.14000   -1.11023
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.06710   12.09520  -0.02810   -0.23232
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.54460   11.57500  -0.03040   -0.26263
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.79150   10.81670  -0.02520   -0.23297
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.41880    9.44360  -0.02480   -0.26261
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.68510    9.70760  -0.02250   -0.23178
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.48780    8.51020  -0.02240   -0.26321
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.01080    9.03180  -0.02100   -0.23251
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.16210    8.18360  -0.02150   -0.26272
群益中小型股基金                                                   44.29000   44.06000   0.23000    0.52202
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.11020   10.14660  -0.03640   -0.35874
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.31170    9.34800  -0.03630   -0.38832
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.92870    8.95840  -0.02970   -0.33153
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61420    8.64520  -0.03100   -0.35858
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93300    7.96390  -0.03090   -0.38800
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.60750    7.63280  -0.02530   -0.33146
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.53990   10.53740   0.00250    0.02373
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.59390   11.59110   0.00280    0.02416
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20030   11.19830   0.00200    0.01786
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.48380   10.47680   0.00700    0.06681
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.80490    7.88620  -0.08130   -1.03091
群益中國新機會基金N-美元                                            7.11000    7.18620  -0.07620   -1.06037
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.77000    7.85000  -0.08000   -1.01911
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.92190    6.99390  -0.07200   -1.02947
群益中國新機會基金-美元                                             7.60210    7.68360  -0.08150   -1.06070
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.41000    7.49000  -0.08000   -1.06809
群益平衡王基金                                                     19.05680   19.01150   0.04530    0.23828
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.50000   0.01000    0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.10440   12.08190   0.02250    0.18623
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.46190   11.44400   0.01790    0.15641
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.41190   10.39260   0.01930    0.18571
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.85820    9.84290   0.01530    0.15544
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.32920   10.30990   0.01930    0.18720
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.11200   10.09350   0.01850    0.18329
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.18830    9.17110   0.01720    0.18755
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17260    9.15580   0.01680    0.18349
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.38910   10.36980   0.01930    0.18612
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.42930   10.41020   0.01910    0.18347
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35030    9.33290   0.01740    0.18644
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81430    9.79640   0.01790    0.18272
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.14050   11.12600   0.01450    0.13033
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71730    7.70720   0.01010    0.13105
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.62660   10.62150   0.00510    0.04802
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.45030   10.44590   0.00440    0.04212
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.69920   10.68850   0.01070    0.10011
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90630    9.90160   0.00470    0.04747
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84060    9.83640   0.00420    0.04270
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07500   10.06500   0.01000    0.09935
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.62670   10.62160   0.00510    0.04802
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.45020   10.44580   0.00440    0.04212
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.69910   10.68840   0.01070    0.10011
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90630    9.90160   0.00470    0.04747
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84050    9.83630   0.00420    0.04270
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07500   10.06500   0.01000    0.09935
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.58120    9.59050  -0.00930   -0.09697
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.67770   15.69290  -0.01520   -0.09686
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.81000   15.81000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.17000   12.25000  -0.08000   -0.65306
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.34140   11.42290  -0.08150   -0.71348
群益印度中小基金N-美元                                              9.44500    9.51580  -0.07080   -0.74403
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.12000    9.19000  -0.07000   -0.76170
群益印度中小基金-人民幣                                            15.35350   15.46390  -0.11040   -0.71392
群益印度中小基金-美元                                              13.50890   13.61010  -0.10120   -0.74357
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.97000   16.08000  -0.11000   -0.68408
群益多利策略組合基金                                               11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
群益多重資產組合基金                                               15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
群益安家基金                                                       23.89060   23.80830   0.08230    0.34568
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15060   16.14990   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.44000   21.66000  -0.22000   -1.01570
群益亞太中小基金                                                   10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.46000   16.52000  -0.06000   -0.36320
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.53110   10.51510   0.01600    0.15216
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81450    7.80270   0.01180    0.15123
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.23140   10.21580   0.01560    0.15270
群益店頭市場基金                                                   89.35000   88.99000   0.36000    0.40454
群益東方盛世基金                                                    8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
群益東協成長基金-人民幣                                            13.18980   13.22090  -0.03110   -0.23523
群益東協成長基金-美元                                              11.48530   11.51590  -0.03060   -0.26572
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.59420   11.59380   0.00040    0.00345
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.90450   10.90560  -0.00110   -0.01009
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.46060   10.45710   0.00350    0.03347
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57270    9.57240   0.00030    0.00313
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.00630    9.00730  -0.00100   -0.01110
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.63760    8.63470   0.00290    0.03359
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.81670   10.81300   0.00370    0.03422
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.36780    9.36750   0.00030    0.00320
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.16630    9.16730  -0.00100   -0.01091
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.64950    9.64620   0.00330    0.03421
群益長安基金                                                       27.70000   27.66000   0.04000    0.14461
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.18360   10.18790  -0.00430   -0.04221
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.40520   15.41170  -0.00650   -0.04218
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.20000   15.20000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.36570   15.34060   0.02510    0.16362
群益馬拉松基金                                                    112.83000  112.38000   0.45000    0.40043
群益深証中小板基金                                                 11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
群益創新科技基金                                                   30.65000   30.53000   0.12000    0.39306
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.96130    9.04200  -0.08070   -0.89250
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.18210    8.25820  -0.07610   -0.92151
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.71000    8.79000  -0.08000   -0.91013
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.75890    9.84680  -0.08790   -0.89268
群益華夏盛世基金-美元                                               9.02180    9.10570  -0.08390   -0.92140
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.21000   15.34000  -0.13000   -0.84746
群益奧斯卡基金                                                     27.23000   27.04000   0.19000    0.70266
群益新興金鑽基金-美元                                              11.24180   11.31570  -0.07390   -0.65307
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
群益葛萊美基金                                                     22.05000   21.93000   0.12000    0.54720
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.45000   22.41000   0.04000    0.17849
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.07080   11.05850   0.01230    0.11123
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.82750   10.81890   0.00860    0.07949
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.08170   11.06650   0.01520    0.13735
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.81460   10.80260   0.01200    0.11108
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57720   10.56870   0.00850    0.08043
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82520   10.81030   0.01490    0.13783
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.07070   11.05850   0.01220    0.11032
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.82760   10.81890   0.00870    0.08041
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.81460   10.80260   0.01200    0.11108
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57710   10.56860   0.00850    0.08043
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.86470   12.86140   0.00330    0.02566
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.65490   11.65330   0.00160    0.01373
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.57920   11.57540   0.00380    0.03283
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.70010    8.69790   0.00220    0.02529
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.94840    8.94730   0.00110    0.01229
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48190    8.47910   0.00280    0.03302
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.14480   10.14340   0.00140    0.01380
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90010    9.89880   0.00130    0.01313
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.52000   28.57000  -0.05000   -0.17501
德信中國精選成長基金                                               11.46000   11.59000  -0.13000   -1.12166
德信台灣主流中小基金                                               18.31000   18.26000   0.05000    0.27382
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97900   11.97850   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   31.02000   31.02000   0.00000    0.00000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.70810   10.70760   0.00050    0.00467
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.60950   10.60950   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70910   11.70860   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.91000   14.86000   0.05000    0.33647
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.85000   17.94000  -0.09000   -0.50167
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74020   10.73850   0.00170    0.01583
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.16030   16.15780   0.00250    0.01547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.40910    8.40350   0.00560    0.06664
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22500   11.22390   0.00110    0.00980
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13460   12.13340   0.00120    0.00989
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.19170   14.18220   0.00950    0.06699
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摩根大歐洲基金                                                     17.20000   17.32000  -0.12000   -0.69284
摩根中小基金                                                       21.15000   21.09000   0.06000    0.28450
摩根中國A股基金                                                    14.34000   14.43000  -0.09000   -0.62370
摩根中國A股基金(美元)                                              11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
摩根中國亮點基金                                                   12.51000   12.61000  -0.10000   -0.79302
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.41130   11.43630  -0.02500   -0.21860
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.57420   12.60310  -0.02890   -0.22931
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.58350    9.60860  -0.02510   -0.26122
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.25200   13.28110  -0.02910   -0.21911
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.19640   15.23130  -0.03490   -0.22913
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.80000   18.78000   0.02000    0.10650
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.80000   18.78000   0.02000    0.10650
摩根台灣增長基金                                                   47.87000   47.72000   0.15000    0.31433
摩根平衡基金                                                       27.46000   27.44000   0.02000    0.07289
摩根全球α基金                                                     18.58000   18.64000  -0.06000   -0.32189
摩根全球平衡基金                                                   16.14570   16.18850  -0.04280   -0.26439
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50460    9.50930  -0.00470   -0.04943
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60160   10.60700  -0.00540   -0.05091
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.00990   10.01610  -0.00620   -0.06190
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.63450   11.64000  -0.00550   -0.04725
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.34430   10.35070  -0.00640   -0.06183
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.70340   10.73890  -0.03550   -0.33057
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.11040   14.15720  -0.04680   -0.33057
摩根亞洲基金                                                       57.53000   58.00000  -0.47000   -0.81034
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.51850    8.51600   0.00250    0.02936
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.01150   10.00830   0.00320    0.03197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85530    8.85340   0.00190    0.02146
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91010   12.89730   0.01280    0.09925
摩根東方內需機會基金                                               18.20000   18.35000  -0.15000   -0.81744
摩根東方科技基金                                                   30.80000   30.86000  -0.06000   -0.19443
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.87000   11.94000  -0.07000   -0.58626
摩根金龍收成基金                                                   21.00000   21.14000  -0.14000   -0.66225
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12630   15.12580   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   14.24000   14.09000   0.15000    1.06458
摩根新金磚五國基金                                                 12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
摩根新絲路基金                                                      9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
摩根新興35基金                                                     13.39000   13.48000  -0.09000   -0.66766
摩根新興日本基金                                                   23.27000   23.14000   0.13000    0.56180
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24340    7.24500  -0.00160   -0.02208
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.54740    9.54990  -0.00250   -0.02618
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.37530    9.37860  -0.00330   -0.03519
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08330   11.08580  -0.00250   -0.02255
摩根新興科技基金                                                   49.79000   49.86000  -0.07000   -0.14039
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.75960    8.77260  -0.01300   -0.14819
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.35300    9.37080  -0.01780   -0.18995
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.81600    8.83350  -0.01750   -0.19811
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.40060   10.41610  -0.01550   -0.14881
摩根龍揚基金                                                       31.37000   31.57000  -0.20000   -0.63351
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31170    9.30050   0.01120    0.12042
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.48480   11.47090   0.01390    0.12118
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.82000   20.99000  -0.17000   -0.80991
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61050   12.61010   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.56250   10.56090   0.00160    0.01515
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.51780   10.51360   0.00420    0.03995
聯邦中國龍基金                                                     24.11000   23.95000   0.16000    0.66806
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.52400   12.51850   0.00550    0.04393
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.71590   11.71300   0.00290    0.02476
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72610   10.72000   0.00610    0.05690
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.40680   10.40240   0.00440    0.04230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.78820    9.78580   0.00240    0.02453
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.95500    8.94980   0.00520    0.05810
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.88630    9.91080  -0.02450   -0.24721
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.16750   10.18690  -0.01940   -0.19044
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.85200    9.92780  -0.07580   -0.76351
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.22790   10.30060  -0.07270   -0.70578
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39850    9.47080  -0.07230   -0.76340
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.75310    9.82250  -0.06940   -0.70654
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.45910   11.43620   0.02290    0.20024
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.24950   11.22810   0.02140    0.19059
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.60620   10.58080   0.02540    0.24006
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.62830   10.60720   0.02110    0.19892
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.41810   10.39830   0.01980    0.19042
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82380    9.80030   0.02350    0.23979
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.90760   21.77590   0.13170    0.60480
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.16400    9.22910  -0.06510   -0.70538
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.67500    9.73810  -0.06310   -0.64797
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.12940    9.19410  -0.06470   -0.70371
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.62680    9.68960  -0.06280   -0.64812
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21580   13.21520   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   12.05000   11.96000   0.09000    0.75251
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.82610   16.81460   0.01150    0.06839
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.23930   12.28350  -0.04420   -0.35983
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.16120   12.20700  -0.04580   -0.37519
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.58720   11.63070  -0.04350   -0.37401
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.28720   12.27360   0.01360    0.11081
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57870   11.56360   0.01510    0.13058
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55870   10.54700   0.01170    0.11093
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.75730    8.74600   0.01130    0.12920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.81000   33.76000   0.05000    0.14810
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.50000   17.70000  -0.20000   -1.12994
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.48000   17.67000  -0.19000   -1.07527
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.81000   11.94000  -0.13000   -1.08878
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.12000   16.13000  -0.01000   -0.06200
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.65000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.05000   15.08000  -0.03000   -0.19894
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.14000   14.18000  -0.04000   -0.28209
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.22000   14.26000  -0.04000   -0.28050
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.23000   14.27000  -0.04000   -0.28031
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.90000   14.94000  -0.04000   -0.26774
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.58000   20.59000  -0.01000   -0.04857
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.66000   18.67000  -0.01000   -0.05356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.64000   15.65000  -0.01000   -0.06390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.65000   14.67000  -0.02000   -0.13633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.66000   12.67000  -0.01000   -0.07893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.32000   19.31000   0.01000    0.05179
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.07000   18.06000   0.01000    0.05537
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.91000   0.01000    0.07746
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03320   15.03280   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.27240   11.26490   0.00750    0.06658
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.11860   14.11250   0.00610    0.04322
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.69500    7.68990   0.00510    0.06632
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.04250   10.03620   0.00630    0.06277
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.46780   10.44010   0.02770    0.26532
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.02670   10.02030   0.00640    0.06387
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.13970   10.13040   0.00930    0.09180
瀚亞中小型股基金                                                   19.50000   19.43000   0.07000    0.36027
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
瀚亞巴西基金                                                        5.92000    6.03000  -0.11000   -1.82421
瀚亞外銷基金                                                       37.81000   37.63000   0.18000    0.47834
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.16680   11.16440   0.00240    0.02150
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.72170   10.71950   0.00220    0.02052
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.69230   12.68620   0.00610    0.04808
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.65580   10.64820   0.00760    0.07137
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25340    7.25200   0.00140    0.01931
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91220    7.91050   0.00170    0.02149
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11880    8.11480   0.00400    0.04929
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04790    7.04280   0.00510    0.07241
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71520    8.71100   0.00420    0.04821
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92210    8.92040   0.00170    0.01906
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.25150    9.24950   0.00200    0.02162
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08390    9.07950   0.00440    0.04846
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.55550   10.55070   0.00480    0.04549
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83930    9.83990  -0.00060   -0.00610
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66650    9.66600   0.00050    0.00517
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85670    9.85220   0.00450    0.04568
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.10000   15.28000  -0.18000   -1.17801
瀚亞印度基金-美元                                                  14.13000   14.30000  -0.17000   -1.18881
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.04000   32.39000  -0.35000   -1.08058
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.80000   14.84000  -0.04000   -0.26954
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.78000    6.80000  -0.02000   -0.29412
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.09000   12.19000  -0.10000   -0.82034
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.25620   12.27780  -0.02160   -0.17593
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.41620   14.45040  -0.03420   -0.23667
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.15320   11.17180  -0.01860   -0.16649
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.03290   11.04750  -0.01460   -0.13216
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.63960   12.64730  -0.00770   -0.06088
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.96500    8.98050  -0.01550   -0.17260
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93230    9.95610  -0.02380   -0.23905
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91540    8.93030  -0.01490   -0.16685
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80710    8.81880  -0.01170   -0.13267
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33930    9.34480  -0.00550   -0.05886
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.88200   14.88860  -0.00660   -0.04433
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.54340   10.55430  -0.01090   -0.10328
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16220   10.17210  -0.00990   -0.09733
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64050   12.64610  -0.00560   -0.04428
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.91000   20.07000  -0.16000   -0.79721
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61710   13.61650   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 28.73000   29.03000  -0.30000   -1.03341
瀚亞高科技基金                                                     54.77000   54.90000  -0.13000   -0.23679
瀚亞理財通基金                                                     26.12000   26.07000   0.05000    0.19179
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.49000   20.47000   0.02000    0.09770
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.85390   13.84200   0.01190    0.08597
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.20100    9.19310   0.00790    0.08593
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.79530   10.82470  -0.02940   -0.27160
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.71300   11.75180  -0.03880   -0.33016
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.18310   10.20390  -0.02080   -0.20384
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.57420   10.58700  -0.01280   -0.12090
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.11710    8.13920  -0.02210   -0.27153
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.28850    8.31600  -0.02750   -0.33069
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.67210    8.69480  -0.02270   -0.26108
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.26430    8.28110  -0.01680   -0.20287
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.01830    8.02800  -0.00970   -0.12083
瀚亞電通網基金                                                     14.28000   14.32000  -0.04000   -0.27933
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.05440   14.04430   0.01010    0.07192
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.61250   10.61100   0.00150    0.01414
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.83180    9.82940   0.00240    0.02442
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51730   11.50910   0.00820    0.07125
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.13290   10.13150   0.00140    0.01382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00720   10.00000   0.00720    0.07200
瀚亞歐洲基金                                                       10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
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