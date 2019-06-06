殖利率曲線正大響警報 需當心經濟衰退風險上升

根據長期追蹤殖利率倒掛的美國學者觀察，近期美債殖利率倒掛的現象是個嚴重警告，說明美國經濟陷入衰退的風險正在上升。

《MarketWatch》專欄作家 Howard Gold 表示，在去年 11 月時，基準 10 年期美債殖利率還高達 3.23%，但本週已經降至 2.1% 以下，以短期的殖利率變化來看，其實十分巨大。

與此同時，短債的殖利率則保持穩定，造成了殖利率曲線的反轉。過去的歷史說明，這是個很好的預測指標，為市場及經濟的未來發出警報。

經濟衰退風險加大

杜克大學商學院教授 Campbell Harvey 從他 1986 年的博士論文，就開始關注殖利率倒掛與經濟衰退的現象，在此之後，1990-1991 年、2001 年、以及 2007-2009 年，都能夠利用殖利率掛倒來預測經濟衰退。

Harvey 認為最具準確性的，是 3 個月期與 10 年及 5 年期債券間的利率差，在 1970 年代及 1980 年代，在預測機率到達 80-100% 之後，出現了經濟衰退，過去 3 次衰退前，預測機率來到 40-50%，而至本週，殖利率曲線暗示經濟衰退的可能性已到達 40%。

(圖表取自 Market Watch)

Harvey 指出，只有在殖利率曲線倒掛現象持續一整季情況下，指標才具有決定性意義。此外，倒掛不會導致經濟衰退，但它絕對會影響從交易員到公司高層的情緒，在提高警惕之下，公司也會謹慎投資，而帶來負面循環。

最新的杜克大學財務高層全球商業展望，就顯現了這個現象。接受調查的財務主管中，有 67% 認為到 2020 年第 4 季，美國就可能陷入經濟衰退，而到 2021 年第 1 季，這個比例更升至 84%。

長期殖利率可能再降

除此之外，近日華爾街多家投行也預警衰退的風險。摩根士丹利本週早些的報告認為，全球經濟在 3 季之內就會陷入衰退，貿易爭端是最主要的原因，由於資本支出降低，減緩了全球需求。

摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 則是在川普威脅對墨西哥課稅之後，就進一步調降了 10 年期美債殖利率的年底預測，由 2.45% 大幅降至 1.75%，隐含了對聯準會此後降息的預期。

Howard Gold 認為，美股正因降息預期而反彈，但鑑於衰退的風險增大，或許正是投資人獲利出場的時機。