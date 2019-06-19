〈G20川習會〉川習會確定！人民幣升破6.9 逾一個月新高

美國時間 6 月 18 日，美國總統川普指出已與中國國家主席習近平通過電話，確定雙方將在本月底於日本舉行的 G20 高峰會期間進行會晤，就美中雙邊貿易關係展開談判。美中情勢緩和，帶動人民幣應聲大漲，離岸人民幣一口氣升破 6.9 元大關，創逾一個月新高。

川普提到已與習近平進行一次非常很好的電話通話，兩人將在 G20 領導人高峰會期間舉行一場「加長會晤」。同時雙方貿易協商團隊也將在這次高峰會前重新進行談判。

而中國官方也發布新聞稿表示，習近平將「應邀」參加這場會晤，就雙邊關係及共同關心的問題進行深入溝通。

由於美中雙方緊張氣氛不再，美國交易時段離岸人民幣呈現急漲，一連升破四道關卡（6.93、6.92、6.91、6.90），最高一度逼近一美兌 6.89 人民幣大關，最後收在 6.8974，升幅 0.48%，大漲逾 400 個基點。

圖: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

今 (19) 日離岸人民幣開盤後延續前一個交易日的漲勢，朝向 6.89 關卡進逼，截至 8:16 分止，離岸人民幣暫報 6.8943，升值 31 個基點。

市場人士指出美中貿易談判重新展開，跨出好的第一步，若在 G20 會中能有更好的氣氛，人民幣就有機會守住「7」字頭大關。不過，川普性格變化多端，不確定性的因素仍多，人民幣目前的反彈，並不表示能重新回到升值趨勢。

