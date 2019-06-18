期貨現貨化再創里程碑 元大投信推首檔MSCI新興市場系列ER指數

元大投信今 (18) 日宣布與新加坡交易所 (SGX)、MSCI 指數公司、美國州際交易所 (ICE) 等合作編制全球首檔「MSCI 新興市場系列 ER 指數」，元大投信表示，該指數比起傳統的 MSCI 新興市場指數更有利於即時買賣，並降低匯率風險。

元大投信到目前為止已經發行 194 檔 ETF 產品，標涵蓋股票、債券、商品與外匯等四大資產，可多空雙向操作總規模共 1.14 兆。

目前 MSCI 新興市場指數涵蓋國家多達 24 國，總成分股共 1138 檔股票，元大投信表示，為增加投資人投資新興市場的便利性，特別與 MSCI、新加坡證交所與 ICE 等三大單位合作，共同編製 MSCI 新興市場系列 ER 的期貨類指數。

元大投信指出，「MSCI 新興市場系列 ER 指數」表現比 MSCI 新興市場指數來的好，原因在於 MSCI 新興市場系列 ER 指數連結標的為期貨，具備股息再投資效果，但要注意的是，該指數主要與大盤連動，因此並非獲取超額報酬。

元大投信董事長劉宗聖表示，用 ETF 布局期貨取代現貨，可採用保證金交易讓投資部位配置更靈活，且可與全球一起同步交易並省下開立多個帳戶與貨幣匯率的影響。

劉宗聖表示，通常外匯波動會對海外投資損益造成衝擊，但期貨具備槓桿性與傳統股票 ETF 相比，透過股票期貨 ETF 只要少量外幣保證金就能追蹤期貨指數，外匯曝險約總資產 2 成左右，少了外匯衝擊可讓指數反應更貼近真實。