為何比特幣沒接近一文不值 還即將叩關 10000 美元？

去年多位分析師曾開衰比特幣，認為一旦比特幣跌破 4000 美元，開採誘因惡化，比特幣將陷入熊市且一文不值，然而自年底低點過後，今年比特幣儼然成為最狂的資產類別之一。

今年迄今，比特幣 (BTC) 又陷入了購買狂熱，依據 CoinDesk 價格顯示已逼近 1 萬美元關卡，推動比特幣接近 14 個多月來最高點。

比特幣最近的交易價格顯示，比特幣週一 (17 日) 觸及最高 9469.33 美元，揮別去年 12 月低點 3194.96 美元，創 2018 年 3 月以來最高，目前的比特幣價格幾乎是年初的 3 倍。

探究比特幣大漲的原因有四大點：大型機構加持、市場興趣濃厚、臉書推自家加密貨幣，以及連鎖效應。

第一點：大型機構加持推動比特幣。摩根大通執行長傑米戴蒙公開表態，後悔之前唱衰比特幣的言論後，這家世界最大的投資銀行之一在 2 月宣布推出 JPM Coin，這個新電子貨幣是由該銀行工程師開發，能用於即時支付。

瑞銀集團為首多家全球大型金融機構，也開始計畫類似比特幣的代幣，共同開發公用事業結算幣 (USC)，以進行跨國交易結算。

Genesis Global Trading 執行長 Michael Moro 表示，機構資金正在發揮比 2017 年更大的作用，CME 的期貨量記錄證明了這一點，

第二點：市場興趣濃厚。比特幣交易量一直在攀升，這反映在 CME 集團的期貨活動當中，CME 比特幣期貨交易於 12 月底首次亮相，並在今年五月創下歷史新高，達成約 30 萬筆合約，總計 159 億美元。

第三點：臉書也推自家加密貨幣。據報導，臉書最快將在週二 (18 日) 推出自家加密貨幣的最新消息，正在推動市場資金轉向比特幣投資，若臉書自家加密貨幣問世，屆時將推動臉書 20 億全球用戶進入加密世界。

第四點：連鎖效應。國際快速匯款公司速匯金 (MoneyGram International Inc., MGI) 週一股價飆升，主因是發行瑞波幣的母公司瑞波，同意向速匯金投資高達 5000 萬美元。

分析師認為，這場重要投資案帶給加密市場喜訊，連帶推動週一比特幣走高。