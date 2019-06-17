比特幣衝高越過9300美元 寫近13個月高點

比特幣價格在週日 (16 日) 衝破 9300 美元關卡，在舊金山 Coinbase 交易所，最高飆至 9388 美元。

以週日的高點計算，比特幣不但來到今年高點，也是近 13 個月新高。比特幣這波自低點反彈，淨收益已接近 200%，僅計算 2019 年表現，漲幅也高達 154%。

儘管漲幅在亞洲週一上午有所減少，但比特幣報價仍穩在 9100 美元上方，24 小時漲逾 2%，7 日漲幅近 19%。

主要加密貨幣價格 (圖表取自 investing.com)

臉書推加密幣或推升漲勢

分析師尋找比特幣上揚的潛在因素，許多人認為與 Facebook 新推出加密貨幣有關。Digital Currency Group 創辦人及 CEO Barry Silbert 表示，Facebook 的 Libra 貨幣是個「催化劑」，它將允許人們集體學習和採用數位資產，特別是比特幣。

但著名的黃金多頭 Peter Schiff 則認為，Libra 貨幣對比特幣是壞消息。此一貨幣主要瞄準通膨高的國家，而又較比特幣更為穩定，可以更方便與便宜地做為交易媒界。

另一方面，部分專家將利多因素指向幣安交易所，它近日宣布停止向美國居民提供服務。在全球最大交易所做出此一決定後，幣安幣 (BNB) 短線下挫，交易者轉向購買比特幣。

獨立市場分析師 Josh Rager 表示，比特幣主導地位上升，已經接近 60%，利於比特幣持有，但對主要替代幣情勢並不好。隨著幣安的禁令，人們可能選擇進入比特幣。

以與人民幣貶值相關

風險投資公司 Placeholder 合夥人 Chris Burniske 認為，比特幣升值與人民幣貶值之間，存在強烈相關性。在 2016 年，基於繞過人民幣的資本管制，造成了比特幣的大漲。

人民幣貶值有利比特幣上揚 (圖表取自 CCN.com)

Burniske 表示，美中貿易戰轉趨緊張，中國加強資本管制，在人民幣貶值下，帶來的比特幣的揚升。另一方面，這也帶來西方國家的避險需求，而加大比特幣的購買。

以週一交易情形來看，多數主要貨幣仍跟隨比特幣上揚，7 日升幅都在 10% 以上，前幾日較弱的瑞波幣，短線見到補漲，24 小時漲幅近 4%。