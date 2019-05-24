〈房產〉台中鐵路捷運化新站點週邊 五權站交易量大 松竹站成交價高

台中市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略，除縮短台鐵班次間的間距，並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等 5 個新站點，透過新增站點及班次，使台鐵逐漸「捷運化」。此一改動大幅地增加台鐵的便利性，房仲業者統計，近一年 5 個新設的火車站中，五權車站為周邊房市交易量最多的車站，共達 536 件。

而在價格方面，其中以松竹車站週邊平均每坪 16.1 萬元最高，但與五權車站的每坪 16 萬元相差不多，最低的同樣為栗林車站，房價為每坪 13.6 萬元。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，台中市多年來因鐵路將東西側分隔，在西側鄰近國道及快速道路的優勢條件下，大多數的產業偏向於西側發展，民眾也偏好在此地購屋，導致鐵路兩側都市發展失衡的情況。

在鐵路高架捷運化之後，將原有的鐵路空間做為商場、綠廊及停車場等多目標使用，並縫合東西側的交通網絡，帶動整體發展，吸引人口進駐，有助於當地房市成長。而新設的車站中，以位於精華地段的五權車站周邊交易量最為突出，價格則是由捷運鐵路雙軌共構的松竹車站略勝一籌。

松竹車站為台中市新設車站中唯一鐵路與捷運綠線交會的車站，且鄰近台 74 線快速道路，無論是搭乘大眾運輸交通工具或自駕都十分便利，生活機能方面則有松竹商圈以及即將進駐的好市多支援，生活機能相當成熟。此外，松竹站旁另有單元 12 重劃區，吸引許多建商進駐，活絡周遭房市。

永慶不動產台中北屯松竹加盟店店東黎政彥表示，松竹車站周邊由於房價相較東區、北區及西屯區低廉，因此吸引周遭行政區的民眾於此購屋，其中一半以上為首購族。而松竹車站周邊目前有約 20 個建案正在推動，以 3 房總價約 1000 萬元的物件最為熱銷，並且大多都可以貸款至 8 成。

台中市五權車站位於台中市西區及南區的交界，周邊有許多公共設施，如國圖館、美術館及高等行政法院等，且距離台中車站僅約 2 公里，屬於台中市的精華地帶。交通方面，鄰近中投公路，無論是開往國道三號或國道一號皆十分方便，開往南投草屯區僅需要 20 分鐘。有巢氏房屋台中國圖館加盟店店東陳崇實表示，由於五權車站鄰近台中高等行政法院及中興大學，許多於法院或大學就業的民眾會選擇於此購屋。

此外，部分家長會在子女考上中興大學後，購置周邊房屋解決其居住的問題，待其畢業後，若無繼續居住的考量，再將房屋脫手。而此一區最熱門的物件為總價約 700-1000 萬元的華廈，格局以 3 房 2 廳加車位為主，屋齡約 20 至 25 年。陳崇實補充，未來台中十三期重劃區也鄰近五權車站，待開發完成後，有助於補強區域的交通網絡，相當看好區域前景。