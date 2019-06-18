目標奧斯卡！蘋果計畫投資電影項目 資金最高達3000萬美元

蘋果 (AAPL-US) 今年春季發表會推出影音串流服務 Apple TV+，宣告踏入影音串流市場。相關消息指稱，蘋果近期正關注電影投資，計畫每年分別向 6 部電影投入 500 萬至 3000 萬美元，並將目標放在奧斯卡金像獎，期盼能就此與對手 Netflix(NFLX-US) 競爭。

除了透過 Apple TV + 向消費者提供影音內容，紐約郵報引述消息來源報導，蘋果有意投資內容生產，計畫向每部電影投資 500 萬至 3000 萬美元，並在一年內投資 6 部有望獲得奧斯卡提名甚至獲獎的電影，藉此提升旗下影音內容競爭力。

消息人士透露，蘋果積極與好萊塢優秀導演及電影人士接洽，討論為具潛能的電影拍攝項目提供資金。

蘋果之所以將目光放在電影投資項目，主要受到 Netflix 啟發。該串流平台今年以原創電影《羅馬》一舉奪下最佳導演、最佳攝影和最佳外語片 3 座奧斯卡獎項，顯示如今串流平台的競爭力並不亞於傳統電影片商。

不過，外媒指出，目前蘋果內部對於是否投資原創內容仍有一些分歧，內部有一半的人不希望拍攝影視作品。

受限於硬件需求疲軟導致營收動能不足，蘋果近幾年來積極轉向服務業務，推出新聞及雜誌訂閱服務 Apple News+，以及遊戲訂閱服務 Apple Arcade 等服務類產品，盼以此帶動公司營收穩步回升。

針對蘋果在影音服務領域的佈局，Wedbush 證券分析師 Dan Ives 認為，該公司正面臨一場影視內容的「軍備競賽」，並預估蘋果未來不會給每一個影視拍攝項目開出支票，可能從其他電影片商手中購買大量版權。