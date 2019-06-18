〈遠傳股東會〉力拚新經濟、物聯網搶市佔率 目標年增31%

遠傳 (4904-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，雖去年電信業面臨嚴峻考驗，遠傳仍交出亮眼成績單，今年將拚新經濟，包括雲端、資安、大人物等，去年新經濟營收年增 16%，目標今年新經濟營收年增 31%，以新經濟帶動營運成長動能。

徐旭東表示，大人物是指「大數據、人工智慧及物聯網」，目前已結合 5G 核心技術，研發相關應用。

徐旭東進一步表示，現今網路應用不再只是手機上網而已，未來要朝智慧家電服務前進，像是到家後只需按個鍵，就能開啟冷氣、電鍋等，甚至一早起床咖啡機已運作；若家中有老人家，也能透過相關應用查看身體狀況，萬一有異狀可即時與醫院連繫，未來物聯網的應用將顛覆傳統，大幅前進。

總經理井琪提到新經濟成長動能，包括影音營收年增 16%、數位萬事通服務 營收年增 123%、雲端服務營收年增 196%、資安業務營收年增 39% 及資通訊業務合約金額年增 198%。

展望部分，遠傳積極拓展「大人物」及物聯網，包括智慧醫療、智慧工廠、智慧家庭等，除可望帶動營收動能，還要搶攻第 1 的市佔率。

徐旭東表示，產業的下一步，遠傳力拚「新經濟」，包括內容服務、大數據、物聯網等。去年新經濟營收年增 16%，今年目標營收要年增 31%。

去年電信業面臨 499 之亂，徐旭東表示，雖去年電信產業很嚴峻，但仍交出亮眼成績單，維持以往的高股利發放政策，每股現金股利 3.75 元，股利配發率連 8 年超過 100%。而今年，因新經濟營收挹注加上成本控制得宜，遠傳前 5 個月稅後純益已達全年財測 44%。