盤前財經大事搶先讀2019年6月18日

今日操盤前瞻

法說會：伸興

股東會：統一、儒鴻、聚陽、華碩、晶華、遠傳、正文、致伸、譜瑞 - KY、統一證、新日興、歐買尬、佳醫、今國光、岳豐、台郡等

應金正恩邀請 習近平 6 月 20 日訪問北韓

根據《彭博社》報導，中國國家主席習近平，應北韓領導人金正恩邀請，將於 6 月 20 至 21 日，赴北韓進行國是訪問；這是中國最高領導人，時隔 14 年，再度訪問北韓。閱讀全文...

5 月人民幣存款餘額續創逾 5 年新低 央行看資金移動有一大現象

台灣央行昨 (17) 日公布 5 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘續創 2014 年 3 月以來新低 (63 個月來低點)，央行指出，從近期人民幣存款走勢觀察到一個現象－－個人戶和法人戶都減少，尤其法人戶更多，主要是調整定存部位，即便解約後也不留在活期存款，「應該是將資金轉向投資較高收益的商品」。閱讀全文...

〈JDI 增資破局〉趕在 JDI 股東會前夕 富邦集團也確定不玩了

TPK-KY 宸鴻與富邦蔡家共組的台中聯盟 Suwa，原訂今 (2019) 年 4 月要完成 JDI 的增資案，但數度延遲合作，繼宸鴻昨 (17) 日宣布退出後，據知情人士表示，富邦集團也已確定放棄此案。閱讀全文...

聯準會 6 月利率估按兵不動 下半年是否降息要看三大指標

美國聯準會即將在 18~19 日召開利率會議，預期基準利率將持續按兵不動，在 2.25%~2.50% 不變，對於聯準會何時會啟動降息刺激經濟，投顧認為，除非美中貿易戰升溫，導致就業市場、消費者與企業信心等三項指標大幅下滑，否則未來 6 個月聯準會降息兩次機率不高。閱讀全文...

傳德銀將大幅縮減美股業務 最快下月公佈

《路透》引述 3 名熟悉內情的消息人士報導，德意志銀行計畫大幅縮減其美股業務規模，只為企業和高淨值客戶提供服務。德銀 CEO Christian Sewing 正在努力說服投資人他有能力扭轉這家德國最大銀行的營運，德銀股價本月創下歷史新低。閱讀全文...