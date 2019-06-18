永大處分上海廠 每股盈餘挹注0.6元 預計年底前認列

永大機電 (1507) 轉投資大陸上海永大公告出售上海廠房，處分利益為人民幣 5880 萬元(約新台幣 2.6 億元)，以股本 41.08 億元計算，每股盈餘貢獻 0.6 元，預計年底前認列。永大表示，永大轉投資上海教育訓練中心、宿舍及工務辦公室緊鄰九亭醫院，由於九亭醫院將展開擴建，上海永大昨天董事會決議，將土地總計 1 萬 550 平方米、建物 8529.52 平方米，以總價 6621 萬餘元，賣給上海市松江區九亭鎮人民政府動拆遷辦公室，永大處分利益為人民幣 5800 萬元。



永大指出，預計年底前會完成產權及廠房交付，並將認列入帳。



永大旗下永大中國在天津、上海、成都地區擁有三大工廠，由於土地資產取得時間早，潛在獲利實力不容小覷，其中上海廠已開始參與市地重劃。