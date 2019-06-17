最慢年底！中國：全面取消外資准入負面清單外限制

今 (17) 中國發改委發言人孟瑋對外表示，2019 年版本的外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄修訂工作正在進行中。預計將在今年年底前，全面取消外資准入負面清單之外的限制性規定，確保市場准入內外資標準一致。

孟瑋指出關於負面清單，重點在於「精簡」兩字，中國政府對清單只做減法，不做加法，意味著對外只會越來越開放。

而產業目錄方面，中國將進一步擴大鼓勵外商投資的產業和領域，特別是對中西部地區會有進一步的鼓勵措施。同時，中國還將持續做好重大外資項目的服務工作。

至於詳細公布日期，孟瑋則表示在等待相關修訂完成後，會及時對外公布。

在 2018 年版的外商投資負面清單中，限制措施已減少到 48 條，減幅近四分之一。在金融產業方面，取消銀行業外資持股比重限制，證券、基金管理、期貨、壽險等產業的外資持股比重放寬至 51%，並計劃在 2021 年取消金融產業所有外資持股限制。

(圖片: AFP)

製造業領域方面則是汽車業取消專用車、新能源汽車外資持股比重限制，至 2020 年取消商用車外資持股比重限制，2022 年取消自用小客車外資持股比重限制，及合資企業不超過兩家的限制。同時取消船舶、飛機設計、製造、維修等各領域限制，基本做到全產業開放。

此外，在稀土方面，孟瑋則指出，目前中國發改委正會同相關部門對近期的三次座談會的有關意見進行研究。針對現今稀土產業違法生產的問題，將擴大產業整頓的力道，及規範產業的發展秩序與環境治理。

同時，中國願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展，互利雙贏需要各方拿出誠意維護，若部份國家不顧世界貿易規範，破壞全球化產業鏈秩序，中國會堅決反對；且若有誰企圖利用中國稀土資源製造出的產品反用在打壓中國發展，中國也堅決反對。