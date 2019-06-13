貿易戰懸而未決 投信點名四大因素影響今年經濟成長動能

全球貿易保護主義增加市場波動，讓經濟衰退疑慮再起，富達投信認為，貿易戰升溫雖不至於讓經濟衰退，但下半年在流動性、中國經濟成長、科技業與油價等四大因素影響下，恐將削弱經濟成長動能。

富達投信今 (13) 日舉行 2019 下半年全球經濟展望記者會，投資部主管張翠玲表示，美中貿易戰升溫造成的短期干擾與波動將會逐步消退，直接衝擊經濟的機會有限。

首先是美國貨幣政策，張翠玲指出，聯準會停止升息可望替市場帶來利多因素，但寬鬆政策效應需要較長的時間反映，因此即便下半年經濟進入衰退的風險比較低，但在油價、流動性、貿易戰對科技的影響，以及中國經濟等變數影響下，成長動能會較為脆弱。

第二、中國的政策部分， 張翠玲指出，中國在全球經濟成長中扮演重要角色，觀察從去年初到現在，中國振興方案著眼定向降準，這將有利民營企業，而非整體性的房地產投資，預期中國經濟進入衰退的風險比較低。

張翠玲進一步表示，近年來中國內需不斷成長，是目前在大陸股市這幾年來投資最重要的主題，但目前貿易戰已經擴大成科技戰，如果科技業景氣若出現大幅下滑，恐怕將大幅影響今年全球經濟表現。

另外，油價也是左右經濟表現的重要關鍵，受到美國企業資本支出態度趨於謹慎影響，導致原油產量下滑，在供給面干擾下開始衝擊油價表現，而根據以往數據，油價每上升 10 美元，就會影響全球經濟成長率約 0.3%。