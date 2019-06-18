貿易戰讓找工作更困難 部分中國企業減聘應屆大學畢業生

貿易戰愈演愈烈，已對就業市場造成衝擊，根據中國國家發展改革委員會 (發改委) 觀察，受中美貿易爭端影響，部分企業已開始減少或暫停招聘應屆大學畢業生。

上週五，美國總統川普再度放話，稱中國國家主席習近平月底是否出席二十國集團 (G20) 峰會，已「無關緊要」，因為中國終將與美國達成協議。

美國貿易代表署 (USTR) 自本週一起，就另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅一事，召開為期 7 天的聽證會；根據外媒估算，這項加稅措施，最快將於 7 月 2 日之後啟動。

根據 CNBC 報導，中國發改委指出，受貿易爭端及其他不確定因素影響，網路、金融等數類產業，對應屆大學畢業生的招聘需求，已有所減少。

發改委稱，部分公司延後舉辦校園徵才活動，甚至有公司已縮減聘僱名額，或暫停招聘；不過，2019 年的整體就業情形，仍屬穩定，職缺充足。

官方數據顯示，今年 5 月，城鎮調查失業率維持於 5%。CNBC 引述新華社報導，稱 2018 年中國大學畢業生就業率，達 91.5%，表現穩定；民間企業雇用了 54% 的大學畢業生，以及 68% 的職校畢業生。

今年 3 月初，中國國務院總理李克強便示警，中國的發展，仍處於「重要戰略機遇期」，可預料或不可預料的風險，只會更多、更大，「要做好打硬仗的充分準備」。