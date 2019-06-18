〈晶華股東會〉潘思亮樂觀看台灣「迎來30年來大契機」 貿易戰受惠程度僅次越南

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (18) 日召開股東常會，董事長潘思亮指出，美中貿易戰導致全球供應鏈重新分配，反而令台灣「迎來 30 年來大契機」，受惠程度僅次於越南，我國政府若能打出好牌，台灣接下來經濟面有望見到很大斬獲，前提是政府要準備好吸引台商回來，屆時也將進一步推動各行各業受到鼓舞。

潘思亮表示，30 年前美國對日本發動貿易戰使其供應鏈分散，亞洲四小龍受益，這一次或許越南受惠最大，而台灣受惠程度可能僅次越南，若是靈活因應，將迎來大契機，樂觀看待現在是台灣 30 年來的成長最大契機。

潘思亮進一步說明，目前商務觀光都在持續提升中，也樂觀看待接下來將迎來台灣 20 年來第一次商務人口大幅成長的趨勢。

潘思亮看好台灣工商能量可望因貿易戰而持續成長，隨著產業鏈的重新分配會使商用和廠辦的需求增加，並讓原先的飯店投資轉移到其他商用不動產，飯店供過於求的態勢在今明兩年達到高峰後將緩和。

由於看好國內商用不動產，由晶華擔任不動產管理機構的樂富一號不動產投資信託基金 (Millerful No.1 REIT) 日前已掛牌上市，此為台灣唯一一檔投資於海內外 REITs 的不動產投資信託基金，潘思亮說，將持續尋找合適的投資標的。