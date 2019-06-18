〈華碩股東會〉持續再造計畫 施崇棠：要找回華碩的魂與本

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日將舉行股東會，董事長施崇棠表示，邁入 30 周年，華碩將在品牌經營、營運管理上持續進行再造計畫，瞄準專業市場，發展新事業、AIoT 事業，而面對美中貿易局勢詭譎，他說唯一的方法就是莊敬自強，希望透過企業內部自我提升、產品創新，找回華碩的魂與本。

施崇棠表示，近 2 年面臨公司低潮，去年開始積極啟動再造計畫，包含去年調整手機事業業務及提列營業損失共計達 142 億元，加上受美中貿易戰影響，相關零組件價格波動幅度大。

面對未來展望，施崇棠表示，手機、PC 業務對公司未來發展還是相當重要，且還有很多成長改進的空間，他就指出現階段電腦其實還很笨，若結合 AI 人工智慧後，現有的鏡頭就能當作是它的眼睛，能藉由環境改變做出更多功能調整與變化，因此將持續透過產品創新將華碩的魂與本找回來。

施崇棠表示，今年將著重在 ZenFone 6、即將推出的 ROG 2 電競手機，持續布局手機市場及電競市場，瞄準職業玩家、專業市場。

華碩今也進行董事改選，當選名單包含董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓、營運長謝明傑、許祐嘉、陳彥政、創捷前瞻董事長暨執行長沈振來、前財政部次長楊子江等人；獨立董事部分，則由邰中和、李明昱、許春安續任。

而華碩去年集團營收 3542 億元，年減 8%，稅後純益 42 億元，年減 73%，每股純益 5.7 元，今股東會也通過，將配發每股 15 元的現金股利。