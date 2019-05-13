晶華Q1獲利年增逾36% EPS創4年來同期新高

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後純益 3 億元，年增 36.9%，每股純益 (EPS)2.37 元，創 4 年來同期新高。

晶華第一季合併營收 16.8 億元，年減 2.29%，反映國內住房市場競爭激烈，不過，在成本控管有成下，營業毛利 5.7 億元，年增 3.64%，毛利率上揚 1.94 個百分點至 33.6%，而營業利益為 3.04 億元，年增 8.58%，營業利益率 18.11%，年增 1.81 個百分點。

而業外收益是推升晶華第一季獲利的主要動能，業外收入達 5866 萬元，大幅優於去年同期虧損 1343 萬元。

晶華說明，子公司太魯閣晶英、達美樂、故宮晶華和 Silks International 等獲利表現轉強，同時，認列 Regent 與 IHG 合資公司 RHW 部分利益，以及認列 Regent 損失減少和回收海外 Regent 的應收帳款。

展望後市，晶華強調，營業範圍不侷限在飯店場域，自行開發的冷凍包和常溫包將進軍日本精品超市連鎖通路和電商。

在台灣，晶華冷凍包和常溫包也可望進一步擴大至家樂福等量販通路上架，力拚在既有的飯店住房、館內外餐廳服務外，再開創新的成長動能。