睽違10餘年 麗晶推豪宅重回北美市場 挹注晶華營運

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (12) 日宣布，攜手北美地產開發商 Cottonwood Management ，在波士頓推出麗晶海景豪邸「EchelonSeaport」，案子已完成規畫，明年將陸續完工交屋，已委託大師房屋對外銷售，晶華將藉此認列技術顧問費用，而這也是麗晶品牌睽違 10 餘年，重返北美市場。

晶華董事長潘思亮指出，看好北美房市展望，其中，波士頓由於知名學府多，是值得投資的合適地區。

晶華說明，波士頓麗晶海景豪邸位於 Echelon Seaport 海灣區 133 和 135 大道，占地近 5000 坪、由 3 棟大樓構成，規畫超過 3000 坪的精品中庭、1405 坪公共設施，由洲際酒店集團御用室內設計 Jeffrey Beers International 和打造多處國際地標的重量級團隊 KPF 建築事務所合力設計完成。

其中，麗晶酒店集團服務的 2 棟大樓，對外銷售套房、3 房和頂層複式公寓。

晶華說明，將由英國私人俱樂部 Quintessentially(精英會) 負責禮賓接待，而晶華協助精英會提供豪宅服務培訓。

位於 133 大道的首期大樓預計 11 月完工，目前 255 戶已銷售 5 成；而 135 大道的二期大樓設有 192 戶，僅開放 VIP 預約，預計明年 1 月完工。

另外，麗晶擁有的豪邸複合式酒店物業還有黑山港三期、富國島和雅加達，其中黑山港三期 150 戶正銷售中，富國島麗晶 200 戶 Villa 已經完銷，而飯店最快年底完工、明年初開業；至於雅加達麗晶則預計 2020 年開業。

潘思亮也指出，晶華和麗晶均會評估進入中國和日本市場，在國內也有不少業主持續接洽中，尤其近來高雄旅遊市場轉熱，飯店品牌有升級需求，若要進駐南台灣，不排除考慮讓晶華或麗晶品牌進駐。

不過，晶華並未考慮將相同豪宅管理開發模式在台複製。