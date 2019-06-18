台股盤前─華為供應鏈烏雲罩頂 看台指期結算前多方撐盤意願

台股加權指數昨 (17) 日終場以 10530.54 點作收，上漲 5.87 點，成交量 877.97 億元，呈現量縮整理格局，而三大法人續賣超 28.89 億元，法人指出，台股昨開低走高，顯示台指期結算前，多頭企圖心不弱，目前處在偏多的整理格局，今日觀察重點先看台積電的賣壓是否緩和，同時，華為無預警下修財測，對電子股是否造成一波賣壓，密切注意。

三大法人昨日賣超 28.9 億元，連續第 4 個交易日賣超，其中，外資賣超 37.5 億元，投信終結連 5 買轉為賣超 2.25 億元，僅自營商連 2 買，續買超 10.9 億元。

美股方面，由於投資人等待聯準會周三發布的貨幣政策，處在整理態勢，美股道瓊指數上漲 22.92 點或 0.09%，收 26112.53 點；那斯達克指數上漲 48.37 點或 0.622%，收 7845.02 點；標普 500 指數上漲 2.69 點或 0.09%，收 2889.67 點；費城半導體指數下降 8.69 點或 0.64%，收 1347.86 點。

消息面上，華為無預警下修今明年營收展望，令不少台廠供應鏈緊急開會討論，包括台積電、大立光、聯詠等恐受影響，法人預期，相關供應鏈後續恐會下修今年營運目標。

其中，華為旗下的海思半導體去年占台積電營收 7%，台積電董事長劉德音坦承，今年海思下給台積電的訂單減少，加上有不少客戶下修財測、並遵循美國法律停止供貨華為等影響，客戶訂單因貿易戰有增減，後續台積電是否下修營收目標，有待觀察。

多數矽晶圓業者均認為，2020 年以後新應用將推升市場需求，因此，進入下半年後，即使矽晶圓再有下滑，跌幅可能也只有個位數，長期上矽晶圓的需求仍將維持熱絡。

整體來看，目前大盤主流不明朗，且續航力也不足，所幸，量縮顯示賣壓並不太重，加上非電族群適時挺出撐盤，短線仍先以整理格局視之，市場正靜待月底的 G20 川習會的最新消息。