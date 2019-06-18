【運達投顧】結構面有利季底作帳行情

◆盤勢分析

台股本週面臨期貨結算再加上本周是超級央行周，包括美國聯準會、日本銀行與英格蘭銀行都將召開決策會議，其中又以 Fed 得利率走向最受全球矚目，對於台股的影響會如何發展？重點分析如下：

1. 美股上週五以費半受美中貿易的影響跌幅較大，但多方的先行指標道瓊與高科技股都維持在年線附近走區間，美中貿易戰目前必須等到月底 G20 會議才有較明確的答案，不過就川普近期的言論來看從習進平不參加 G20 即要對中國課徵另外 3000 億商品的關稅，到習進平不參加也沒關係，可見川普此時也急著完成貿易談判，因此到月底前國際股市雖然受到不確定因素的影響，但是在沒有進一步的利空消息前也不致於有走空的壓力，所以這裡維持區間盤局的機會大，費半走勢因與台股走勢密切，所以就最弱勢的費半來看只要年線守穩費半也只是維持區間擴底的走勢。

2. 本週 Fed 決策會議將在周二登場，並將在周三會後公布結果。隨著美中貿易衝突升高與美國經濟前景轉趨黯淡，市場預期 Fed 今年降息機會正在升高，預計週四的清晨台股才有聯準會的答案，美元近日跌深反彈又來到 97 元頸線位置但亞幣卻止貶且有走升的現象，若是這一次聯準會會議有較明確 7 月將會有降息的聲明，那麼美元還有再一次走弱的機會，美元這一年來的多頭支撐在年線 96.3 若是可以跌破這個位置則美元走空的趨勢將會加速，因為本週美元的月季線死亡交叉即將成型這對美元走弱會有更重的壓力，所以亞幣走升是有利亞股的反彈。

3. 本週期貨結算是否可以拉高結算甚至挑戰季線關卡？上週五我們就結構面做過說明，五月下旬我們就多方要出現表態說明輪動的個重點：(1) 首先台積電、鴻海須先止穩指數才可見底；(2) 中美晶創波段新高本益比拉高到 15 倍之上，本益比還在 10 倍以下的環球晶、合晶則有位階與本益比的比價空間；(3) 當矽晶圓有買盤則本益比最低的被動元件則是輪動的標的。目前這三個結構都沒有出現偏離我們的分析內容，今天鴻海與被動元件在台積電受費半下跌影響時都出量撐盤，這跟我們上週說明本週權值股的輪漲重點會以低位階還在低部的鴻海以及被動元件的國巨華新科為主，當權值股在此發揮撐盤的效應時今天最強的則在矽晶圓概念股，由於中美晶履創新高已經帶動矽晶圓的比價空間，上週環球晶合晶已經站上月線底部完成出現短多訊號，今天持續走出短多這在結構與技術面上也符合這裡多方需上漲與撐盤的標的，當權值股的撐盤仍在延續中，當指數有撐時則本週起要留意中低價股的比價空間，且 6 月底的作帳行情將會在中旬後加速所以本週反而要開始留意中低價股的補漲攻擊機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

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