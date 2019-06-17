外資連4賣+投信轉賣 小心季底作帳將開始轉向結帳

台股加權指數今 (17) 日終場收在 10530.54 點，微幅上漲 5.87 點，成交值僅 877.98 億元，呈現量縮整理態勢，三大法人中，僅自營商買超，而外資已呈現連 4 賣，導致今日三大法人續賣 28.9 億元。

三大法人今日賣超 28.9 億元，連續第 4 個交易日賣超，其中，外資賣超 37.5 億元，為連 4 賣，投信終結連 5 買轉為賣超 2.25 億元，而自營商則是連 2 買，今日買超 10.9 億元。

台股交易員表示，目前處在貿易戰利空消息的空窗期，有待月底前的 G20 峰會才會有進一步新動態，可看到自營商還是有積極作多的態勢，但要留意自營商很常打帶跑，以短線進出為主，反而投信開始賣超，不排除將開始啟動季底結帳。

外資今日賣超前 10 大標的還是以富邦 VIX 最多逼近 3 萬張，FH 彭博新興債 2.4 萬張、台積電近 2 萬張，元大滬深 300 正 2 逾 1 萬張，兆豐金近 6000 張，友達、玉山金均超過 4000 張，日月光投控、彩晶和宏碁均逾 3000 張。

而外資今日買超前 10 大標的有聯電、台泥逾 5000 張，鴻海、台企銀逾 4000 張，元大金 3800 張，富邦金、中美晶和上海商銀均逾 2000 張，台達電和味全也近 2000 張。

從外資動態來看，看淡後市的態度緩和，仍回補不少權值股，同時也出脫有避險功能的富邦 VIX，惟續賣部分權值股，難以看出布局趨勢，暫以個股表現視之。

投信方面，買超前 10 大標的有元大高股息 2700 張，泰碩和錸德均逾千張，國票金 800 餘張，鴻海、味全、統一證、大成鋼和欣興均逾 600 張，冠德也有 550 張。

而投信賣超以電子股為主，友達遭賣近 1900 張，彩晶和京元電遭賣逾 1300 張，台苯超過千張，奇鋐近千張，台表科、旺宏、仁寶均逾 700 張，富邦上証正 2 和緯軟均逾 600 張。

元大投顧指出，外資現貨仍偏空調整，不過加碼台指期淨多單 2853 口至 44,014 口，與現貨反向操作，後續布局動作可密切觀察。