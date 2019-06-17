【豐銀投顧】沒有速度感的上漲

◆盤勢分析

上週連續壓回了二天之後，台股今天開盤又受上週五台積電 ADR 大跌的影響，再次以低盤開出。不過這是因為台積電本身的關係導致，與台股其他產並無太大關係，因此我們可以發現今天大多數的個股並沒有嚴重的下跌，就連台積電自己本身終場也只小跌 3 元罷了。雖說台積電的確可能受到貿易戰的影響，但更主要的原因是台積電是台股第一大權重的股票，但偏偏川普一再的想要利用降息來剌激美國的經濟、股市效果卻有限。我們可以很明顯的看到降息的呼聲很高但美元指數卻始終沒有明顯的跌幅，這最終就會影響全球資金流向包括我們台股的新興市場股市。

簡單來說，沒有什麼選舉行情什麼的，一切都是全球資金怎麼流動，如此而已。上週筆者還聽說什麼台股會跌是因為總統初選民調公佈了，因此政府就不會護盤了… 云云。這種說法都是無知且經不起推敲的。試問一下，如果台股會漲是因為政府護盤，那麼美股也漲難道也是政府護盤？因此奉勸投資人，不要讓自己的思考被鎖在台灣這個單一市場而已，應該要把眼光放遠。今天台積電其實沒有想像中弱，雖然他弱，但其他的個股相對表現的不錯。只要這情況持續下去就能抵銷台積電造成的指數下跌，那麼台股就不致於發生大跌的走勢，但相對的也因台積電的弱勢，台指期貨要大漲噴出的機會也不高，只會有緩慢的或是來回震盪的走勢，操作上還是建議偏多操作。

近期股票操作困難度提高不少，主要在於主流族群不明顯，且延續力不足。但筆者也認為近期會有不少前波重挫的股票即將展開反彈走勢，例如 6269 台郡、3081 聯亞、2481 強茂，其基本面並不差，但在於目前的時局利於債市而不利於股市，因此造成修正。不過近期即將有機會風雲再起，投資人不妨注意再一次的進場點，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師