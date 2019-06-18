起飛！日本樂天將利用無人機 進行離島商品配送服務

日本的大型電商樂天 (4755-JP) 和當地全國性連鎖超市的西友 (現為美國沃爾瑪 (WMT-US) 子公司) 攜手，將在今年 7 月開始，利用無人機來進行商品的實驗性配送服務。

(圖片：Investing.com)

這項驗證實驗，將在今年 7 月 4 日開始，利用無人機將商品從日本神奈川的西友超市，配送到距離約 1.5 公里外，位於東京灣內的無人島「猿島」。

消費者只需利用手機 APP 來進行購物，西友超市的店員就會將商品裝箱放進無人機內，之後無人機就會從超市的屋頂起飛，在約 5 分鐘後抵達指定的目的地。

而在無人機抵達配送地點後，消費者就可打開無人機的貨倉，將商品取出。這項服務可以指定無人機配送的地點，配送費用為 500 日圓，並利用手機 APP 來進行支付。

服務將會持續 3 個月左右，可選購烤肉用的肉品、啤酒等 400 種商品。無人機採用中國京東集團的產品，可載運 5 公斤的商品。較先前在日本埼玉縣秩父市的實驗服務所使用的機種，其載重能力高出了 3 公斤。

猿島是東京灣內唯一的無人島，有許多的釣客及泳客們會到島上進行戶外活動。在到猿島的交通方面，若從橫須賀港搭乘每小時一班的渡船，單程需時約 10 分鐘左右，而來回的船資則需要 1300 日圓。

樂天的安藤公二常務董事在 17 日的記者會上強調「像夢一般，利用無人機來進行商品配送的服務即將展開」。

這次的試驗性服務，屬於樂天與西友在 2018 年 10 月所展開的「樂天西友網路超市」中的一環。

利用西友在日本各地的分店，樂天可利用西友店內的商品來進行商品配送，無須建置專用倉庫，省下了大幅成本。