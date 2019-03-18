德銀與德國商銀公開宣布：正在討論合併事宜

德意志銀行 (Deutsche Bank) (DBK-DE) 和德國商業銀行 (Commerzbank) (CBK-DE) 週日 (17 日) 證實雙方正在進行可能合併的談判，這表明德國兩家最大銀行的合併正在加快步伐。

知情人士透露，這項聲明是在兩家銀行董事會開會討論後宣布的。

德銀在聲明中表示，「鑑於機會的出現，德意志銀行董事會已決定重新考慮戰略選項。」它表示目前尚無達成協議的確定性，董事會「聚焦於改善銀行的成長狀況和獲利能力」。德國商業銀行表示，會談結果是「開放性的」。

正式公布談判結果提升了長期以來一直是市場猜測的話題，以及兩家銀行如今決定聚焦於重組前早在 2016 年就浮出水面的合併機會。

考慮到自 2008 年金融危機以來一直難以產生永續獲利的德意志銀行的體質，德國政府主動推動了這一組合。

德國政府在提供援助後持有德國商業銀行超過 15% 的股份，一直希望能有一家全國性銀行業龍頭能支持以汽車和機床聞名的出口導向型經濟。

柏林當局還希望保留德國商業銀行的特點在德國人自己手中，也就是為支撐德國經濟的中型企業提供資金。

知情人士在聲明發布前表示，「我們將認真評估合併，」但不能保證最終會達成協議。」

雖然兩家銀行直到週日才公開討論合併談判，但德國財政部長 Olaf Scholz 上週一 (11 日) 證實存在談判。

根據週五 (15 日) 的收盤價計算，合併後的銀行將擁有大約 1.8 兆歐元的資產，如貸款和投資，市值約為 250 億歐元 (283 億美元)。將擁有德國零售銀行市場的五分之一，並在全球銀行雇用 14 萬名員工。

德國 Verdi 工會強烈反對兩家銀行的可能合併，認為合併後的集團將成為外國敵意收購的更具吸引力的目標，並表示至少有 1 萬個工作崗位處於危險之中。

除了德意志銀行之外，德國商業銀行在經過一系列合併後仍是德國唯一的大型上市銀行。

與德意志銀行一樣，德國商業銀行一直在努力反彈，德國官員表示，它很容易受到外國收購的影響。如果國際競爭對手收購它，那將增加德意志銀行在本國的競爭。