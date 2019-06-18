克雷默：臉書一旦推出加密貨幣 股價將突破新高點

CNBC 分析師克雷默 (Jim Cramer) 週一說，報導指出臉書計畫推出加密貨幣，應是投資人買進該大型社群媒體股票的理由。

他說：「短期內，該貨幣若一如預期推出，將帶動臉書股價突破新高點。」

週一，股書股價上漲約 3%，每股約報 187 美元。該股價需再上漲逾 16%，始能突破 2018 年 7 月底所創逾 218 美元的歷史高點。

「這將是數年來，臉書公司的最重要事情，」克雷默說。「這件事極為重要。」

這件事由一年前開始籌畫，當時股書聘用前 PayPal 公司執行長馬克斯 (David Marcus) 開始研究供應鏈選項。

上週，華爾街日報報導，Uber，PayPal，Visa 與 Mastercard 均已簽約，支持臉書的這項加密貨幣計畫，臉書公司內部稱此計畫為 "天秤計畫"。

克雷默，一如許多人一般，認為臉書的數位貨幣總金額將很龐大。

在最近發布的報告中，RBC 資本公司分析師寫道，「這將是該公司史上最重要的計畫之一，有助開啓新的業務與營收串流。

近來有關臉書將於本月推出該虛擬貨幣的報導，還推升了比特幣的價格。週日，該全球最大型數位貨幣突破了 9000 美元關卡，因為投資人認為臉書加入虛擬貨幣，將會增加此行業的合法性。

然而，比特幣價格仍不及 2017 年 12 月接近 20000 美元歷史天價的半數。