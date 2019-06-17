根據外媒《TrustNodes》報導，以太坊 2.0 Phase 0 將於 7 個月後，即 2020 年 1 月 3 日正式發佈，並啟用權益證明（PoS）共識機制。以太坊基金會研究員 Justin Drake 表示，選擇 1 月 3 日作為發佈日的初衷在於紀念比特幣創世區塊誕生 11 週年。

Drake 接著提到，開發人員將在今年 6 月底完成以太坊 2.0 Phase 0 的規範，而存款合約將在以太坊 2.0 創世區塊之前啟動，以允許驗證者存款，目標屆時至少有 200 萬以太幣存入該合約，且將在今年 10 月日本 Devcon 大會上舉行存款合約啟用儀式。他補充道，「如此一來，我們便能就存款合約的地址達成一致，避免存款合約欺詐的問題。」

這意味著，自「開放存款後」直到「以太坊 2.0 Phase 0 發佈」前，這三個月的期間內至少會有 2 個客戶端能更新到生產狀態。

Drake 解釋道，「所謂生產狀態是指，一個長期運行的跨客戶端測試網絡已通過安全審計、模糊測試，而其部件均通過正式驗證，同時，規定時間內也沒遭遇任何重大網絡問題。」

以太坊創始人 Vitalik Buterin 也解釋說，以太坊 2.0 的推出流程近似於以太坊 1.0 ，好比說：需有長時間運行的測試網、安全審計、模糊測試，並且在合理的期間內無任何錯誤發生。目前，至少有 3 個以太坊 2.0 客戶端正在運行測試網，但這些客戶端節點都是相同的。

再來，第二個階段則是跨客戶端測試網。 ConsenSys 以太坊 2.0 客戶端 PegaSys 開發人員 Jonny Rhea 表示，ConsenSys 創始人 Joseph Lubin 已為「多客戶端測試網」提供獎勵，希望他們能夠測試新的共識算法。據悉，這些測試網絡預計會在接下來的幾週內出爐，而其他客戶端可能還處於安全審計階段。

按照現有狀況來看，似乎都表明「以太坊 2.0 已接近推出前的最後階段」，有望在今年 10 月的 Devcon 大會期間升級，並啟動存款和驗證功能。據了解，以太坊 2.0 初期只能接受單向存款，而後直到第二階段才會開放雙向錨定。

值得注意的是，第一階段有望在 2020 年推出，主要涉及數據方面（或存儲分片），雖然仍可增加數據容量，但並不是完整分片，這些會在第二階段進行，估計將在 2 年內啟動。

至於以太坊 1.0 的發展方向，Drake 表示，目前仍在討論中，開發人員最初的建議是將其折疊成一份智能合約，並將其變成各種各樣的分片，但這顯然是一項重大的工程和治理工作，他質疑道，「應將原生集成與成本較低的中期替代方案進行比較。舉例說明，可以使用輕量客戶端在以太坊 1.0 和以太坊 2.0 之間搭建雙向橋樑。」

然而，這又引發了另一個套利問題，即「若沒有雙向橋樑，那麼以太坊 1.0 是否將與以太坊 2.0 等值？」在這種情況下，無論出於什麼原因，市場都有可能對這兩種代幣賦予不同的價值。

目前尚未知悉工作量證明（PoW）區塊鏈獎勵是否會發生變化。另外，目前也推測難度炸彈將會在以太坊 2.0 創世區塊發佈前重新啟動，因此需對以太坊 1.0 的客戶端進行一些修改。

此前，有建議將「PoW 區塊獎勵下降至 0.6 ETH，而 PoS 驗證者的區塊獎勵則應該設為 0.22 ETH」，至於此建議是否將被採納，目前仍不得而知。

另外《TrustNodes》還指出，以太坊節點數量較 6 個月前下降 2000 個。根據今年初的數據顯示，Ethernodes 表示當時可被公開訪問的以太坊節點最高數量為 10078 個，而 Etherscan 的統計數據則為 7857 個。然而日前，Ethernodes 表示以太坊只剩下 8138 個可訪問的節點，而 Etherscan 的數據則是 5641 個節點。

《TrustNodes》解釋道，儘管兩者之間的統計數據存在差異，但這取決於這些機構對重複節點的衡量標準。即便如此，兩項統計數據都顯示以太坊節點數量下降大約 2000 個，為有史以來最低水平。

這篇文章 紀念比特幣？以太坊 2.0 PoS 創世區塊預料 2020 年 1 月 3 日誕生 最早出現於 區塊客。

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