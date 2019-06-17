榮光不再！從JDI看日本液晶產業發生什麼事？

日本中小型液晶面板廠 JDI(6740-JP) 持續陷入財務困境，除了出現產線暫停、關廠及裁員行動，更導致台觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 退出投資。作為曾經的液晶王國，這顯示了日本面板產業正面臨其他國家廠商反超，業績成長出現危機態勢。

在手機以及平板面板方面，面對美中貿易摩擦、中國經濟放緩以及全球智慧型手機需求下滑等因素影響，JDI 日前發布新聞稿，決定暫停產線、關廠、進行裁員以及內部人事改革，以應對公司業績下滑以及工廠稼動率低落等結果。

台灣觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻則在今 (17 日) 宣布退出與富邦合組的台中聯盟 SUWA 對日本 JDI 的私募增資案，主因為面板產業隨全球經濟轉變出現變化。市場人士指出，宸鴻退出主因，是對 JDI 債務狀況無法達成共識。

圖為 JDI 前任社長東入來信博 (圖：AFP)

1990 年代後半期，日本大型電視企業積極開展液晶面板業務，掌握了一半以上的全球市場份額。然而在和韓國、台灣等地競爭之下，市場份額在 2000 年中期降至 2 成左右，是什麼改變了日本液晶產業原先在全球市場的領先地位？

首先是 JDI 在競爭結構出現變化時，未能實現業務重組。中國面板廠在政府的大力扶持下快速成長，然而，供需趨緩卻使得面板價格下跌，JDI 產能受到壓縮之下，營運情況出現惡化。

根據外媒報導，JDI 上週宣布，旗下白山工廠將於 7 月起停工 3 個月，9 月底前將以招募自願離職方式，縮減公司員工 200 名，等於裁撤逾 2 成員工。該廠主要生產智慧手機液晶面板。

JDI 在有機 EL 面板的佈局也略為落後。韓國三星電子 (Samsung) 為避免與中國廠商競爭，很早就透過智慧手機形式，將有機 EL 面板推向商業化，並利用全球第一的智慧手機份額擴大產量、壓低成本。

此外，造成 JDI 陷入困局的原因也包括主要客戶蘋果公司的業務不振，加上蘋果 2017 年智慧手機產品部分採用有機 EL 面板，JDI 供貨量因此減少，導致公司最後藉由 1400 億日圓推動員工以及工廠重組。

面對中國大陸的面板國產化競爭，日本國內工廠整合及裁員行動不可避免，在利害關係相當複雜的環境下，如何迅速調整決策體制，將左右著 JDI 重建的成效。