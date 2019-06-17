無懼貿易戰干擾 半導體前5月出口額唯一逆勢成長 創同期新高

受美中貿易戰影響，我國今年以來出口表現烏雲罩頂，不過仍有部分產業出口逆勢成長，根據統計，半導體等機械製品出口前 5 月總額 13.3 億美元，較去年同期增加 3.8% ，儘管增幅不大但卻是衰退趨勢中唯一正成長的主要機械細項。

根據財政部發布的統計通報，半導體等機械出口前 5 月出口總額達 13.3 億美元，占總出口比重提高至 1% ，占機械出口比重約 13% ，主要出口市場以中國、香港為主，近 2 年占比維持在 5 成左右的水準，至於美、日、韓與新加坡等比重約 1 成。

我國半導體產業在 IC 設計、晶圓代工與封測等技術在全球市場具有舉足輕重的地位，但半導體製程設備的自製率仍相對偏低，根據統計，國內生產半導體機械出口值在 2006 年突破 10 億美元，扣除金融海嘯，近 10 年多維持 10 億美元水準，占總出口比重約 0.4% 到 0.6% 。

財政部指出， 2017 年因中國積極扶植半導體產業，同時大舉擴建晶圓廠，加上國內廠商紛紛前往中國設廠，帶動相關機械設備出口比重增加，統計顯示， 2017 年我半導體等機械製造跳增至 28 億美元，年增幅超過 6 成，占總出口比重約 0.9% 。另外，去年半導體出口值達 31 億美元，也創下歷年新高紀錄。

在進口市場部分，我進口主要以先進製程為主， 2004 年進口值曾突破 100 億美元， 2016 年進口值更衝高至 141 億美元，刷新歷史紀錄；但 2017 、 2018 年又開始下滑，今年前 5 月進口 65 億美元、年增 35% ，創同期高峰，主要進口市場主要以日本、 美國與荷蘭進口居多，三者合占比高達 77% 。