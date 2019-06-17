台商回台投資2.0版 優惠貸款加碼估逾2000億 納根留台灣企業

台商回台投資方案即將推出 2.0 版！國發基金管理委員會議今 (17) 日將開會決定加碼額度，預估增撥逾新台幣 2000 億元，全案由行政院長蘇貞昌拍板後，最快本周公布。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費 1.5% ，補助總額度為 200 億元，但由於台商回台投資大爆發，截至 5 月底，經濟部已經通過 61 家，累積投資逾 3100 億元，補助銀行手續費額度不到半年便已用罄。

日前蘇貞昌召開跨部會會議盤點台商回台投資方案，指示推出 2.0 版，將補助優惠擴大實施，不再獨厚返台投資的台商，對於長年根留台灣的企業也一併適用，預計今年 7 月 1 日實施。

據了解，國發基金管理委員會議將視廠商實際需求、國發基金財務調度等因素決定調整金額，若以今年台商回台投資上看 6000 億元、貸款額度以 3～4 成推估，加碼匡列額度可超過 2000 億元。

知情人士透露， 2.0 版的重點，第一就是延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費，將分為三等級，目前規劃貸款額度 20 億元以內補助 0.5% ，20 億元到 100 億元補助 0.3% ， 100 億元以上補助 0.1% 。

第二，補助優惠擴大適用到根留台灣的企業，大企業將比照新實施的台商回台方案 2.0 版，享有專案貸款銀行手續費補助，補助比率也比照適用；中小企業則規劃補助 1.5% 的銀行貸款手續費。

至於新舊案如何切割時間點，仍待政院討論敲定。高層人士指出，台商受中美貿易戰衝擊，手上有訂單，擬快速回台擴充產能，移轉生產基地，政府補助手續費融資風險低，公股行庫搶著貸，有獲利不會虧損。