韓系客戶需求高 軟板廠同泰3月營收大幅攀升 年增逾3成

同泰電子 (3321-TW) 去年底切入韓系手機無線雙向充電軟板供應鏈，今年挹注效果逐步顯現，同泰今 (10) 日公布 3 月營收為 2.41 億元，月增 65.42%，年增 32.62%，同泰 3 月起營運量因完成兩岸產能調撥而大增，同泰累計 1-3 月營收為 6.31 億元，年增 7.88%。

同泰今年首季營收 6.31 億元，季增 12.94%，在韓系手機軟板下單量逐步增加下，不僅首季營收優於去年同期，且營收可望逐季成長，同時，Mini LED 的背光板等先進產品，也有來自 LED 大廠訂單，挹注成長動能。

隨著韓廠新款手機 S10 上市並熱銷，同泰供應其中兩款無線充電應用軟板，且訂單量高，推升大陸揚州廠產能利用率大大幅提高，同時，同泰已調撥台灣東二廠產能，投入生產韓系客戶軟板，預估 3 月同泰台灣東二廠產能利用率可有效提高，且能滿足韓國客戶訂單增加的需求。

同泰獲韓系客戶軟板訂單金額正逐步提高中，隨著生產良率提升，加上交期競爭優勢，且同泰還取得同機型其他款產品供應，在客戶的供應順位晉升成為主要廠商，供貨量將持續拉升。

同泰 2018 全年營收衰退，降到 24.13 億元，年減 13.61%，且第 4 季仍是虧損，全年虧損金額較 2017 年擴大，董事會決議，擬不配發股利。是同泰連續 3 年不配發股利，董事會也決議在 6 月 6 日召開股東