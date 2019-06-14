美國5月零售銷售月增0.5% 美元指數走揚

根據《彭博社》報導，美國商務部今 (14) 日公布 5 月份零售銷售數據，月增 0.5%，略低於市場預期 (0.6%)，年增 3.2%，4 月初值則由原先的下滑 0.2%，上修為月增 0.3%，緩解了外界對第 2 季經濟表現的疑慮，也對聯準會 (Fed) 降息的預期，帶來些許抑制；受此消息影響，美元指數應聲走揚。

美國 5 月零售銷售月增 0.5%。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週五晚間 9 點 33 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.33%，至 97.34 。

帶動 5 月零售銷售成長的主因，在於美國家庭對汽車及商品的消費有所增加；在 13 項主要零售類別中，有 11 項呈現成長，若扣除汽車、汽油、建材和餐飲服務等項目，核心零售銷售仍有 0.5% 的成長，略高於市場預期 (0.4%)；4 月的核心零售銷售，也從下滑 0.2%(初值)，上修至成長 0.4%。

5 月汽車經銷商銷售額成長 0.7%，加油站營收增加 0.3%；建材和園藝設備銷售小幅成長 0.1%，網路和郵購訂單增加 1.4%。

家具銷售微增 0.1%，酒吧和餐館的銷售額成長 0.7%，樂器和書店銷售額增加 1.1%。

美銀美林經濟學家 Michelle Meyer 表示，「今天公布的數據，讓 Fed 鬆了口氣，降低了採取行動的緊迫感。」

Meyer 強調，歷經了第 1 季的疲弱後，零售銷售開始漸趨穩定，而現階段最大的問題在於，外來的風險，是否會廣泛蔓延至美國經濟當中。