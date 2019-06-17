學理財，從鉅亨開始，加入會員就送《總體經濟學習手冊》

每當我們要進行投資決策時，我們不免地都會問出這類問題：

要買什麼標的？ 什麼時候入場？ 什麼時候退場？

身為投資人的我們，如果沒有長期關注什麼產業或對市場很有敏感度，我們也只能隨意猜測。

Anue 鉅亨 1999 年創立至今，從一間財經新聞媒體，慢慢演變為一間協助投資人決策的科技公司，我們厭惡沒有事實與數據的猜測，但我們知道，總體經濟，可以幫助你從更宏觀的視角做出更好的投資決策。

總體經濟為什麼重要?

重視基本面的投資人知道，財報是觀察一家公司營運狀況的基本資訊，而總體經濟的指標就是觀察一個國家經濟運行的財報了。

綜觀全球經濟的歷史，可以發現過去幾十年期間經歷一次又一次的景氣循環，很多數據都會出現有一定規律的變化。以下圖為例：

美債 10 年期減 3 個月期利差

圖片來源：https://fred.stlouisfed.org/

灰色底圖部分代表著金融蕭條，可以看到，當出現「美債十年期減 3 個月期利差」倒掛現象時 (簡單以我們生活舉例，定存 3 個月的利率比定存 10 年的利率還高)，隔沒多久就會出現經濟蕭條。可以看到在 2000 年、2008 年的金融海嘯之前，該指標都出現倒掛的現象。

這也代表著，如果我們能看懂經濟運行指標，就有機會比別人早一步做好資產配置的準備。

鉅亨網全民學總經活動

為了幫助每位投資人都有能力與工具學會觀察總體經濟，我們即將送你一份《總體經濟學習手冊》。

詳情活動介紹：

https://lihi.one/avIga

主辦單位：鉅亨金融科技股份有限公司（以下簡稱鉅亨網）

活動期間：2019/6/05~2019/7/12 止

適合人選：

任何想要精進自己的投資方法，透過更科學的方法，加快自己投資決策的你。

活動內容：

活動期間透過鉅亨網新聞 APP、投資老司機 APP、股市 Talk、或本頁面的連結第一次成功加入鉅亨網成為會員（以下簡稱鉅亨會員），即可獲得「總體經濟學習指南」。

領取時間：

於 7/12 活動結束後，統一於 7/18 寄送到您註冊所使用的信箱

我們還有個加碼活動，歡迎前往活動主頁查看。

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