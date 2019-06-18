中國四川宜賓強震 長寧工業區未傳災情

昨 (17) 日晚間 22 點 55 分，中國四川省宜賓市長寧縣發生 6.0 級地震，截至今 (18) 日上午 5 點 20 分，該地震已造成 11 死 122 傷。

陸媒指出這次地震，宜賓、樂山、成都、內江、重慶等地都能感受到強烈搖晃。同時這也是今年以來，四川境內第一起 6.0 級及以上的地震。

在交通方面，目前長寧縣高速公路受到土石坍塌影響暫時封閉管制，同時也有部份道路封閉中，鐵路方面目前並未傳出有停駛情況，但部份班次將會誤點。

圖: 中國四川宜賓市政府

長寧縣內的長寧工業集中區，目前尚未傳出災情。該工業區內以機械製造等工業產、及輕化工工業產業為主。

該區內重要廠商則有：五糧液普什集團醋酸纖維素生產項目、宜賓天原與四豐鹽化 100 萬噸製鹽生產項目、絲麗雅集團 10 萬噸特種竹纖維和 2 萬噸溶解漿生產、佳美玻璃新建國際標準化玻璃生產線等。

五糧液普什集團其醋酸纖維素，可以生產出紡絲級與塑料級二醋酸纖維素，及三醋酸纖維素等產品，可應用在眼鏡、光學膠片、液晶顯示螢幕偏振片保護膜等。五糧液發出公告指出目前公司未有災情傳出。

天原集團為中國製造業前 500 大企業，是中國西部最大的氯鹼化工企業，也是中國最大的電石法聚氯乙烯製造商。而四豐鹽化公司主要是專注於石油、石化、化工產業的公司。兩公司在長寧工業集中區合作生產的製鹽相關項目，目前也未傳出有災情。

此外，瀘州老窖也表示宜賓地震並未對公司營運造成影響。