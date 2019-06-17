華為不甘挨打 向美企發動專利反擊

在通訊領域擁有大量專利的華為，開始向美國企業收取通訊專利費用，針對美國政府「封鎖華為」的行動進行反擊。華為要求 Verizon 支付專利費用，同時也與高通就專利的價值問題產生糾紛。

美國媒體報導指出，業內專家認為，華為正受到川普制裁，因此華為利用自身通訊專利向美國企業進行反制，意味著美國政府傷害華為銷售能力，華為也能傷害美國企業。

同時也有法律專家表示，華為要求 Verizon 支付專利費用，有政治考量。考慮到華為的立場與承受壓力，華為此時向美國企業追討專利費用，並不會失去什麼，且美國政府也無法阻止華為。

(圖片: AFP)

Verizon 則在一份聲明中指出，華為與 Verizon 之間的專利談判，並不是 Verizon 自身問題，有更多的因素在政治方面。任何涉及華為的議題都會影響到整個產業，也會引發國際擔憂。

不光 Verizon，華為在去年就已指責美國國防承包商 Harris 侵犯華為的網路和雲安全專利。

Tirias Research 的科技分析師 Jim McGregor 則指出，華為過去幾年不只有加速專利申請，也加速在通訊技術標準的認定，特別是無線科技領域。因此只要設備利用該標準，不論該設備是否為華為產品，都是使用華為的發明，就需要取得華為授權許可。

他進一步表示，華為在這時向 Verizon 追討專利費，主要就是 Verizon 是美國最大的電信營運商，Verizon 又聲稱是美國第一家提供手機 5G 網路服務的公司。如果在適當的時間內不去找 Verizon，企圖追討這些專利費用，那這些專利就將徒有其名。

而專利許可問題本質上是技術問題，有沒有採用是利用事實舉證。因此最後 Verizon 是否應支付專利許可費用，要看華為與 Verizon 之間的專利許可談判情況，及在未達成許可後的專利訴訟判決而定。