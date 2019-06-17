台股盤後─量縮觀望穩守10500點 先靠季底作帳撐人氣

在權王台積電走弱的壓抑下，台股加權指數今 (17) 日一度跌破 10500 點關卡，所幸有多數權值股穩居紅盤，終場收漲 5.87 點至 10530.54 點，成交值不到 900 億元，僅 877.98 億元，法人指出，台股未明顯受上周五費半指數重跌衝擊，顯示法人季底作帳力道不弱，並帶動中小股走強，不過，收盤前大盤也吐回漲勢，顯然國際紛雜的訊息使投資人對市場仍抱持警戒心。

台積電今日收跌 1.27%，影響指數漲點約 25 點，不過，前 50 大權值股有約 30 點穩在紅盤之上，為大盤提供了支撐力道，其中，國巨大漲逼近 4%，台達電漲逾 3%，大立光漲近 3% 較多。

同時，鴻海、台泥、富邦金、和泰車、元大金、寶成、遠東新、亞泥、國泰金、華南金、彰銀和華碩等均有買盤進場，股價漲幅在 0.5% 之上。

從細族群來看，在國巨的帶動下，被動元件族群買氣轉強，禾伸堂漲逾 4.5%，蜜望實漲 3%，華新科和信昌電也都有 2% 以上漲幅。

而在漢磊表態看好中國 5G 的需求持續強勁，股價強攻漲停後，5G 概念股再度受到追捧，其中，砷化鎵族群買盤湧現，推升穩懋漲近 4%，聯亞、全新、宏捷科和環宇 - KY 均有 1% 以上漲幅。

隨著大立光日線再次翻紅，二線光學鏡頭廠同步受到拉抬，玉晶光漲 3.7%，新鉅科漲 2.7%，亞光漲逾 1.5%。

整體來看，法人指出，市場還是處於高度觀望的氣氛中，導致今日午盤過後漲勢收斂，目前量能不足、外資尚未歸隊，即便反彈恐難以支撐反攻季線的行情，本周仍要先觀察美國聯準會的最新利率決策，以及美國貿易代表辦公室 (USTR) 對剩餘 3000 億美元中輸美商品舉辦的關稅聽證會結果。

不過，法人也認為，由於 G20 前，美國新一波商品課稅不會確定，短線仍可視為利空消息空窗期，有助本周季底作帳行情再續航，惟須留意個股的輪動相當迅速。